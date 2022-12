Yassine Bounou, Bono, el portero de Marruecos, dio la cara tras la eliminación de su selección frente a Francia. El portero estaba tocado, pero ya pensando en el desenlace del Mundial de Qatar 2022 con la final de consolación frente a Croacia del sábado y la finalísima del domingo entre los galos y Argentina.

Bono aportó una clave sorprendente sobre el desenlace de la final. Mientras todos los focos apuntan a Leo Messi, el marroquí indicó a otra figura que puede desequilibrar el partido, Dibu Martínez. "Tengo a muchos amigos argentinos. El plus que tiene Argentina es el arquero, que en otras ocasiones no tuvo. Le ayuda en momentos que necesita, no solo en tanda de penaltis, en los partidos también, es importante para ganar a Francia”.

Bono no profundizó mucho más porque "los muchachos de Argentina y el cuerpo técnico analizarán muy bien. Será una final muy linda. Argentina tendrá el respaldo de la hinchada y será un gran espectáculo”. El jugador del Sevilla no quiso desvelar sus preferencias: “Me guardo el favorito para mí, tengo amigos en Francia, en Argentina, quiero que sea un lindo partido”.

Final de consolación

Ahora le tocará lucha por el tercer puesto. Un partido en principio difícil de digerir, pero que quieren afrontar con la misma intensidad que los anteriores. “Queríamos jugar la final, pero no se dio. Hay que estar orgullosos, queda un partido y hay que jugarlo con la misma mentalidad”, remarcó.

De Francia y su sistema conversvador, Bono evitó hacer sangre. “Francia hizo un buen planteamiento, con jugadores que con poco te podían hacer daño, nosotros tuvimos oportunidades y lo hicimos bien”.

De los galos añadió que “jugamos contra un equipo bien armado, de mucho nível y llegamos al límite. Teníamos a jugadores lesionados, todos lo hicieron muy bien y el fútbol es así. Se compitió bien, pero no se dio”.