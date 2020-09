Estados Unidos continúa siendo una nación -los estadounidenses hace siglos que desterraron de su vocabulario el concepto de país, si es que en algún instante caló en su modo de vida- de extremos; una patria capaz de reengancharse a la carrera espacial y desenterrar sus problemas raciales con el coronavirus en plena ebullición... La distancia que separa el cielo del infierno se ha diluido a raíz de la muerte de George Floyd. Hoy, más que nunca, todo es posible en la que señalan como la tierra de las oportunidades. Solo es necesario echar un vistazo a los contrastes que se arremolinan en tan solo un

centenar de metros cuadrados -en Nueva York los neones de Times Square no parpadean demasiado lejos de las fosas comunes abiertas en Hart Island para dar sepultara a las víctimas del Covid-19- para entender la fragilidad moral de un sistema social que ya ha normalizado los excesos policiales como el que se dio hace tres semanas en las calles de la localidad de Powderhorn, en la ciudad de Mineápolis (Minesota). Ese fue el origen de un incendio en el que siguen ardiendo las brazas del racismo y la xenofobia hacia los ciudadanos de raza negra. Media docena de canarios residentes en Estados Unidos relatan las jornadas convulsas que afloran en territorio presidido por Donald Trump, que, cómo siempre, no es un actor secundario cuando de lo que se trata es de interpretar el momento actual en la que presume de ser la tierra de las libertades.

Juan Pedro Martín. Se instaló hace tres años en San Diego (California). En la actualidad trabaja de contable para una empresa de construcción: "Resido en California, un estado más liberal en el que no existe ese racismo que sí se percibe en el centro o sur del país", avanza Juan Pedro Martín Rosquete. "El problema se va a arreglar de manera superficial, pero desgraciadamente estamos ante una cuestión tan profunda que no tardará demasiado tiempo en regresar", subraya antes de hablar de una cuestión clave: "Las personas educadas -gente que acude a la universidad y tiene cierta cultura- no son racistas; ellos rechazan el racismo al cien por cien... La policía no tiene la preparación adecuada y, sinceramente, pienso que ese es uno de los factores determinantes que está creando los conflictos raciales".

Juan Pedro no abre una "distancia de seguridad" entre la pandemia y las revueltas, es decir, que piensa que una cosa llevó a la otra: "Ahora que empezábamos a solucionar el asunto del virus y la normalidad volvía poco a poco nos encontramos con esto". Según él, ni los gobiernos (federal y estatal) ni las personas que participan en las protestas más violentas, las que destrozan negocios y dan palizas sin sentido, han sabido solucionar una problemática que se repite de manera sistemática cada cierto tiempo.

María Hernández Ojeda. Vive en Montclair (Nueva Jersey) y es profesora de Lengua y Literatura en el Hunter College ( City Universiy of New York). Al igual que Juan Pedro, su visión de lo que sucede es unitaria: "Junto a la pandemia del Covid-19 que sufre el planeta, Estados Unidos se está enfrentando a otra emergencia que no tiene solución a corto plazo: el racismo y supremacía blanca que se manifiesta tanto de forma individual como estructural en el sistema estadounidense. En ambas pandemias los afroamericanos y latinos llevan la peor carga. Tanto si luchan contra el coronavirus o la brutalidad policial, es un caso de vida o muerte", resume sin perder de vista nunca el nudo de esta cuestión: "Los afroamericanos y otras voces indignadas han explotado en una rebelión".

María no duda a la hora de incidir en la idea de que "Estados Unidos está atravesando actualmente una crisis constitucional", pero no quiere dejar de ser optimista: "Estoy preocupada por la situación que vivimos, pero a la vez esperanzada. Las redes sociales y la tecnología se han convertido en herramientas de combate contra el racismo y la injusticia social. La brutalidad policial fue una de las luchas más importantes durante el movimiento de los derechos civiles en los años 50 y 60 y continúa siendo un problema vital para la comunidad negra estadounidense hoy en día. El asesinato de George Floyd fue grabado por una adolescente que tenía un teléfono móvil y gracias a las redes la información se distribuyó en pocas horas. Hoy somos testigos inmediatos de la injusticia sistémica que sufre la comunidad negra".

