Citroën C3 Aircross: un polivalente SUV compacto con el mejor confort de su clase

Citroën ha dado un golpe de autoridad incuestionable en el segmento de los SUV compactos. Con la llegada del nuevo Citroën C3 Aircross, la firma del doble chevrón puede presumir de ofrecer uno de los modelos más prácticos y confortables de su categoría.

Los resultados positivos no se han hecho esperar: el nuevo Citroën ë-C3 Aircross forma parte del top 10 de los modelos 100% eléctricos del segmento B-SUV en el acumulado del año. Este automóvil logra conjugar el confort, el espíritu práctico y el aprovechamiento óptimo del espacio que caracterizan a la marca francesa desde 1919 con la robustez, la facilidad de acceso y la sensación de seguridad.

Citroën C3 Aircross / Citroën

Es un auténtico embajador del nuevo lenguaje de diseño de la marca en el universo SUV, ofreciendo un aspecto musculoso y robusto, pero sin perder un ápice de su identidad Citroën. El frontal está muy verticalizado, exhibe con orgullo el logotipo Citroën y adopta una firma luminosa característica en tres segmentos.

El nuevo B-SUV de Citroën destaca por sus posibilidades de personalización, con un elenco de seis tonos de carrocería, dos colores de techo y el detalle de los Colour Clips, presentes a nivel del parachoques y en la custodia trasera, que el cliente puede cambiar a su gusto.

Citroën C3 Aircross / Citroën

Referente en confort

La faceta SUV del Citroën C3 Aircross permite disponer de un amplio espacio a bordo, mientras que su distancia al suelo de 193 mm inspira protección y ofrece un fácil acceso al vehículo, además de generar una posición de conducción elevada y con excelente visibilidad.

Equipado con la innovadora suspensión Citroën Advanced Comfort, este SUV mantiene intacta su conocida apuesta por el confort, logrando niveles incomparables. Equipa la tecnología de amortiguadores con topes hidráulicos progresivos exclusiva de la marca para ofrecer la sensación de viajar en una alfombra mágica, con independencia del estado del firme.

Citroën C3 Aircross / Citroën

Habitabilidad sobresaliente

Con este confort de referencia, conectividad a la última y tecnologías de ayuda a la conducción útiles e intuitivas, el nuevo Citroën C3 Aircross destaca por su amplitud y el aprovechamiento máximo de su habitáculo.

Con 4,39 m de longitud, 1,79 m de anchura, 1,66 m de alto y una distancia entre ejes muy larga, es el único SUV del segmento B capaz de ofrecer una comodidad de primera clase para hasta siete pasajeros, gracias a dos asientos plegables en el maletero.

Citroën C3 Aircross / Citroën

El espacio de carga además puede ampliarse gracias a sus excelentes posibilidades de modularidad, a una capacidad máxima de hasta 1.600 litros. Todo ello, sin dejar de ser un automóvil compacto y ágil en su conducción.

El habitáculo de este SUV está inspirado en un salón o una sala de estar y destaca por su óptimo aprovechamiento del espacio y el tratamiento refinado y sencillo de las superficies. Los nuevos asientos Advanced Comfort incorporan una capa de espuma adicional para lograr una sensación cálida y suave sean cuales sean los km que se deben recorrer.

Además, su completo equipamiento de funciones de ayuda a la conducción refuerza la confianza y seguridad al volante, haciendo frente a cualquier desafío. La habitabilidad y practicidad del Citroën C3 Aircross llevan el ADN Citroën al universo SUV, ofreciendo una auténtica sensación de tranquilidad y confort en cada trayecto.

Citroën C3 Aircross / Citroën

Oferta multienergía

Para ofrecer la experiencia de conducción más placentera, el nuevo C3 Aircross ha sido construido sobre la nueva plataforma Smart Car que ofrece una atractiva gama multienergía, capaz de responder ante cualquier necesidad del cliente.

Perfecto para combinar la ciudad con largos viajes, este SUV está disponible con un motor gasolina 1.2 Turbo de 100 CV como entrada de gama y, para exigencias superiores, propone un motor Hybrid e-DCS6 de 145 CV muy eficiente que reduce el consumo y las emisiones en un 15% y permite circular en modo “cero emisiones” en la mitad de los trayectos urbanos.

Citroën C3 Aircross / Citroën

La oferta se completa con versiones 100% eléctricas ë-C3 Aircross dotadas de un motor de 113 CV que puede combinarse con dos capacidades de batería: 44 kWh con hasta 302 Km de autonomía WLTP, o bien 54 kWh, en cuyo caso la autonomía WLTP puede alcanzar hasta 400 km.