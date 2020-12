El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Luigi di Maio, ha asegurado este lunes que el Gobierno está preparado para "cerrar las fronteras" a los ciudadanos de países que se nieguen a autorizar la entrada de italianos.

"Estamos preparados para cerrar las fronteras a quien no nos respeta", ha asegurado el jefe de la diplomacia italiana, en una entrevista concedida al diario 'Il Corriere della Sera'. Di Maio ha dicho que "el partido comenzará el 3 de junio" porque esa es la fecha en que comenzará a visitar otros países europeos para abordar la situación en cuanto a regulación de fronteras.

Ante la pregunta de si el Gobierno italiano cerrará las fronteras a los ciudadanos de países que no dejen entrar a italianos en su territorio, Di Maio ha dicho que el Ejecutivo de Roma cree "en la colaboración y en la reciprocidad".

"Ese es el espíritu que llevaré en mis viajes a Alemania, Eslovenia y Grecia. Italia se distingue por la transparencia y nuestros datos son muy reconfortantes. No queremos levantar polémicas pero si alguno piensa en cerrarnos la puerta en la cara solo por sus propios intereses, entonces responderemos", ha advertido.

El ministro de Exteriores italiano ha dejado claro que, "frente a los personalismos", el Gobierno italiano "también" cerrará "las puertas". "Pero hay un diálogo constructivo con muchos países. Con el colega alemán (Heiko) Maas las relaciones son óptimas. El 5 (de junio) vendrá a Berlín para hablar de Libia y discutir sobre los flujos turísticos. Frente a nuestras preocupaciones sobre supuestos pasillos basados en acuerdos bilaterales, Alemania nos ha dado vuelto a dar garantías", ha explicado.

En relación a la decisión de Grecia de imponer una cuarentena a los visitantes que llegan procedentes de cuatro regiones de Italia, ha contado que hablará con su homólogo griego y que el 9 de junio viajará a Atenas para mostrar "con datos en la mano" la "situación real" en todas las regiones italianas.

Di Maio ha hecho hincapié en que Italia "no merece estar un clima perenne de campaña electoral" y ha recalcado que ahora "no es el momento de las polémicas". Además, ha asegurado que Italia no debe perder "la ocasión" para afrontar "una gran modernización" tras la pandemia del coronavirus. "Es evidente que con la llegada de los nuevos recursos europeos se nos liberarán otros internos para una reforma fiscal", ha explicado, antes de asegurar que está seguro de que el Gobierno "sabrá lograr un acuerdo".

Italia fue el primer país europeo con casos de coronavirus y ha registrado hasta la fecha más de 232.000 personas contagiadas y más de 33.000 víctimas mortales. En la actualidad, el país se encuentra en la fase de desescalada de las restricciones impuestas por el coronavirus.