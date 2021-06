Portugal ha continuado superando marcas de casos diarios con los 1.556 que se han contabilizado en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el pasado 19 de febrero, que hacen que el país se mantenga en la 'zona roja' del semáforo epidemiológico, por lo que el Gobierno ha decidido este jueves frenar el plan de desescalada.

"No existen condiciones para continuar con el plan de desescalada previsto", ha explicado la ministra de Estado y Presidencia, Mariana Vieira da Silva, antes de que tuviera lugar la reunión de Consejo de Ministros en la que se ha confirmado la decisión que ya había venido sonando a lo largo de la semana, después de que se hubieran confirmado cifras por encima de los mil casos diarios.

"Portugal se encuentra claramente en la zona roja" con "niveles de incidencia preocupantes", ha explicado Da Silva, quien, por otro lado, ha subrayado que pese a todo el servicio público de salud "está lejos" de colapsar. "Se necesita responder temprano a este crecimiento" porque "la expectativa que tenemos es que en las próximas semanas los casos seguirán aumentando".

El Gobierno ha decidido mantener el país en estado de calamidad hasta el próximo 11 de julio y prevé que "si se mantiene la tendencia actual" otros 16 municipios, principalmente de Lisboa y Algarve se sumen a los veintena que ya están por esa región en estado de alerta

No obstante, Da Silva ha matizado que "no se puede hablar de descontrol total de la pandemia" y ha pedido tiempo para que la campaña de vacunación comience a dar resultados, pues todavía quedan unas 700.000 personas mayores de 60 años que no han completado la vacunación, informa 'Público'.

En total, 869.879 personas han contraído la enfermedad desde que estalló la pandemia en marzo del año pasado, de la cual han logrado recuperarse 823.103, las últimas 869 este jueves. Por otro lado, hay 17.079 que han fallecido, dos más que la jornada anterior. Mientras tanto, son 29.697 los casos que continúan activos.

La situación de los hospitales sigue siendo positiva en relación a los ingresos en planta, con diez menos que la jornada anterior, dejando así 427 camas ocupadas en todo el territorio portugués. Las unidades de cuidados intensivos han recibido seis pacientes más, lo que significa un total de 106.

La región de Lisboa y Valle del Tajo ha vuelto a ser la que más casos ha contabilizado este jueves, con 1.049, además de una de las dos muertes, la de una mujer de entre 70 y 79 años, detalla la Dirección General de Salud (DGS).

La difícil situación de Lisboa, donde en las últimas semanas se decretó un cierre perimetral durante los fines de semana, ha provocado que este jueves el Consejo de Ministros también decidiera retroceder el plan de desescalada para la capital, adelantando el cierre de establecimientos, negocios y hostelería, y limitando el aforo en reuniones familiares y eventos al 25 por ciento.