La música ha acompañado a los mundiales de fútbol desde sus inicios, también en el Mundial de Qatar 2022. Unas veces se trata de melodías, otras de marchas, canciones o himnos oficiales de la Copa del Mundo, elegidos o encargados por la FIFA. Además, siempre se han escuchado los himnos nacionales de los países contendientes en los minutos previos de cada partido con la selección en formación. ¿Cuántas canciones de los mundiales eres capaz de recordar más allá del Waka Waka de Shakira en el Mundial de Sudáfrica 2010, el de la Copa del Mundo de España? ¿Sabías que el gran Ennio Morricone compuso la melodía oficial del Mundial de Argentina 78? ¿O que Plácido Domingo interpretó la canción oficial del Mundial España 82?

Te proponemos un viaje del pasado al presente desde Argentina 78 hasta nuestros días. Ennio Morricone abre este listado en el que hay auténticas perlas, algunas de ellas horrorosas.

Argentina 78:

Una música de Ennio Morricone que recuerda a 'La Misión'.

España 82:

El Mundial que nos tocó más de cerca, en la voz de Plácido Domingo.

México 86:

Sin palabras.

Italia 90:

'Un'estate italiana', que presumía de ser la mejor canción de un Mundial hasta aquel momento. Interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato.

Estados Unidos 94:

El Mundial que dejó la estampa de Luis Enrique sangrando, tuvo un tema con un toque de gospel y rocanrollero.

Francia 98:

'La copa de la vida', de Ricky Martin, con parte de la letra en español.

Corea del Sur - Japón 2002:

'Boom!', de Anastacia.

Alemania 2006:

Tuvo también intérprete español, el fallecido Carlos Marín, componente de Il Divo, que interpretó el tema junto a Toni Braxton. La canción se titulaba 'The Time of Our Lives'.

Sudáfrica 2010:

Este tema no necesita presentación. Es tal vez el que más popular se ha hecho o el que más nos suene, el 'Waka Waka (This time for Africa)', interpretado por Shakira junto al grupo local Freshlyground. No es una sorpresa que en el vídeo oficial sale Piqué.

Brasil 2014:

We Are One (Ole Ola), interpretada por Pitbull con Jennifer Lopez y Claudia Leitte.

Rusia 2018:

'Live It Up', interpretada por Nicky Jam junto a Will Smith, Era Istrefi y Diplo.

Qatar 2022:

'Hayya Hayya (Better Together)' es la canción oficial elegida por la FIFA para este Mundial de Qatar. Está interpretada por Trinidad Cardona, Davido y AISHA