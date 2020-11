Tristeza y resignación entre los británicos que viven en Canarias

En los días previos a la materialización del divorcio, Reino Unido ha lanzado un mensaje de tranquilidad, tanto a los canarios que viven en España como a los isleños que residen en el país británico. "El Reino Unido y Canarias mantienen una relación muy estrecha en diferentes áreas. Estoy convencida de que los vínculos con esta comunidad se mantendrán, e incluso se reforzarán, sea cual sea el marco institucional de nuestra relación futura", señaló Charmaine Arbouin, cónsul británica en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Las raíces que ligan a Reino Unido y el Archipiélago son profundas. El intercambio comercial ha sido la base de sus relaciones durante siglos, pero también el turismo. A la colonia británica que vive de forma permanente en las Islas se suma otra población flotante de británicos que reside en la región durante unos meses o que visita la comunidad por unas semanas. No en vano, Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas para Canarias. Hasta noviembre del pasado ejercicio, las Islas habían recibido a más de 4,5 millones de turistas británicos, un 1,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La Embajada de Reino Unido en España ha recordado, a través de un comunicado, que los británicos que tengan su residencia acreditada antes del 31 de diciembre de este año tienen sus derechos de trabajo y acceso a la Seguridad Social protegidos por el acuerdo de retirada firmado entre Londres y Bruselas. Este es uno de los puntos que más preocupan a los británicos recién llegados a las Islas, porque aquellos que ya acumulan tiempo en el Archipiélago están seguros de que su vida en este punto del Atlántico no se verá alterada. No solo durante el periodo de transición que comienza a andar a partir de mañana, sino también desde el momento en el que Reino Unido y la Unión Europea suelten de forma definitiva sus manos.

Betty Burgess - Voluntaria

"Con la globalización no tiene sentido un país en solitario"

Betty Burgess ha echado raíces en Canarias. Burgess encadena 53 años de vida en las Islas y asegura que los británicos viven la salida de Reino Unido de la Unión Europea con "resignación y tristeza". Su nombre figura en la lista de Honores de Año Nuevo de la Reina, publicada el 27 de diciembre del año pasado, como reconocimiento a su labor de voluntaria con la comunidad inglesa de Gran Canaria. La Embajada británica en España resaltó, , en una nota, el "gran impacto" histórico y social de sus actividades sobre los británicos que viven en la Isla.

Burgess, que está pendiente de recibir la medalla del Imperio Británico (BEM, por sus siglas en inglés) por esta distinción, considera que el lugar del Reino Unido está en Europa. Opina, no en vano, que "no tiene mucho sentido" que en un contexto de globalización, su país elija caminar en solitario.

La materialización de la marcha de su país podría interpretarse, a su juicio, como un preludio de rupturas internas. "El Reino Unido será el reino desunido", lamenta. Diana Sanders comparte su misma opinión y apunta a que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro con seguridad porque es la primera vez que ocurre algo así. "Es un futuro incierto, me da mucha tristeza". Este momento representa, bajo su punto de vista, "el fin de una era".

Mark Campbell - Enseñanza de idiomas

"Ha sido un gran error, no solo por negocio, sino por las relaciones"

"Soy totalmente remain", subraya Mark Campbell, propietario de un centro de enseñanza de idiomas de las Islas. Campbell lleva 16 años asentado en el Archipiélago y, desde la distancia, vive con pesar la salida de Reino Unido del bloque comunitario. "Para mí, Europa es una representación de la hermandad", esgrime.

Para Campbell, natural de Birmingham, el brexit supone un paso atrás para su país. "Estoy bastante enfadado, molesto y triste por la situación", recalca. Y no solo por las implicaciones que la ruptura pueda tener en el terreno de los negocios, sino también por la quiebra que puede producirse en las relaciones. Eso sí, tiene claro que Reino Unido, pese a dar este giro en su historia, sobrevivirá y seguirá adelante, entre otras cuestiones, por la red que supone la Commonwealth.

Campbell recuerda que pasados unos años de su llegada a las Islas se planteó pedir la doble nacionalidad, una pretensión que finalmente abandonó. Afirma que se siente mitad canario y que con su hija es "muy feliz" en el Archipiélago. Ahora, con la desconexión de Reino Unido de Europa, se plantea de nuevo iniciar los trámites para hacerse con la doble nacionalidad. "Este es el país que me ha dado la oportunidad para tener relaciones, negocio... Tengo que luchar por el lado de Europa", afirma.

Bernadette Garside - Wedding Planner

"No tengo miedo porque tengo aquí mi residencia"

Bernadette Garside llegó a Canarias con 18 años y con una mochila cargada con planes para viajar. Sin embargo, esta británica, natural de Manchester, decidió hacer una parada en Gran Canaria que ya abarca 28 años. "Me encantó tanto que decidí quedarme", afirma. Empezó a trabajar en un hotel del sur de la isla y ahora organiza bodas para extranjeros, entre ellos muchos compatriotas.

Garside no tiene miedo de que su vida cambie porque ya tiene la residencia permanente y su negocio. No obstante, está convencida de que los cambios que se puedan producir por la marcha de Reino Unido de la UE "serán muy lentos" y llevarán algunos años. Eso sí, relata que es muy difícil expresar cómo será este nuevo tiempo para su país como británica. "Creo que estoy tan acostumbrada a estar en Europa que no sé cómo será no estarlo", apunta.

Jo Hendrickx - Autónoma

"Es muy difícil entender qué va a pasar después del 'brexit

Algunos británicos vislumbran el horizonte con incertidumbre. "Es muy difícil seguir todas las conversaciones y entender exactamente lo que está pasando", afirma Jo Hendrickx, que en mayo cumplirá tres años de su segundo desembarco en las Islas tras una primera etapa entre 1999 y 2007.

Hendrickx, autónoma en el sector turístico, reconoce que a medida que se acercaba el día de la consumación del brexit comenzaron a rondar por su cabeza varias preguntas sobre su futuro en Canarias. El primero de ellos relacionado con la cobertura sanitaria, por lo que decidió pedir cita para estar segura de que a partir de mañana podrá recibir la misma atención. En cualquier caso, esta británica, natural de Liverpool, comenta que cuenta con la tarjeta de residencia desde 2017 y que está casada con un europeo de origen belga, algo que le da más seguridad.