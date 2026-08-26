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Líder en confort, seguridad y polivalencia, el nuevo Citroën C5 Aircross es un referente en capacidad interior y en modularidad del espacio

Los asientos de la segunda fila disfrutan de excelentes cotas de habitabilidad para las piernas y la cabeza

Líder en confort, seguridad y polivalencia, el nuevo Citroën C5 Aircross es un referente en capacidad interior y en modularidad del espacio

Líder en confort, seguridad y polivalencia, el nuevo Citroën C5 Aircross es un referente en capacidad interior y en modularidad del espacio / Citroën

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Francesc Branchat

Desde su fundación en 1919, Citroën ha puesto el confort de las personas como una de las máxima prioridades de sus vehículos. Para la firma del Doble Chevron, el concepto de confort va mucho más allá de la mera comodidad y el nuevo Citroën C5 Aircross es un ejemplo de ello.

Esta inquietud histórica se ha concretado en los asientos Advanced Comfort, que cuentan con una novedosa espuma de alta densidad que optimiza la comodidad. También ha servido para desarrollar la suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos, capaces de generar un confort de marcha extraordinario.

Citroën ha puesto el confort de las personas como una de las máxima prioridades de sus vehículos

Citroën ha puesto el confort de las personas como una de las máxima prioridades de sus vehículos / Citroën

Espacio para un bienestar superior

En su segunda generación, el Citroën C5 Aircross experimenta un nuevo paso adelante en materia de capacidad interior, combinada con un óptimo aprovechamiento y con soluciones inteligentes que incrementan su modularidad. Se logra así un entorno para sentirse como en casa, potenciando la experiencia de viajar.

Sus generosas proporciones, con 4.652 mm de longitud, 1.902 mm de anchura y una extensa distancia entre ejes de 2.784 mm, dan lugar a un espacio excepcional en el interior, especialmente en la segunda fila de asientos, siendo reconocido con el mejor estatus de su clase en las plazas traseras.

Beneficiándose de la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, el Citroën C5 Aircross es un SUV ideal para realizar largos desplazamientos con la máxima comodidad. La experiencia de viaje en términos de confort se beneficia de su ambiente lounge, ofreciendo un interior zen bajo el concepto Advanced Comfort.

En su segunda generación, el Citroën C5 Aircross experimenta un nuevo paso adelante en materia de capacidad interior

En su segunda generación, el Citroën C5 Aircross experimenta un nuevo paso adelante en materia de capacidad interior / Citroën

Cotas de habitabilidad mejoradas

El Citroën C5 Aircross ha sido diseñado para hacer más fáciles y cómodos los largos viajes en familia. El espacio interior es sobresaliente, especialmente en la zona de los asientos traseros, cuya longitud hasta las rodillas es idéntica a la de un C5 X y 51 mm más larga que la ofrecida por la anterior generación del modelo.

Los pasajeros de mayor estatura también disfrutan de máxima comodidad gracias al notable espacio disponible para la cabeza en la segunda fila, aumentado en 68 mm en comparación al modelo anterior. Por su parte, los respaldos se reclinan entre 21º y 33º para aumentar la sensación de viajar en clase confort.

El Citroën C5 Aircross ha sido diseñado para hacer más fáciles y cómodos los largos viajes en familia

El Citroën C5 Aircross ha sido diseñado para hacer más fáciles y cómodos los largos viajes en familia / Citroën

Luminosidad: techo panorámico de cristal

Otra de las novedades introducidas en el Citroën C5 Aircross es un reposacabezas central que incorpora dos portavasos y dos ranuras para smartphones, que pueden ser recargados utilizando las dos tomas USB-C ubicadas en la parte trasera de la consola central, o bien mediante una tercera toma de 12 voltios instalada en el maletero.

Tanto los pasajeros delanteros como los traseros pueden disfrutar de la luminosidad que proporciona un gran techo panorámico de cristal, que tiene unas dimensiones de 1.069 x 720 mm. Dispone de cortina eléctrica para ocultarlo por completo y su parte frontal se puede abrir eléctricamente para favorecer la ventilación del habitáculo y proporcionar sensación de libertad.

Con una capacidad útil de 565 litros en todas las versiones del modelo, el maletero ofrece también mucho espacio y posibilidades de modulación

Con una capacidad útil de 565 litros en todas las versiones del modelo, el maletero ofrece también mucho espacio y posibilidades de modulación / Citroën

Modularidad y espacios de almacenamiento

La modularidad brilla en este SUV de la marca francesa, mediante la posibilidad de abatir la segunda fila de asientos, en proporción 40/20/40. Además, los respaldos ajustables de los asientos traseros permiten adaptar el volumen de carga a necesidades específicas.

Con una capacidad útil de 565 litros en todas las versiones del modelo, el maletero ofrece también mucho espacio y posibilidades de modulación. El piso se pude ajustar a dos alturas diferentes y, en la posición inferior, queda un espacio de almacenamiento de 75 litros bajo el suelo.

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El nuevo Citroën C5 Aircross es un referente en capacidad interior y en modularidad del espacio Noticia

El nuevo Citroën C5 Aircross es un referente en capacidad interior y en modularidad del espacio Noticia / Citroën

El Citroën C5 Aircross ofrece volúmenes de almacenamiento adicionales que suman casi 40 litros, un récord en su segmento. Están presentes en el habitáculo, desde la gran guantera delantera que puede alojar una botella de 1,5 litros, hasta los compartimentos de las puertas traseras, pasando por el generoso espacio situado bajo la consola central delantera.

Fuente: El Periódico

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