Lo bueno siempre se hace esperar. Renault ha puesto toda la carne en el asador con la llegada del nuevo Renault Mégane e-Tech, su primer modelo 100% eléctrico de la nueva era de la Renaulution. No lo han tenido fácil. Con algún que otro problema de juventud al inicio, el Mégane e-Tech ha superado todas dificultades y llega a España ofreciendo la mejor cara y, sobre todo, unas prestaciones excelentes. Finalista del premio The Car Of The Year,The Car Of The Year, el nuevo Mégane e-Tech ya va camino de las manos de sus primeros propietarios en España. Y qué mejor 'comercial' para entregarlo que Fernando Alonso.

El piloto de F1 del equipo Alpine (marca del grupo Renault) ha querido ofrecer un bautismo de electrones a los dos primeros clientes españoles que se han aventurado a realizar su reserva para comprar el nuevo Renault Mégane e-Tech, Domingo Baena y Xavier Tarrés. El escenario para poner a prueba su temple y las prestaciones del Mégane e-Tech ha sido el Circuit de Barcelona-Catalunya, en una jornada que ambos han calificado de inolvidable. Potencia al límite en aceleración, característica esencial de los coches 100% eléctricos; frenada precisa y contundente; estabilidad y precisión en balanceo; finura aerodinámica y, pese a la elevada dosis de adrenalina que transmite un vuelta a Montmeló con Fernando Alonso, silencio, el silencio del eléctrico. El piloto de Alpine ha destacado todos estos atributos que confieren la etiqueta de excelencia para el nuevo Renault Mégane e-Tech. Experiencia 'brutal' La jornada coincidió con los entrenamientos del equipo Alpine F1 Team, por lo que los clientes tuvieron la oportunidad de comenzar la mañana viendo de cerca el trabajo de la escudería desde su taller. Concluidos los entrenamientos, Fernando Alonso dedicó el resto de la jornada a Mégane e-Tech eléctrico y a sus primeros clientes. Los tres tuvieron la oportunidad de probarlo por primera vez, ya que Domingo Baena (Madrid) y Xavier Tarrés (Lleida), lo adquirieron nada más abrirse los pedidos en España sin que ni siquiera hubiera salido la campaña de publicidad ni lo hubieran podido probar. La experiencia fue 'brutal'. Para Domingo fue una gran sorpresa enterarse que compartiría una jornada en Montmeló con Fernando Alonso. “No podía creer que estuviera en el circuito de Montmelló con Fernando Alonso a bordo de mi nuevo Renault Megane e-Tech. En un punto del circuito Alonso paró el coche y aceleró a tope hasta la curva, ha sido una experiencia que nunca olvidaré” afirma Domingo. Mientras, Xavier Tarrés, disfrutó de cada momento de la jornada en el paddock de Montmeló y declara “Ha sido una experiencia única que no se va a repetir nunca más. Mi agradecimiento a Renault y a Fernando Alonso por compartir con nosotros el día de hoy, ha sido algo inolvidable”.