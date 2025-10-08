El coche eléctrico está revolucionando Canarias: así es el Volkswagen ID.4 desde 19.000€ y 15.000 km de carga gratuita

El sector del motor vive una transformación sin precedentes. La movilidad eléctrica, que hace apenas unos años parecía lejana, es hoy una realidad cada vez más presente para miles de conductores. Canarias, con sus particularidades geográficas y un público cada vez más sensible a la sostenibilidad, se ha convertido en un lugar clave para este cambio.

Por eso, Volkswagen Canarias ha decidido dar un paso al frente con una campaña pionera que marcará un antes y un después: precios nunca vistos, 15.000 kilómetros de carga gratuita y un paquete de ventajas diseñadas para que el salto al coche eléctrico deje de ser una aspiración y se convierta en la opción más lógica y práctica.

La estrategia de Volkswagen va más allá del precio: se centra en ofrecer un ecosistema completo que resuelva las dudas de quienes todavía no habían dado el paso hacia la electrificación

El futuro de la movilidad ya está en Canarias

El compromiso de Volkswagen Canarias no se limita a la comercialización de vehículos. La marca busca derribar las barreras que tradicionalmente han frenado la transición hacia lo eléctrico: el coste de adquisición, la autonomía, la disponibilidad de puntos de recarga y la comodidad en el uso diario. Por eso, esta campaña vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 incluye un regalo sin precedentes: 15.000 kilómetros de carga gratuita en la red pública de Endesa X Way.

15.000 kilómetros de carga gratuita equivaldría a cargar un smartphone a diario durante más de 60 años o poner unas 2.500 veces la lavadora

Este bono equivale a 2.500 kWh de energía, suficiente para recorrer unos 15.000 kilómetros, lo que sería parecido a dar casi 15 veces la vuelta completa a Tenerife sin gastar un solo euro en electricidad. Para hacerse una idea, también equivaldría a cargar un smartphone a diario durante más de 60 años o poner unas 2.500 veces la lavadora. La propuesta se refuerza con la sencillez de uso: gracias a la aplicación móvil de Endesa, los conductores pueden localizar en tiempo real los puntos de recarga disponibles, reservarlos, iniciar y detener sesiones y monitorizar el consumo de forma ágil y transparente. Así, la experiencia del usuario resulta tan cómoda como eficiente, eliminando la incertidumbre de la recarga.

La movilidad eléctrica deja de ser el futuro para convertirse en una realidad al alcance de todos los conductores en Canarias. / Domingo Alonso Group

Más que un coche: un ecosistema eléctrico completo

Uno de los grandes atractivos de la campaña es que no se limita al ID.4, sino que abarca toda la familia ID. de Volkswagen: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 y ID.7 Tourer. Todos estos modelos comparten un mismo paquete de ventajas que convierte la decisión de compra en un paso natural:

15.000 km de carga gratuita en la red Endesa X Way.

Adelanto del Plan MOVES, de manera que el comprador disfrute de la ayuda económica desde el inicio al financiar con la marca , sin esperar a la tramitación administrativa

, sin esperar a la tramitación administrativa Cargador doméstico con instalación incluida sin coste.

De este modo, Volkswagen Canarias no solo vende vehículos, sino que ofrece una solución integral que combina movilidad, ahorro, comodidad y sostenibilidad. La electrificación deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una experiencia tangible, lista para disfrutar desde el primer día.

Con la campaña vigente hasta el 31 de diciembre, Volkswagen Canarias incluye 15.000 km de carga gratuita. / Domingo Alonso Group

Volkswagen ID.4: el SUV eléctrico que lo cambia todo

El ID.4 se ha consolidado como el SUV eléctrico más equilibrado del mercado y no es casualidad. Con hasta 560 kilómetros de autonomía homologada (WLTP) en la versión Pro Más, se sitúa como una de las opciones más fiables para quienes desean olvidarse de la ansiedad por la carga. Su amplio espacio interior lo convierte en un compañero ideal para familias y viajeros frecuentes, mientras que su equipamiento tecnológico ofrece un nivel de conectividad y seguridad a la altura de los estándares más exigentes.

El salto al coche eléctrico ya no depende de la incertidumbre sobre lo que vendrá, sino de la decisión de aprovechar lo que ya está al alcance. Y en Canarias, gracias a Volkswagen, hacerlo nunca había sido tan fácil.

En su interior, el minimalismo inteligente de Volkswagen cobra vida: pantallas digitales de gran tamaño, asistentes de conducción avanzados y un diseño ergonómico que favorece tanto la comodidad como la funcionalidad. Conducción silenciosa, aceleración inmediata y un confort de marcha sobresaliente son los ingredientes que hacen del ID.4 una propuesta difícil de igualar, especialmente ahora que su precio lo coloca al alcance de un público más amplio.

Una ventaja competitiva frente a sus rivales

La electrificación se ha convertido en un terreno de batalla para las principales marcas. BYD ha irrumpido con fuerza con modelos como Dolphin o Seal, BMW apuesta por la solidez del iX1 y el iX2, Volvo se posiciona con los EX30 y EX40, Kia propone alternativas con el EV3 y el EV6, y Audi compite con el Q4 e-tron.

