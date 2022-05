La compra de Twitter por parte de Elon Musk tendrá que esperar. Él mismo ha anunciado con un tuit que suspende temporalmente la adquisición a la espera de calcular con exactitud la cantidad de cuentas falsas y de 'spam' activas en la red social, que Twitter estima en menos del 5% del total.

Elon Musk y Twitter llegaron a un acuerdo el 25 de abril para la compra de la red social por 44.000 millones de dólares, abriendo un proceso que ya se esperaba largo y complejo por su embergadura y porque el hombre más rico del mundo concentra su capital en la participación en sus propias empresas, TeslaTesla, SpaceX, Neuralink... y no en efectivo.

Dudas sobre la financiación

Pese a que Elon Musk promete que la compra se mantiene suspendida mientras se calcula la cantidad de cuentas falsas presentes en la red social, desde los mercados siguen dudando que cuente con la capacidad de conseguir los 44.000 millones que le costará la compra de la red social para sacarla del mercado y ven en este movimiento el primer paso para cancelar el acuerdo, algo que le costaría 1.000 millones en forma de sanción por romper el acuerdo, aunque el emprendedor podría evitar el pago al alegar que los datos aportados por Twitter sobre las cuentas falsas podrían no ser precisos -algo confirmado por la misma red social- y empezar un tira y afloja que podría acabar en los tribunales.

Bien es cierto que Musk ha declarado en más de una ocasión que quiere eliminar las cuentas falsas y los bots nocivos -ya que las cuentas automatizadas sí están permitidas en Twitter si se identifican como tal- para hacer de la red social un bastión de la libertad de expresión. Desde la red social argumentaron que "la estimación de cuentas falsas y de 'spam' podría no representar exactamente el número real", por lo que Musk querría tener un dato más preciso antes de la compra.

No obstante, las dudas sobre la financiación siempre han estado ahí. Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), explicó a Neomotor que "Elon es muy rico, pero su dinero no es líquido, sino que lo tiene en forma de empresas" y añadió que "si yo tuviera que apostar diría que sacará el dinero de Tesla". Ismael El-Qudsi, CEO de Internet República, admitía que "es el hombre más rico del mundo pero no tiene efectivo y esto es un equilibrio difícil de gestionar”, antes de concretar que tampoco le convenía vender demasiadas acciones de Tesla para hacerse con Twitter porque "se desplomaría su patrimonio". Según las primeras informaciones, Elon Musk contaba con el apoyo de los inversores Larry Ellison, Sequoia Capital, Qatar Holding y Alwaleed bin Talal, miembro de la familia real saudí, para cubrir parte de la inversión, pero según dijo el mismo emprendedor la mayor parte del dinero saldría de su fortuna personal.

Twitter se desploma

En las horas previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Twitter han llegado a caer por encima del 20%, estabilizadas en un descenso del 15% en el momento de la redacción de este artículo. Tesla, por su parte, que ha caído más de un 20% desde el 25 de abril, registra una subida superior al 5%. Cabe recordar, como apuntó El-Qudsi a este portal, que "el día que se anunció la compra de Twitter, Tesla perdió el doble de lo que vale la red social”.