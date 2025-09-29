El nuevo Peugeot E-5008 es un SUV familiar eléctrico de última generación, con autonomía WLTP de hasta 668 km

El 5008 es el indiscutible buque insignia entre los SUV de Peugeot. La tercera generación cuenta con tres filas de asientos que pueden acoger a siete pasajeros, erigiéndose como uno de los modelos más espaciosos y confortables de su categoría. Se trata de un vehículo idóneo para familias viajeras con necesidad de espacio o, sencillamente, para personas con un estilo activo de vida.

La plataforma del Peugeot 5008, denominada STLA Medium, ha sido desarrollada por Stellantis pensando especialmente en optimizar las prestaciones de la movilidad eléctrica. Diseñado y fabricado en Francia, este SUV de 4,79 m de longitud dispone de una completa oferta electrificada con una versión Hybrid 136 e-DCS6 de 136 CV con batería de 48v y una motorización Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 -híbrida enchufable- de 195 CV.

Nuevo Peugeot E-5008 / Peugeot

Tres opciones eléctricas

La gama 100% eléctrica, denominada E-5008, permite escoger entre tres motores. La versión de acceso combina un motor eléctrico de 210 CV con una batería de iones de litio con capacidad de 73 kWh. El consumo WLTP parte de 17,7 kWh/100 km y la autonomía WLTP puede alcanzar hasta 500 km.

La marca francesa ofrece una versión de autonomía extendida “Long Range” del Peugeot E-5008, equipada con el mismo motor eléctrico de 210 CV y combinada con una batería de extraordinaria capacidad, 98 kWh. En este caso, la autonomía máxima WLTP es de 668 km, con un consumo WLTP que parte de 18,1 kWh/100 km.

Nuevo Peugeot E-5008 / Peugeot

La tercera opción 100% eléctrica del SUV de la marca del león suma un segundo motor eléctrico sobre el eje posterior -Dual Motor- para disfrutar de tracción a las cuatro ruedas y de un nivel de potencia superior, 325 CV. En este caso, la capacidad de la batería es de 73 kWh y la autonomía WLTP puede alcanzar hasta 467 km.

En todos los casos, la potencia de recarga máxima en corriente continua es de 160 kW. Si se tiene acceso a una estación de carga rápida pública de alta potencia, es posible pasar del 20 al 80% de carga en 30 minutos.

Siete confortables plazas

La gran distancia entre ejes de este SUV permite ofrecer un notable espacio para las piernas de la segunda fila de asientos, formada por una banqueta deslizante. Además, el Peugeot E-5008 ofrece el espacio interior necesario para disfrutar de siete plazas reales, en configuración 2+3+2.

Nuevo Peugeot E-5008 / Peugeot

Las butacas de la tercera fila, lejos de ser únicamente útiles para una urgencia, ofrecen un confort y una amplitud suficientes para viajar cómodamente. Los asientos son gruesos y mullidos, cuentan con reposacabezas individuales y están diseñados para las dimensiones de una persona adulta. Por su parte, el sistema Easy Access está bien ideado y facilita las operaciones de acceso y salida del vehículo.

Disponible en dos completos niveles de acabado denominados Allure y GT, el conductor del Peugeot E-5008 disfruta de una elevada posición de conducción, con excelente visibilidad y que se completa con el espectacular Peugeot i-Cockpit panorámico, que ofrece una experiencia de conducción diferente, con toda la información visible por encima del volante.

Nuevo Peugeot E-5008 / Peugeot

Capacidad de carga sobresaliente

La capacidad de carga es otra de las grandes virtudes de este SUV francés. El espacio de maletero con siete plazas es de 259 litros, cifra que aumenta hasta 748 litros en configuración de cinco asientos. Si se abate también la segunda fila, el volumen útil aumenta hasta unos espectaculares 1.815 litros.

La sobresaliente capacidad interior del Peugeot E-5008 no se queda ahí. El piso del maletero bajo la tercera fila puede abrirse y guardarse verticalmente, dejando libre un amplio espacio adicional para maletas o equipaje. Bajo los asientos de la tercera fila hay un compartimento con 80 litros de capacidad.

Nuevo Peugeot E-5008 / Peugeot

El Peugeot E-5008 disfruta de Peugeot Allure Care, una garantía gratuita para vehículos nuevos que realicen las operaciones de mantenimiento planificadas por la marca durante 8 años o 160.000 km. Esta garantía cubre todo el vehículo, incluido el motor eléctrico, el cargador, la transmisión y los componentes eléctricos y mecánicos clave.