Volkswagen Canarias ha sabido diferenciarse con una fórmula más completa. Su propuesta no se limita a un buen precio: se apoya en una infraestructura de recarga consolidada, un equipamiento superior desde las versiones de acceso y un paquete de beneficios exclusivos que refuerzan la confianza del cliente. La combinación de calidad alemana, ventajas económicas y servicios añadidos convierte a la gama ID. en una de las más competitivas frente a sus rivales directos.

El protagonista de esta ofensiva es el Volkswagen ID.4, el SUV 100% eléctrico de referencia de la marca, que en Canarias se ofrece desde tan solo 19.000 euros. Un precio sorprendente en un mercado donde la competencia no deja de intensificarse con propuestas de marcas como BYD, BMW, Volvo, Kia o Audi.

La familia ID. al completo se adapta a todo tipo de conductores: desde urbanos hasta viajeros de largas distancias. / Domingo Alonso Group

Ventajas de comprar un coche eléctrico en Canarias: por qué nunca tuvo tanto sentido

Más allá de las cifras, el mensaje que Volkswagen Canarias lanza es claro: la movilidad eléctrica ya no es un lujo reservado a unos pocos, sino una opción real, práctica y sostenible para el conductor medio. El ahorro en combustible se percibe desde el primer día, los costes de mantenimiento de un coche eléctrico son notablemente inferiores a los de un motor de combustión y la experiencia de conducción resulta más placentera por la ausencia de ruidos y vibraciones.

En un territorio como Canarias, donde los trayectos entre ciudades son relativamente cortos y el acceso a cargadores está en plena expansión, los beneficios se multiplican. A esto se suma la tranquilidad de contar con el respaldo de un concesionario oficial y con una red de recarga pública que crece de la mano de Endesa. Todo ello dibuja un escenario en el que dar el salto al eléctrico deja de ser un riesgo y pasa a ser una decisión de puro sentido común.

Volkswagen ha entendido este contexto y ha diseñado una campaña adaptada al estilo de vida local: conductores activos, preocupados por el confort y con un creciente interés por la innovación. El resultado es una propuesta que conecta con los valores de quienes ven en la movilidad eléctrica no solo una elección de transporte, sino un compromiso con el futuro del planeta. En Canarias las políticas públicas de reducción de emisiones y el estilo de vida de una población activa y tecnológica hacen un terreno ideal para que los coches eléctricos se popularicen rápidamente.

La familia ID. al completo: un modelo para cada conductor

La gama eléctrica de Volkswagen se adapta a todo tipo de perfiles:

Volkswagen ID.3: Compacto urbano con gran autonomía, perfecto para quienes priorizan la movilidad en ciudad pero no quieren renunciar a escapadas por carretera.

Compacto urbano con gran autonomía, perfecto para quienes priorizan la movilidad en ciudad pero no quieren renunciar a escapadas por carretera. Volkswagen ID.4: SUV familiar, espacioso y versátil, con gran autonomía y diseño equilibrado.

SUV familiar, espacioso y versátil, con gran autonomía y diseño equilibrado. Volkswagen ID.5: La alternativa coupé para quienes buscan un diseño deportivo y sofisticado.

La alternativa coupé para quienes buscan un diseño deportivo y sofisticado. Volkswagen ID.7: Gran berlina eléctrica, con hasta 700 km de autonomía, ideal para quienes valoran la comodidad en viajes largos.

Gran berlina eléctrica, con hasta 700 km de autonomía, ideal para quienes valoran la comodidad en viajes largos. Volkswagen ID.7 Tourer: La versión familiar de la berlina, pensada para quienes necesitan un plus de espacio sin perder prestaciones.

Con esta oferta, Volkswagen demuestra que la electrificación no es una solución única, sino un abanico de opciones que se adapta a las necesidades de cada conductor.

Cómo aprovechar la campaña

Acceder a las ventajas de esta promoción es sencillo. Los interesados solo tienen que entrar en la página oficial de Volkswagen Canarias para solicitar una oferta personalizada, configurar su vehículo, o agendar una prueba de conducción. El proceso está diseñado para ser rápido y transparente, acompañado por un equipo de expertos que resolverá todas las dudas y asesorará en cada paso de la decisión de compra. De esta manera, cada cliente puede encontrar el modelo de la gama ID. que mejor encaje con su estilo de vida y necesidades, con la seguridad de estar respaldado por una marca de referencia mundial.

VW Canarias · Familia ID VOLKSWAGEN CANARIAS Descubre toda la gama de coches eléctricos 2025 Tu navegador no soporta este video. Más información

Una apuesta por el presente, no por el futuro: La revolución eléctrica ya está en marcha

Durante años se ha repetido que el coche eléctrico es “el futuro de la automoción”. Sin embargo, campañas como la de Volkswagen Canarias demuestran que ese futuro ya está aquí. Con precios competitivos, infraestructuras disponibles y ventajas exclusivas como la recarga gratuita, la movilidad eléctrica se convierte en una oportunidad del presente.

En un mercado donde la indecisión todavía frena a algunos compradores, Volkswagen Canarias ofrece certezas: autonomía real, ahorro económico, ventajas tangibles y el respaldo de una marca histórica. Las ventajas del coche eléctrico hoy son claras: menor gasto, más autonomía, cero emisiones y un mantenimiento mucho más sencillo que en un coche tradicional.

Por eso, comprar un coche eléctrico en Canarias nunca tuvo tanto sentido. Y ahora, con Volkswagen y la gama ID., dar el paso es más fácil que nunca.