Con el Brexit en el centro de la campaña electoral en el Reino Unido, el Partido Laborista ha lanzado un vídeo en Twitter que señala como xenófobos el discurso y las políticas del Gobierno, del Partido Conservador, su principal rival electoral.

El spot muestra una reunión de ciudadanos con un político que encarna a la Administración, y al que parodia para criticar lo que considera una estrategia de culpabilización de los inmigrantes frente a las reivindicaciones sociales de los ciudadanos.

"El colegio de mi hija se desmorona y no hay suficientes profesores para hacer frente a ello", "mi madre necesita una operación y lleva seis meses esperando", "no puedo pagar el alquiler y no hay viviendas públicas", se quejan los ciudadanos del vídeo. El político lo resume todo con una explicación: "Es todo es culpa de él", dice, señalando a Ali, un inmigrante. "Si nos deshacemos de él, las listas de espera se reducirán", apostilla el hombre que encarna al Gobierno, pese que Ali replica que él es doctor.

El vídeo continúa con el representante del Ejecutivo culpando al inmigrante de otros problemas, y añade que la cuestión es que no hay "suficiente dinero" porque se lo tiene que gastar "en Ali". Después, reconoce que aprueba deducciones de impuestos para "compañías tecnológicas" o rebajas fiscales a seguros de salud "por Ali".

"Cuando a los políticos recurren a culpar a los inmigrantes, sabes que se les han acabado las excusas", concluye el vídeo de la formación de Jeremy Corbyn.