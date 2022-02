Recientemente tuvimos la ocasión de mantener un encuentro con Roland Schell, presidente de Mercedes-Benz España, en el cual pudimos tomar nota de unas cuantas declaraciones interesantes relativas al futuro de la propia marca, al mercado, a la electrificación y a la movilidad en general.

Las nuevas pautas marcadas desde Bruselas, en cuanto a movilidad, electrificación y ecología se refieren, han supuesto para las marcas de automóviles uno de los mayores retos de su historia reciente, obligándoles en un tiempo récord a implementar un cambio estructural de su modelo de negocio. Roland Schell, tocó todos aquellos puntos candentes que están azotando al sector del automóvil internacional, pero también nacional.

Objetivo 2030

Schell comenzó con fuerza su intervención, reforzando la idea de que Mercedes-Benz da un giro total hacia la electrificación, confirmando que en el 2025 el 50% de la gama de la marca alemana será puramente eléctrica, llegando al 2030 con el 100%. Estamos hablando de menos de una década, con todo lo que ello representa a la hora de introducir cambios tanto en sus productos, servicios, investigación, procesos industriales… Ya nos mostraron su potencial con el lanzamiento del EQS un vehículo eléctrico totalmente nuevo, que estrena plataforma y que homologa una autonomía de 800 kmEQS, gracias a su tamaño que le permite montar baterías con una gran cantidad de celdas. Ya poco tiene que ver con su homólogo de combustión, el Clase S. Prácticamente todos sus nuevos lanzamientos serán eléctricos, o por lo menos electrificados. Ejemplo de ello es el prototipo del nuevo Clase G, como no, eléctrico.

Destacó así mismo la homologación en Alemania de su sistema de conducción autónoma Nivel 3, Drive Pilot, aunque todas las pruebas se están realizando en la costa oeste de EEUU. Queda lejos su aplicación en nuestro continente por la normativa europea, mucho más restrictiva. Realmente no es lo mismo conducir por las largas, rectas y casi desocupadas carreteras americanas que por las intricadas y atestadas carreteras españolas. Aunque todo llegará. De todas formas, fácil no lo van a tener. Salvar las restrictivas normativas europeas no va a ser sencillo. La excesiva regulación existente en Europa está consiguiendo que cada vez seamos menos competitivos, y no sólo en el sector de la automoción.

La marca alemana comienza a abandonar la idea de liderazgo entre las marcas premium en base al volumen de ventas. Según dijo Roland Schell: “tenemos la clara intención de liderar el cambio hacia la electrificación, y la tecnología subyacente a esta transformación, sobre todo en cuanto al desarrollo de software, necesario tanto para el propio vehículo como para el nuevo ecosistema de servicios y soluciones digitales, cada vez más demandadas por los clientes. El objetivo es claro: liderar el segmento del lujo ofreciendo servicios y productos extraordinarios, sostenibles de una gran calidad y una gran carga tecnológica”.

Crisis de los semiconductores

A nivel mundial Mercedes-Benz ha vendido 2,4 millones de vehículos, de los cuales 2,1 son automóviles y 300.000 son furgonetas, mucho menos que en 2019, año en el cual se vendieron casi 3 millones de coches. En España se vendieron sólo 36.107 unidades. Representamos un 1,5% de las ventas totales de la firma de la estrella.

Detrás de esta caída está la falta de suministro de semiconductores, provocada por la pandemia mundial del Covid. En palabras de Schell: “que el 70% de los semiconductores provenga de Asia representa un verdadero problema para la industria de nuestro continente y requiere de un esfuerzo europeo común para revertirlo”.

Y existe un problema añadido a esta disrupción de la cadena de suministro: la prácticamente nula planificación que se tiene sobre su suministro. Esto obliga a modificaciones casi semanales de los procesos productivos, con la consecuencia directa de unos retrasos en la entrega de muchos meses de cualquier vehículo, que en el mejor de los casos llega hasta los cinco meses. La marca está intentando paliar este verdadero problema ofreciendo a sus clientes soluciones de movilidad. Pero no todo tiene que ser malas noticias, nos anticipó: “el último trimestre del año comenzará ya a notarse un flujo más constante de suministros que hará que vayamos recuperando la tan ansiada normalidad”.

Ronald Schell nos confesó: “a fecha de hoy, Mercedes-Benz España tiene ya vendida el 50% de la producción que tiene asignada para el 2022”. A priori puede parecer una gran noticia, pero realmente no lo es. Al ser una crisis de la oferta, y no de la demanda como suele ser lo habitual, la empresa va a priorizar la fabricación, y por tanto el suministro de semiconductores, de aquellos vehículos que aporten un mayor margen, es decir, todos aquellos de gama alta. En los países del sur de Europa el mix de ventas es más variado que en los países del norte, donde prevalecen los automóviles de gama alta, en consecuencia, nuestro país se ve penalizado en cuanto al reparto de la producción se refiere. Es una realidad. Aún así estiman tener un crecimiento del 10%.

Movilidad eléctrica

En cuestión de movilidad eléctrica han hecho bien los deberes. Mercedes-Benz es líder en España en venta de híbridos enchufables con 6.096 unidadeshíbridos enchufables, lo que representa un incremento del 33% respecto al año anterior. Aún así, si lo comparamos con el incremento mundial de la marca salimos penalizados ya que este ha sido de un 69%. Lo mismo sucede con los eléctricos puros, ya que es nuestro país se han vendido 871 vehículos BEV, constituyendo un aumento del 77%, pero a nivel mundial el crecimiento de la marca se sitúa en un 154%. Como podemos ver España no va al mismo ritmo en cuanto a electrificación se refiere. Roland Schell tiene claro dónde está el problema: “las autoridades políticas no se han implicado lo suficiente en promover la instalación de puntos de recarga públicos; la red de recarga es muy deficiente en nuestro país”. Las marcas de automóviles se han puesto las pilas, en este caso las baterías, “pero no ha venido correspondido el esfuerzo por una verdadera implicación de los responsables políticos”. Si el esfuerzo no se realiza al mismo tiempo por todos los actores implicados se produce un cuello de botella que estrangula el proceso de desarrollo. Deberían nuestros políticos tomar nota, y más cuando lo dice el máximo representante de una marca con planta de producción en España y que implica a más de 9.000 empleos directos.

La opinión de Roland Schell al respecto de la movilidad ecológica es clara: “los ingenieros de Mercedes-Benz están investigando y desarrollando otras vías de movilidad sostenible, como por ejemplo un combustible sintético que no produce C02. Sería una solución ecológica excelente que, utilizada en vehículos híbridos, solucionaría el problema de la autonomía. Lo ideal sería la convivencia de varias tecnologías adaptadas a cada necesidad”. No olvidemos que la producción de baterías depende de la extracción de unos minerales que por desgracia son finitos, lo que en un futuro hará que sigamos estando limitados. Imaginemos 120 millones de coches en Europa, todos con baterías con una duración limitada a ocho o diez años. Aun así, la política europea ha decidido apostar claramente por la movilidad eléctrica basada en las baterías. Hay que tener en cuenta que el mercado europeo representa para Mercedes Benz un 30% de su producción total. Se entiende que busquen otras vías de desarrollo que puedan llegar a ser más eficientes y sostenibles a largo plazo.

Novedades 2022

Como siempre la ofensiva de producto de la marca alemana es mareante. EQB, el icónico SL, que saldrá al mercado ya sólo en versión AMG, EQE, EQS en versión SUV, GLC, la versión SUV del EQE y a final de año un facelift de los Clase A y B. Para todos los gustos, eso sí, gran parte de ellos eléctricos o con un componente electrificado muy importante.