El ataque del grupo yihadista de Al Shabab este domingo a un hotel de Mogadiscio causó 22 muertos, de los que cinco eran terroristas, 45 heridos y fueron evacuadas del recinto 205 personas, informaron este lunes fuentes policiales.

La explosión de un coche bomba y la toma armada del hotel provocó que "un total de 22 personas fallecieron, entre ellas 13 civiles, cuatro guardias de seguridad del hotel y cinco terroristas de Al Shabab", aseguró hoy a Efe el jefe de Policía de la unidad de protección de la playa de Lido, Colnel Abdi Abdi Madaxey.

El ataque comenzó sobre las 18.00 hora local (15.00 GMT) con la explosión suicida de un terrorista dentro de un vehículo repleto de explosivos en las inmediaciones del Hotel Elite, una instalación a pie de playa y frecuentada por funcionarios del Gobierno y la elite somalí.

Instantes después, otros cuatro miembros de Al Shabab armados con rifles AK-47 -grupo yihadista que ya ha reclamado la autoría de este suceso- abrieron fuego y se infiltraron en diversas plantas del hotel, según reportaron medios locales, dejando atrapados en su interior a cientos de personas.

Tras cuatro horas de enfrentamientos, durante las que un fuerte dispositivo militar rodeó el complejo hotelero, los cuatro atacantes fueron neutralizados y un total de 205 personas evacuadas, según fuentes policiales.

Según relató a Efe Adam Ahmed -testigo del ataque-, primero se produjo la explosión de un coche bomba en las inmediaciones del hotel, seguida de la irrupción de "al menos tres hombres armados" que se infiltraron en el interior del edificio.

"Las Fuerzas especiales de Somalia han puesto fin a cuatro horas de asedio al Hotel Elite en Mogadiscio una vez abatido el último atacante", anunció a última hora de ayer en su cuenta de Twitter el portavoz del Gobierno Federal de Somalia, Ismael Mukhtar Omar.

Omar también confirmó a Efe que entre los fallecidos se encuentra al menos un alto funcionario del Ministerio de Información somalí.

"He invertido en mi país en los últimos años millones de dólares y creado cientos de puestos de empleo", dijo anoche vía Twitter el dueño del Hotel Elite y parlamentario, Abdullahi M Nor, "no me rendiré como consecuencia de ataques tan horribles, y me comprometo a seguir invirtiendo (en Somalia) en los próximos años".

Por su parte, la Unión Europea condenó el ataque terrorista en Mogadiscio y expresó "sus condolencias a los familiares de las víctimas y solidaridad a los heridos", según detalló en su cuenta oficial de Twitter el embajador de la UE en Somalia, el español Nicolás Berlanga.

El grupo yihadista Al Shabab ya ha confirmado a través de sus medios la autoría de este suceso, cuyo número de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas.

Mogadiscio sufre frecuentes ataques de Al Shabab, organización afiliada a Al Qaeda desde 2012 y que controla las áreas rurales del centro y sur de Somalia, país en el que busca instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

El Hotel Elite, de construcción reciente, se encuentra a pie de playa y es habitualmente frecuentado por jóvenes así como por miembros de la clase alta somalí.