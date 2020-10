El epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, no ha descartado que en Estados Unidos se alcancen los 100.000 nuevos casos de COVID-19, al tiempo que ha advertido de que podría no haber lista una vacuna para principios de 2021, como se esperaba.

"Ahora tenemos más de 40.000 casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100.000 casos por día si esto no cambia, y estoy muy preocupado", ha señalado Fauci durante una comparecencia ante el Senado.

"Cuando hay un rebrote en una parte del país, aunque el resto de partes estén bien, son vulnerables", ha defendido el experto. "No podemos simplemente centrarnos en esas zonas" ya que ello "pone a todo el país en peligro", ha prevenido.

Fauci ha reconocido su preocupación por el aumento en el número de casos en estados como Florida, Texas, Arizona y California. En su opinión, algunos estados reabrieron demasiado pronto y se están viendo dos extremos, o confinamientos o personas en bares sin mascarilla.

"Claramente vamos en la dirección equivocada", ha considerado, subrayando que "claramente ahora mismo no tenemos un control total". "Estoy muy preocupado por que la cosa se puede poner realmente muy mal", ha advertido, destacando que en los cuatro estados mencionados se están concentrando en torno al 50 por ciento de los nuevos contagios. "No estoy satisfecho con lo que está pasando", ha reconocido.

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ha insistido en "la responsabilidad que todos tenemos como personas y como parte de la sociedad para poner fin a la epidemia", subrayando la necesidad de que "todos cumplamos con esa parte".

Respecto a la posibilidad de contar con una vacuna, se ha mostrado "cautelosamente optimista" de que esta pueda estar disponible para principios de 2021, si bien ha advertido de que al margen de que dicha vacuna debe cumplir con los estándares fijados por la Administración de Alimentación y Drogas (FDA), tampoco hay garantías de que la vacuna pueda desarrollarse.

Por su parte, el secretario de Salud, Alex Azar, ha apelado a la responsabilidad ciudadana. "Podemos seguir reabriendo, volviendo a trabajar, volviendo a la escuela, volviendo a la atención sanitaria, pero tenemos que actuar de forma responsable como individuos", ha sostenido en declaraciones en Fox Business Network.

"Simplemente, si hacemos tres cosas -practicar el distanciamiento social, usar mascarilla cuando no podemos mantener la distancia y practicar una higiene personal adecuada- (...) podremos revertir esta marea de nuevos casos y seguir con la reapertura", ha añadido.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia. Según los últimos datos de la Universidad John Hopkins, hasta el momento más de 2,6 millones de personas se han contagiado, más de 126.000 han muerto y más de 700.000 han vencido a la COVID-19.