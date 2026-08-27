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El nuevo Citroën C5 Aircross desafía las reglas del segmento SUV con su musculoso y esbelto diseño “Aerodesign”

Su coeficiente aerodinámico ha sido notablemente mejorado y permite aumentar la autonomía de la versión 100% eléctrica en 30 kilómetros.

CITROEN C5 AIRCROSS

CITROEN C5 AIRCROSS / Citroën

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Francesc Branchat

Barcelona

Hablar del nuevo Citroën C5 Aircross es hacerlo de espacio y versatilidad. También de sostenibilidad, gracias a su variedad de motorizaciones con diversas fuentes de energía, capaces de satisfacer las necesidades de todas las familias.

El nuevo SUV del segmento C de la marca del doble chevron fusiona un diseño espectacular, el confort absoluto y la máxima eficiencia energética. Desarrollado en Francia y ensamblado en la planta de Stellantis en Rennes, es un automóvil que cambia las reglas del juego con una estética musculosa, esbelta y de líneas tensas y fluidas.

Destaca entre la multitud

Con la filosofía de diseño “Aerodesign” del nuevo Citroën C5 Aircross, la marca francesa propone un cambio de paradigma en el competitivo mercado de los SUV. Este modelo está pensado para destacar entre la multitud mediante una presencia potente y asertiva, ofreciendo a los conductores una experiencia de conducción que une el prestigio visual con una eficiencia técnica de vanguardia.

CITROEN C5 AIRCROSS

CITROEN C5 AIRCROSS / Citroën

El nuevo Citroën C5 Aircross reescribe las reglas establecidas de diseño y presenta un estilo musculoso pero esbelto, alejándose de la pesadez visual. Su carrocería está esculpida con líneas tensas y fluidas, e incorpora multitud de soluciones inteligentes e integradas expresamente para favorecer la circulación del aire.

Este enfoque revolucionario “Aerodesign” no es únicamente una declaración estética, sino un triunfo de la ingeniería. Citroën ha realizado un minucioso y productivo trabajo en el túnel de viento que ha dado como resultado un excelente coeficiente aerodinámico SCx de 0,75.

CITROEN C5 AIRCROSS

CITROEN C5 AIRCROSS / Citroën

Esta optimización reduce significativamente la resistencia al avance, beneficiando de manera directa al rendimiento del vehículo. Gracias a los nuevos elementos aerodinámicos repartidos por el exterior, el nuevo Citroën C5 Aircross aumenta su autonomía eléctrica en 30 km, marcando una diferencia real tanto en el uso diario como en el respeto al medio ambiente.

Flujos de aire optimizados

Los ingenieros de la marca francesa han realizado un trabajo exhaustivo para optimizar los flujos de aire alrededor del vehículo y su silueta está diseñada pensando en lograr la máxima eficiencia y la mejor estética. Una línea de un solo trazo une la calandra con el portón trasero mientras que el capó está inclinado para lograr la menor resistencia, además de un aspecto diferenciador entre los SUV.

CITROEN C5 AIRCROSS

CITROEN C5 AIRCROSS / Citroën

A la altura de la segunda fila, los estilistas de Citroën han optado por inclinar ligeramente la línea del techo, logrando la máxima aerodinámica sin perder espacio interior. La mejora aerodinámica se logra también gracias a los deflectores y tomas de aire y la forma curvada de la parte superior de la zaga.

CITROEN C5 AIRCROSS

CITROEN C5 AIRCROSS / Citroën

Los logros del nuevo Citroën C5 Aircross en materia de eficiencia, combinados con un gran atractivo exterior, no implican renuncia alguna al confort, un pilar fundamental de la marca. Su imponente y sólida presencia en carretera envuelve un habitáculo espacioso y diseñado para ser una fuente inagotable de bienestar, garantizando que cada viaje, cada desplazamiento, sea una experiencia premium, tanto para el conductor como para sus acompañantes.

Referente en confort y seguridad

El SUV buque insignia de Citroën destaca por su generosa habitabilidad, amplitud en la segunda fila de asientos y por su capacidad de maletero. Sus ocupantes disfrutan de la suspensión hidráulica progresiva, asientos Advanced Comfort y un salpicadero modernizado con una gran pantalla táctil, intuitiva y ergonómica. En materia de seguridad adopta la última generación de tecnologías de asistencia al conductor, como los faros Matrix LED de Citroën y el paquete Drive Assist 2.0 con conducción autónoma de Nivel 2.

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CITROEN C5 AIRCROSS

CITROEN C5 AIRCROSS / Citroën

Para satisfacer todas las necesidades, el nuevo Citroën C5 Aircross ofrece varias opciones de motorización electrificada. Dispone de una versión híbrida que ofrece más de 950 km de autonomía, según ciclo combinado WLTP. Por su parte, la versión híbrida enchufable homologa más de 100 km de autonomía en ciclo urbano y una autonomía combinada de casi 1.100 km. Finalmente, la versión 100% eléctrica es capaz de recorrer hasta 680 km con una carga, según mediciones WLTP.

Fuente: El Periódico

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