José Ángel de León. Es estudiante de doctorado de las asignaturas de Lengua y Literatura de la Universidad de Harvard, la primera reflexión de este canario aparece anudada a los efectos devastadores de una degradación del sistema: "Estados Unidos afronta la crisis con dos recursos de lo más profundo de su ser cultural: miedo e individualismo. Uno u otro se esconde tras el sentido común que argumentan los estadounidenses para quedarse en casa unos, hacer vida normal los otros; atribuir toda responsabilidad de su suerte al individuo o, por el contrario, temer cualquier peligro como algo exterior y fulminante son tan fundacionales aquí como el panfleto de Thomas Paine. ¿Qué crisis se vive? La de repetir, como farsa, una voluntad ideológica: ser el centro de todo, el mejor en todo, también de la catástrofe. Pero estos valores explican la respuesta que se ve en el comportamiento de la gente; en las invisibles medidas de control de movimiento; la fragmentación entre gobierno federal, estados, condados..", comenta sin dejar pasar la oportunidad de criticar un organigrama sanitario que se ha visto desbordado por la pandemia: "No explican por qué la Covid se ha llevado ciento diez mil muertos y ha traído cuarenta millones de desempleados. No es el presidente, como quieren los medios demócratas (la incompetencia aplicada también a hacer el mal); tampoco es un pánico injustificado, como querrían del otro lado. Es un problema estructural: el sistema médico es prohibitivo, aristocrático y alérgico a la prevención. El lucro, la explicación más directa y simple, es siempre aquí la correcta. Ni una ambulancia es gratis en este país. Sin trabajo, no hay seguro médico; y cuando lo hay, el andamiaje de niveles de cobertura, copagos y excepciones hace que la mayoría de la gente no tenga acceso a una sanidad decente o, al menos, suficiente", critica José Ángel de León González.

Álvaro Santana Acuña. Doctor en sociología por la Universidad de Harvard ha visitado 32 de los 50 estados del país, ha residido en San Francisco, Nueva York, Chicago y Boston y en la actualidad es profesor de sociología en el Whitman College. "He vivido en EEUU desde el año 2001. De hecho, llegué justo diez antes de los atentados del 11 de septiembre. Ese fue un evento que unió muchísimo al país frente al terrorismo. Ahora ocurre todo lo contrario. El asesinato de George Floyd ha dejado al descubierto una verdad muy conocida y que las grabaciones de móviles de actos criminales permiten denunciar sin resquicio de duda: lo profundamente arraigado que está el racismo en EEUU", denuncia este colaborador de Prensa Ibérica en Canarias que ha llegado a ser reconocido con los Premios Leoncio Rodríguez y Romeu de Armas.

Sobre cómo se están reflejando las movilizaciones sociales en los medios de comunicación. Álvaro decide volver su mirada al periodo gubernamental anterior a Donald Trump: "Desde que Obama llegó a la presidencia, los medios de comunicación están muy polarizados. Cadenas conservadoras, como Fox News, con Obama se convirtieron en el megáfono del Tea Party y ahora con Trump pregonan las ideas de la Alt Right y de que la pandemia de la Covid-19 es una conspiración global contra EEUU. La polarización de los medios echa más leña al fuego", acota en un punto de la conversación en la que el doctor en sociología establece una frontera entre lo que está sucediendo en estos momentos y lo que pasó en la década de los sesenta del pasado siglo: "Soy optimista. Hay un cambio muy importante en estas protestas contra el racismo: ¿Quiénes son los que protestan? En los años 60 durante la era de Martin Luther King y de los derechos civiles, los protestantes eran en su mayoría negros. Ahora, en las manifestaciones por todo el país hay personas de diferentes grupos étnicos... No solo participan afro-americanos sino también blancos, asiáticos, latinos... EEUU es hoy una sociedad mucho más multiétnica y cosmopolita que hace 50 años, y las nuevas generaciones no están dispuestas a permitir sufrir más el racismo. Han dicho basta", declara este residente en Walla Walla, una región del Lejano Oeste en la que hace algo más de un siglo indios y vaqueros continuaban luchando por dominar el terrotorio.

