Los amistosos suelen servir para sacar conclusiones. Pues bien, el que España ha jugado en este jueves en Jordania no sirvió para eso. Bueno, ni para casi nada. Apenas fue un entrenamiento con rival uniformado y público en las gradas para que los menos rodados entre los 26 citados por Luis Enrique vayan cogiendo ritmo y sensaciones de cara al Mundial de Qatar.

España ganó, que era el mínimo exigible, hasta goleó, y ahora pone rumbo al tomate, a Doha. La parada técnica realizada acaso refuerza a Ansu Fati, el primero de los goleadores del duelo, y a Carlos Soler, muy participativo y activo, pero poco más. No hubo lesiones, a la espera de lo que acabe ocurriendo con Gayà, y el foco ya está puesto en el debut frente a Costa Rica del próximo miércoles.

Jordania no sirvió de medida para absolutamente nada, pero tampoco se trataba de eso. Luis Enrique se empeñó en que se pudieran hacer más de seis sustituciones durante el amistoso (acabó haciendo ocho), una condición que hace que el partido no se considere oficial y que por tanto no cuente en el registro de internacionalidades de los equipos. Una cuestión menor, pues el objetivo del seleccionador era dar minutos a casi todos los disponibles (Guillamón, Llorente y Morata, además de Gayà, no se vistieron de corto). Y así fue.

Un once de refresco

En el once titular, apostó por dar carrete a los jugadores que han venido participando menos en sus clubes en las últimas semanas, sea por lesiones recientes (caso de Laporte, improvisado lateral izquierdo, y Koke), sea por motivos técnicos de sus entrenadores habituales (Ansu, Asensio, Soler, Sarabia…).

Y la cosa, más allá de un error defensivo de Pau Torres que Robert Sánchez solventó con eficacia, salió bastante bien. En buena medida, porque en Amán había un intenso aroma a pachanga. Se suele decir ahora que ya cualquier selección es peligrosa porque todas están tácticamente bien trabajadas. Pues bien, no fue el caso de Jordania, desordenada como una clase de párvulos cuando suena la alarma del recreo.

Era excesivamente sencillo para España alcanzar el tercio final del campo jordano. Y ahí, Ansu Fati, Sarabia y Asensio aprovecharon para elevar su autoestima futbolística. Penetraban y encontraban huecos con suma facilidad, con el gol como único (pero importante) punto de clara mejora.

El gol de Ansu

Pese a su superioridad, España solo fue capaz de sumar un gol en la primera mitad. Lo inició Asensio, dibujando una decidida diagonal tras recibir el balón al primer toque desde la bota de Soler. El madridista avanzó atento a la incorporación de Ansu, solísimo desde hacía rato. Y el azulgrana controló con la izquierda para batir a placer a Al Fakhori con la derecha.

Hubo más ocasiones de los tres atacantes, pero no terminó de hallar el segundo tanto, cada vez más contagiada la selección de Luis Enrique del aroma a entrenamiento que tenía el partido. Potenciado incluso por la hinchada local, que a la media hora se animó a hacer la ola pese a ir perdiendo desde el minuto 13.

Raya y Azpilicueta en lugar de Robert y Carvajal fueron los únicos cambios de Luis Enrique al descanso. Jordania pareció envalentonarse durante unos minutos, pero el tanto de Gavi en el minuto 56 le devolvió a su anterior estatus de combinado manso en ataque y deslavazado en defensa. El centrocampista azulgrana aprovechó un balón suelto en el punto de penalti, tras una buena internada de Soler por el costado, para subir el segundo tanto al marcador.

Pasó lo que siempre sucede en este tipo de amistosos con sustituciones a granel. Los parones para los cambios (interesante la apuesta, otra vez, de Rodri Hernández como central) cortocircuitaron el ritmo del partido y jugadores y espectadores comenzaron a pedir la hora de forma desesperada. Antes de que de verdad llegara el momento del fin, Yeremy Pino y Nico Williams se encontraron para que el del Athletic marcara el tercer gol.

Ocurrió eso en el minuto 84 y ahí ya parecía morir todo, pero quedaba una pequeña alegría de Jordania, un tanto de Saddeh en el descuento. Dio un poco igual. España ganó, nadie se lesión y ahora a preparar la maleta y poner rumbo a Doha para que arranque lo serio.