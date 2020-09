Europa dice adiós al bipartidismo

En la séptima ocasión en los que los comicios comunitarios se han desarrollado en nuestro país, la participación española ha llegado a subir hasta 15 puntos. Francia, Alemania e Italia han sido los otros tres países donde los ciudadanos han tomado las urnas en pro del futuro de Bruselas y, por ende, de toda la Unión Europea. La participación de los votantes en todo el continente rozó el 51% y fue la más alta en los últimos 20 años.

Resultado elecciones europeas 2019.

"Los ciudadanos han votado por más Unión Europea y por un Parlamente Europeo, europeo", asegura desde Bruselas Susana del Río, Doctora en Ciencias Políticas, experta en Europa y autora de tres libros sobre la UE. "Todos estábamos peocupados por la irrupción del populismo. Salvini, Le Pen o Farage son un peligro y que hayan ganado en sus países tiene su lectura, pero la visión tras estas elecciones es que el hemiciclo sigue siendo europeísta. No van a tener poder suficiente para bloquear desde dentro decisiones y resoluciones de las instituciones europeas", añade.

"El hemiciclo ya no muestra bipartidismo de populares y socialistas. Necesitan a los liberales de ALDE o a los Verdes para avanzar"

Desde Italia, la Liga Norte de Matteo Salvini volvió a auparse. Los ultraderechistas se han convertido en el partido más votado al obtener más de un tercio de los votos, el 34,3 %, según los resultados definitivos.

El avance del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que se situó en el segundo lugar con el 22,7% de los votos supone el 'sorpasso' del PD al antisistema Movimiento 5 Estrellas, que se hundió con solo un 17,1 % tras haber sido el partido más votado en las últimas elecciones generales.

Por su parte, desde Alemania, los conservadores de la canciller alemana, Angela Merkel, se mantienen como primera fuerza al sumar el 28,9 % de los votos, un 6,4 % menos que en los anteriores comicios, según los datos oficiales provisionales difundidos este mismo lunes. Un descenso que ha sido repartido. Los dos partidos del bloque conservador, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) lograron reunir un 22,6 % y un 6,3 %, respectivamente, frente al 30,0 % y el 5,3 % en 2014. En tanto, Los Verdes prácticamente doblaron su resultado de 2014 y se situaron en segundo lugar con el 20,5 % de apoyos -10,7 % en 2014-. Así pues, el Partido Socialdemócrata se vio relegado por los ecologistas al tercer lugar con el 15,8 % de votos y tuvo que encajar una importante pérdida de apoyos respecto al 27,3 % alcanzado en los comicios de 2014.

Matteo Salvini durante la jornada de este domingo.REUTERS

"Hay que destacar que la participación ha subido. En el caso de España ayuda que hay coincidido con las elecciones locales. Desde 1979 había ido bajando, en 1994 subió a más del 56% y ahora ha sido la más alta desde entonces", reconoce Del Río, que además hace hincapié en que "hay que destacar la gran colación. El hemiciclo ya no muestra un bipartidismo del grupo popular europeo y del socialista y esto marca una diferencia. Necesitan o a los liberales de ALDE o a los Verdes para avanzar".

'Spitzen kandidaten'

Según la politóloga, otra de las cosas más destacables de estas elecciones europeas es que se respete el proceso del 'spitzen kandidaten' para elegir al presidente de la Comisión Europea "reforzar la legitimidad democrática y dar confianza y credibilidad a los ojos ciudadanos". Porque esta forma de elegir presidente que ya se implementó a la hora de elevar a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea en el año 2014 -ganaron los populares y él era su candidato principal- es la que para Del Río debería respetarse más allá de que esta forma de elección sea una recomendación en el Tratado de Lisboa y no una obligación.

Pero los populistas no han llegado al Parlamento Europeo solo desde Italia. Aunque se esperaban más escaños para los de extrema derecha de distintos países, Marie Le Pen le ha ganado la batalla a Macron por nueve décimas. Una victoria inferior a la que preveían las encuestas y que amortigua algo el golpe para el actual mandatario. La Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) de Le Pen consiguió 5,28 millones de votos (23,31 %), algo más de 200.000 que la lista Renacimiento de Macron (22,41 %), con una participación del 50,1%, muy por encima del 42,4 % registrado hace cinco años. "Macron es uno de los interesados en que no se elija al presidente por consenso y sí a puerta cerrada. Yo lo he defendido en muchas ocasiones ya que es muy europeísta, pero también es muy imperialista. El presidente francés realmente no tiene poder en el hemiciclo y para tener control quiere elegir a alguien", comenta lsa politóloga.