"Walla Walla fue noticia hace dos semanas en todo el mundo, porque algunas personas organizaron una fiesta Covid. Un enfermo o enfermos de coronaviruss asistíeron al evento con el objetivo de contaminar al resto de los participantes. Se trata de una práctica ancestral (y muy peligrosa) de lograr inmunidad colectiva frente a las enfermedades", apunta Santana Acuña en la parte final de una intervención en la que reaparecen las protestas por la muerte de George Floyd: "Todas las manifestaciones de momento han sido pacíficas, aunque en dos ciudades cercanas hay ciudadanos armados que patrullan las calles para evitar posibles saqueos".

María Martín. Lleva residiendo en Nueva York años, pero confiesa que el periodo actual es complejo y, a su vez, distinto a todos los que ha vivido con anterioridad: "Yo he asistido a muchas manifestaciones , pero nunca había visto tanto grado de violencia de la policía como en estas, incluso cuando son pacíficas, que son la mayoría. Por otra parte he visto policías muy decentes, que entienden y se avergüenzan del problema y son capaces de dialogar con los manifestantes. Estos policías comprenden que el derecho a la protesta es intocable mejor que el mismo presidente que incita al odio y a la violencia", describe en referencia a una situación que está monopolizando los informativos nacionales: "Me parece que la mayoría de los medios reportan de forma fidedigna, con frecuencia boquiabiertos y bastante críticos con las reacciones de Donald Trump", enumera. Ese momento distinto al que se refiere María Martín es el que se percibe, según ella, en las calles que se han llenado de gentes de todas la edades y grupos étnicos lideradas por jóvenes negros que están expresando su repugnancia por la barbarie policial y el racismo institucional.

"He visto un gran empeño en educar al americano medio en lo que significa el racismo. Racismo que yo he experimentado de cerca en mi trabajo como orientadora en las escuelas de Nueva York, que a pesar de ser una ciudad progresista en su pensamiento, tiene uno de los sistemas escolares más segregados del país", censura segundos antes de realizar una mención a lo ocurrido en el funeral de George Floyd: "Durante esa ceremonia se dijo que los negros norteamericanos están pidiendo que no esté más la rodilla de America sobre su cuello... Yo creo que habrá un cambio estructural, pero no será de la noche a la mañana".

Iván Febles Trujillo. Se instaló hace cuatro años en el condado de San Diego, lugar en el que en la actualidad trabaja como analista de sistemas informáticos para la administración pública. Iván Febles Trujillo considera "complicado" un ciclo al que el conjunto de Estados Unidos ha llegado después de encadenar unas cuantas adversidades: "Por un lado existe el problema originado por el Covid-19, que ha generado casi dos millones de contagiados, más de 100.000 muertos y millones de puestos de trabajo que se han perdido... Aunque aquí nunca ha habido confinamiento obligatorio como ocurrió en España (son más recomendaciones que obligaciones: por ejemplo, yo siempre he visto gente corriendo, caminando, montando en bicicleta, etc.) la gente estaba cansada ya, y se empezaban a ver las primeras manifestaciones en la calle, pidiendo la reapertura y que se respetaran sus derechos constitucionales", cuenta sobre los episodios que se dieron antes de la brutal acción policial de Mineápolis (Minesota).

"A esa situación tensa de por sí, se ha sumado la muerte de George Floyd", prosigue Iván Febles al entrar a valorar una cuestión que está dando la vuelta al mundo: "El racismo es un problema latente en este país y con estos sucesos se han disparado. La verdad es que la policía en ocasiones se excede con la fuerza y claro, en este caso en particular las consecuencias han sido fatales. Esto ha generado mucha crispación y la gente se ha lanzado a las calles (pese al Covid-19) y han demostrado su ira. Se han producido muchas protestas pacíficas de gente que simplemente ha demostrado su hastío, pero también hay delincuentes que han aprovechado para saquear tiendas y destruir todo a su paso". Anade que "esa es la razón por la que se han impuesto toques de queda en diferentes ciudades y el gobierno ha desplegado a la guardia nacional". Iván, al igual que otros canarios que han colaborado en esta información, cree que "la solución no será fácil; tampoco rápida... Creo que los protocolos de la Policía deben cambiar para no permitir estos excesos de violencia. Además, aquellos que los incumplan deben ser castigados duramente, ya que se percibe cierta inmunidad ante estos abusos".

El origen de las revueltas