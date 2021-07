Miles de personas del exilio y de la comunidad cubana en Miami pidieron este sábado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la comunidad internacional "acciones concretas" para recuperar la libertad en Cuba, incluida una posible "intervención militar" para derrocar al régimen comunista.

La disidente cubana Rosa María Payá pidió "solidaridad" con la población cubana que el pasado día 11 salió a la calle en numerosas ciudades de la isla en protestas antigubernamentales no vistas en décadas, pero pidió que esta sea en forma de "acciones y no de palabras".

Coincidió con ella el músico Emilio Estefan, quien pidió al Gobierno de EE.UU. que hable poco y que "pase a la acción" y a Biden le instó a viajar a Miami a "dar la cara" ante la comunidad cubana. Porque, como dijo Payá, el sentir de los cubanos de Miami es que hay que "actuar ya", porque el de La Habana es un "régimen criminal" y con las "dictaduras no se negocia".

Otro de los símbolos de esta numerosa comunidad, el también cantante Willy Chirino, intervino en esta concentración que reunió a varios miles de cubanos para pedir al mundo que no se permita que se "extinga la llama" de las protestas en la isla. "Esto no tiene marcha atrás", dijo, emocionado.

La directora de la organización del exilio Madres y Mujeres contra la Represión (MAR por Cuba), Silvia Iriondo, puso voz a esa solicitud de "acciones concretas y definitivas", sin descartar la intervención militar.

Pero Payá también pidió además sanciones internacionales y no solo de EEUU para los gobernantes en la isla, para que no reine la "impunidad", y también solicitó "consecuencias" para las multinacionales que hacen negocios en la isla y se lucran con el "sufrimiento de los cubanos".

El actor y cantante Jencarlos Canela, también de origen cubano, pidió no cejar en la presión al régimen y apoyar a la disidencia en la isla ahora que se ha visto que el Gobierno de La Habana "no es invencible". Y también lanzó un mensaje a Biden. "No se puede decir que algo está muy mal y no hacer nada. Este es el momento de dar un paso al frente", dijo.

"BIDEN, RESPONDE"

"Biden, tus acciones están apoyando el genocidio cubano" y "Biden, si no intervienes ahora, los rusos lo harán", rezaban dos grandes carteles, que portaban los manifestantes como reflejo de un sentir generalizado entre los asistentes. Y es que entre las consignas más coreadas estuvieron "Intervención" y "Libertad", pero también "Biden responde", "Queremos acción" y "Asesinos", en referencia al régimen.

El llamamiento fue claro. Si el pasado domingo miles de personas salieron a la Calle Ocho de Miami para insuflar ánimos a los cubanos para persistir en las protestas de ese 11 de julio y en la petición de libertad en la isla, el mensaje de este sábado tenía como objetivo el Gobierno de EE.UU. y la comunidad internacional.

BIDEN ANTE EL DILEMA

Aunque el demócrata todavía no ha revelado las claves de su política hacia este país ni si cumplirá su promesa electoral de reiniciar el deshielo con La Habana, las protestas en Cuba le han obligado a asegurar que sus ideas para "ayudar al pueblo de Cuba" pasan por una "circunstancia diferente" en la isla o una "garantía de que el Gobierno no se aprovecharía de ellas".

Biden era el vicepresidente de Barack Obama cuando éste inició una normalización de las relaciones con La Habana y todo parecía indicar que quería retomar ese camino, pero lo sucedido en la última semana le llevó a decir que "Cuba es, lamentablemente, un Estado fallido que reprime a sus ciudadanos".

Pero los manifestantes de hoy en Miami quieren mucho más que un posible retroceso en sus intenciones y abogaron por una intervención militar ya rechazada por el demócrata Bob Menéndez, de origen cubano y quien preside el comité de Exteriores del Senado de EE.UU.

La protesta de Miami se realizó el mismo día en el que el Gobierno cubano reunió a miles de personas en La Habana para exhibir fuerza y contrarrestar de alguna manera las protestas en su contra de hace casi una semana en varias ciudades del país.

LA TORRE DE LA LIBERTAD

Y el escenario de la concentración no podía estar más cargado de simbolismo: la Torre de la Libertad, un edificio emblemático que representa para el exilio el comienzo de la emigración cubana a Estados Unidos.

Este edificio, considerado monumento histórico nacional, era el lugar a donde los cubanos se dirigían en los años sesenta del siglo pasado para regularizar su estatus migratorio en el país y así "conseguir la libertad" tras huir del castrismo, y hoy lució una enorme bandera de Cuba en su fachada principal.

Este sábado también se realizaron diversas marchas en ciudades de todo el país. Si frente a la Casa Blanca unos 200 cubanos pidieron a Biden acciones más duras contra el Gobierno cubano, en la plaza neoyorquina de Times Square decenas de personas se congregaron para exigir la caída del Gobierno cubano al grito de "¡Libertad!".