El Brexit arrasa

En cuanto a los resultados británicos, el Partido del Brexitlogró un triunfo arrollador. Con una participación del 36,2 %, de las 12 áreas electorales escrutadas -9 en Inglaterra y las otras tres en Escocia, Gales e Irlanda del Norte- la formación de Farage se impuso con 28 eurodiputados -de un total de 73- y el 28 % de los votos en todas, a excepción de Londres y -según las proyecciones- Escocia. En cambio, los 'tories', profundamente divididos y en busca de reemplazo para su primera ministra, Theresa May, que dimitirá el 7 de junio, quedaron relegados al quinto lugar con apenas un 9,1 % de los votos.

"Farage quiere fracturar la Unión Europea desde dentro. Si hay brexit duro los primeros perjudicados serán ellos"

Susana Del Río - Experta en Europa y politóloga

El Partido Conservador obtuvo apenas 3 eurodiputados -perdiendo 15- y, con 1.510.874 votos, para posicionarse por debajo de los Verdes, que ganaron 7 escaños -con el 4 % del respaldo. Otro triunfador de estos comicios fue el Partido Liberal Demócrata, de vocación totalmente pro europea, que enderezó los aciagos resultados de 2014 para posicionarse en segundo lugar con el 20 % del voto. "Farage quiere fractura el Parlamente Europeo desde dentro", asegura Del Río.

Para la experta en Europa, la formación pro brexit se nutre "de las noticias falsas, que es lo que han hecho que en Reino Unido se entre en bucle. Si la gente más joven hubiera sabido qué es ser europeo habrían ido muchos más a votar. Si hay brexit duro los primeros perjudicados serán ellos".

"La ensoñación de Puigdemont"

De vuelta al resultado español, la sorpresa también se ha dado con el aterrizaje de Carles Puigdemont y VOX en la eurocámara. El expresidente de la Generalitat, huido a Bélgica y cabeza de lista de JxCat al Parlamento Europeo, y el también exconsejero huido a Bélgica Toni Comín, número dos en la lista, han obtenido escaño, aunque para ser eurodiputados deberán jurar la Constitución y recoger el acta, lo que -según la Junta Electoral Central y el propio servicio jurídico del Parlamento Europeo- solo se puede hacer presencial y personalmente en Madrid.

El expresidente de la Generalitat interviene por videoconferencia desde Bruselas en la sede electoral del partido. EFE

"El escaño para Puigdemont forma parte de su propia ensoñación", sentencia Del Río. "Todo lo que hace va en contra del sentimiento y significado europeísta. Todo forma parte de su desvarío. Que un fugado de la justicia consiga un escaño es un delirio", asevera. La politóloga no entiende que el expresidente catalán trate de entrar en la Eurocámara cuando no pretende jurar su cargo en España y no respeta la Constitución española. "No va a ocupar su escaño. Tiene que jurar su acta de eurodiputado y, si viene a España, le detienen", reitera, para además decir que "todo lo que está haciendo es contradictorio con el propio significado de Unión Europea, que está formada por los estados miembros y sus ciudadanos. Es la suma de las constituciones de los países miembros. Si se van de España se van de la UE".

Más allá del tema catalán, Del Río está convencida de que Manfred Weber debe ser el próximo presidente de la Comisión Europea ya que el Grupo Popular Europeo ha sido de nuevo el Grupo más votado. Esteban González Pons tiene muchas posibilidades de ser presidente del Grupo, por primera vez ocuparía este puesto un español. En España, Populartes y socialistas deberían unirse para que Esteban González Pons ocupe este puesto y que Josep Borrell consiga también un cargo importante europeo. "Se deben ayudar. España necesita peso político y esta es la manera. Hay que tener sentido de Estado, los ciudadanos quieren que se trascienda el interés de partido".

Por otro lado, la derecha más radical española también ha llegado a la cámara europea de la mano de VOX con 3 escaños. Ciudadanos tendrá 7 escaños y Unidas Podemos 6.