Peugeot ofrece una gama de vehículos comerciales capaces de cubrir cada necesidad profesional y de ocio

Peugeot mantiene un fuerte compromiso con la excelencia y la innovación en el mercado de vehículos comerciales, ofreciendo una gama completa que responde a los retos actuales y futuros del sector y que se caracteriza por incorporar funciones y equipamientos punteros, al mismo nivel que su gama de turismos.

La firma del león ha diseñado cada modelo atendiendo a las necesidades específicas de los profesionales, combinando robustez, eficiencia, conectividad y sostenibilidad, sin descuidar aspectos como el confort, las prestaciones y las tecnologías inteligentes.

Peugeot Traveller / / Peugeot

Fabricados en Vigo

El Peugeot Rifter es la solución perfecta para quienes necesitan movilidad urbana y familiar, pero sin renunciar a la funcionalidad y capacidad de carga. Con un diseño exterior moderno, destaca por su versatilidad en configuraciones de 5 o 7 plazas, espacios amplios y acabados de alta calidad. Por su amplitud, la versión de siete plazas ofrece grandes posibilidades para disfrutar de la playa o de la montaña.

Dispone de funciones de asistencia a la conducción como la alerta de cambio involuntario de carril y los asistentes de mantenimiento de carril, que ofrecen un plus de seguridad. Además, su sistema de conectividad avanzada con pantallas táctiles facilita la interacción del conductor con la tecnología sin distracciones. Producido en Vigo, el Rifter también está disponible en versión eléctrica (E-Rifter), con una autonomía de hasta 330 km.

Peugeot Rifter / / Peugeot

Hasta 4,4 m3 de volumen

También fabricado en Galicia, el Peugeot Partner se posiciona como un vehículo comercial compacto, robusto y adaptable. Su diseño exterior moderno y funcional combina unas dimensiones ideales para la circulación en ciudad y un volumen interior que puede llegar hasta 4,4 m3, con una carga útil superior a los 780 kg.

Su variedad de versiones y longitudes -Standard y Long- ofrece flexibilidad para diferentes actividades profesionales, desde el reparto hasta servicios de soporte técnico. La versión eléctrica del Partner cuenta con una autonomía WLTP de hasta 330 km.

El interior cuenta con un salpicadero ergonómico, pantallas digitales y un sistema de infoentretenimiento avanzado con navegación conectada, además de ayudas a la conducción como la detección de fatiga del conductor y el asistente de frenada automática, que elevan los estándares de seguridad y confort.

Peugeot Partner / / Peugeot

Resistente y capaz

El Peugeot Expert destaca por su resistencia, capacidad de carga y tecnología inteligente. Pensado para empresas medianas y grandes flotas, ofrece una máxima carga útil de 1.400 kg, así como diferentes longitudes y alturas que permiten su adaptación a las necesidades de cada actividad.

Construido sobre la plataforma EMP2, el Expert combina eficiencia en consumo y bajas emisiones con un comportamiento en carretera sobresaliente. Sus sistemas de asistencia incluyen ayuda al mantenimiento de carril, detección de objetos en ángulo muerto, alerta de riesgo de colisión mediante sistemas como Distance Alert y frenada automática avanzada. En su interior ofrece cabinas espaciosas, pantallas digitales y una serie de opciones de conectividad y asistentes a la conducción.

Peugeot Expert / / Peugeot

Gran capacidad

El Boxer es el referente en grandes dimensiones y capacidad de carga en Peugeot. Diseñado para responder a las necesidades de grandes flotas, transporte de logística, distribución y actividades que requieren una capacidad de volumen importante, combina resistencia, rendimiento y tecnología de última generación.

Se ofrece con distintas longitudes, alturas y carrocerías que permiten adaptar el vehículo a actividades específicas, incluyendo transformaciones en versiones isotermas o frigoríficas, con homologación garantizada. Ofrece un tonelaje útil que puede alcanzar los 2.000 kg y un volumen de carga que llega hasta 17 m3.

Está disponible con motorizaciones diésel BlueHDi, con potencias de 120, 140 y 180 CV, con opción de transmisión automática de 8 velocidades en algunos casos. El Boxer también se ofrece en versiones eléctricas y de pila de combustible de hidrógeno, con autonomías que superan los 400 km.

Peugeot Boxer / / Peugeot

Alma de monovolumen

El Peugeot Traveller es el referente en movilidad de pasajeros para servicios turísticos, corporativos o transporte adaptado. Ofrece hasta 9 plazas en su versión larga (5,33 m) y presenta un interior premium equipado con pantallas para entretenimiento, sistemas de climatización autónomos y un diseño ergonómico. Este vehículo puede disfrutarse en configuración 3-3-3, o bien con 8 plazas en distribución 2-3-3. El maletero puede alcanzar hasta 4.554 litros.

Bajo el capó, el Traveller cuenta con la eficiencia del motor diésel BlueHDi 180 asociado a la caja de cambios automática EAT-8. Sus versiones 100% eléctricas, comercializadas bajo el nombre “nuevo Peugeot E-Traveller” con baterías de 50 kWh o 75 kWh, ofrecen hasta 350 Km de autonomía WLTP.

Está equipado con las últimas ayudas a la conducción, incluyendo la alerta de atención y el control de crucero adaptativo. Con una estética renovada, el Traveller encarna a la perfección el “Allure” que caracteriza a la marca, ese concepto intraducible que conjuga elegancia con dinamismo, espíritu práctico y placer de conducir.