Italia registra 53 nuevas muertes por coronavirus

Italia ha registrado 53 muertos y 197 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, según el último balance oficial publicado hoy por Protección Civil.

El número total de muertos desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero es de 33.899 y el de contagios totales de 234.998, incluyendo a los enfermos, a los fallecidos y a los curados.

De los 197 nuevos contagios, 125 se han contabilizado en la región de Lombardía (norte), la más afectada por la pandemia, mientras que otras seis regiones italianas no han tenido ninguno.

En las últimas 24 horas se han curado 759 pacientes, lo que eleva la cifra total hasta los 165.837 desde el inicio de la emergencia.

Actualmente hay 35.262 pacientes con coronavirus en Italia, de los que solo 287 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos, seis menos que el sábado.

El responsable designado en Italia para gestionar la emergencia, Domenico Arcuri, dijo este domingo que el país tiene controlada la curva de transmisiones, pero que debe centrarse ahora en hacer más pruebas a todos los ciudadanos para "dar con los asintomáticos", que son peligrosos en esta fase de reapertura porque pueden provocar una nueva propagación de la pandemia.

Italia inició su desconfinamiento el pasado 4 de mayo y el 3 de junio abrió sus fronteras con los países de la Unión Europea (UE) para que sus ciudadanos puedan visitar el país sin guardar cuarentena y también permitió la movilidad entre regiones.

El papa Francisco ha dicho momentos después del rezo del Ángelus que "la fase aguda de la epidemia ha pasado en Italia", pero ha pedido a todos los ciudadanos que no bajen la guardia y "no canten victoria todavía" porque el virus no ha desaparecido.

Reino Unido suma 77 nuevas muertes

Las muertes por la COVID-19 en el Reino Unido se sitúan en 40.542 tras sumar 77 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde la imposición del confinamiento el 23 de marzo, según los datos divulgados este domingo por el ministerio de Sanidad y Atención Social.

Los datos que difunde el Gobierno incluyen solo los decesos por coronavirus confirmados con una prueba diagnóstica, si bien otras estadísticas oficiales indican que el número de fallecimientos atribuibles al virus en el país podría superar los 50.000.

El Reino Unido, el Estado europeo con más muertes por la pandemia, se encuentra en pleno proceso de desconfinamiento y ya permite la reapertura de las escuelas de primaria y comercios de bienes no esenciales, si bien a partir de mañana impondrá una cuarentena a los viajeros que lleguen a su territorio.

Francia suma 13 nuevas muertes

El número oficial de muertos en Francia por coronavirus este domingo bajó a 13, el más bajo en una jornada desde antes de que se iniciara el confinamiento a mediados de marzo, y en paralelo se mantuvo la tendencia de las últimas semanas de una reducción de los hospitalizados.

Desde que se inició esta contabilidad a comienzos de marzo han fallecido en Francia 29.155 personas por la COVID-19, indicó el Gobierno en su portal de internet.

Las 13 muertes anunciadas este domingo suponen una caída significativa con respecto a las de los últimos días: fueron 31 el sábado, 46 el viernes, 44 el jueves, 83 el miércoles y 107 el martes.

No obstante, hay que tener en cuenta que las autoridades sanitarias francesas no actualizan todos los días los datos con los fallecimientos que se producen en las residencias y la última vez que lo hicieron fue el martes pasado.