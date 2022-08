¿Qué queréis primero, las buenas o las malas noticias? Empezaremos por las malas, como suelen hacer en series y las películas porque así las buenas pueden compensarlas. Tesla ha subido el precio del pick-up Cybertruck. Así, rápido y cortante. Para qué andarnos con rodeos.

Elon Musk anunció a los accionistas de la marca “que han cambiado muchas cosas desde su presentación”, refiriéndose a la inflación y a los tipos e cambio entre divisas, además de a los problemas de abastecimiento de componentes. El Cybertruck se presentó en 2019 con un precio, para el modelo más básico de un solo motor, de 39.990 dólares, 39.100 euros al cambio actual. Desde ese momento, han pasado una pandemia, una crisis económica, se han disparado los precios, se ha alterado la cadena de producción global por la escasez de componentes y Putin ha decidido atacar Ucrania, agravando todo lo anterior.

Es comprensible, entonces, que, al igual que hacen muchos otros fabricantes, Tesla deba subir el precio del pick-up eléctrico para hacerlo rentable ante el contexto económico actual. Sin embargo, no solo cambiará su precio -sí, eran dos noticias mala- sino también sus especificaciones. No se sabe exactamente a qué se refería Musk con las especificaciones. Esperemos que no tenga nada que ver con variación en sus prestaciones o capacidades, realmente llamativas en la versión Tri-Motor, capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,9 segundos y de remolcar hasta 6.350 kilos. En ambos casos, la marca dará más detalles conforme se acerque su llegada oficial al mercado.

Se empezará a producir en 2023

Basta ya de malas noticias. Ahora tocan las buenas, que tienen que ver con el inicio de la producción del Cybertruck el año que viene, porque pese al incremento del precio, muchos de los que pagaron los 99 dólares que cuesta su reserva mantienen su voluntad de hacerse con el vehículo. Según los últimos datos de la marca, de junio de 2020, había más de 650.000 reservas del Cybertruck, que podrían ser actualmente más de un millón según cálculos externos.

Cabe recordar que el Tesla Cybertruck debía empezar a producirse a finales de 2021, pero que se retrasó en dos ocasiones, primero hasta 2020 y, finalmente, hasta 2023. Según Elon Musk, a finales de este año se empezarán a instalar la maquinaria y sistemas necesarios para su fabricación en la fábrica de Austin, Texas, para arrancar por fin el proceso de montaje del vehículo a mediados del año que viene, por lo que las entregas deberían arrancar, como muy tarde, a finales de 2023.

Tesla encara la segunda mitad de 2022 con el reto de recuperar niveles de producción normales tras los cierres de Shanghái por culpa del Covid-19 o los problemas registrados en Berlín con los motores eléctricos del Model Y Performance. El objetivo de la marca es producir 22.000 unidades semanales en la fábrica china y alcanzar, a finales de 2023, 10.000 semanales en Berlín para superar el medio millón de unidades al año en Alemania.