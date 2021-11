Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, el covid-19 está cogiendo nuevo brío en el continente europeo y algunos estados como Austria, Holanda o Noruega se han visto obligados a imponer nuevas restricciones. A continuación, un repaso a la situación epidemiológica en algunos de los principales países del continente y a las medidas que rigen para frenar el nuevo embate del coronavirus:

Bélgica estudia nuevas medidas

SILVIA MARTINEZ | Bruselas

Bélgica es uno de los 10 países europeos con una evolución, según el último informe semanal del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), "muy preocupante" donde los contagios no dejan de aumentar. Los nuevos casos diarios superan ya la barrera de los 10.000 y el país tiene desde este fin de semana 516 camas de cuidados intensivos, más del 25% de todas las disponibles en el país, ocupadas por pacientes covid aunque podrían alcanzarse las 600 en una semana y las 700 para finales de noviembre. Según los últimos datos del instituto Sciensano, entre el 3 y el 11 de noviembre las autoridades sanitarias identificaron un total de 10.081 nuevas infecciones diarias de media (con un pico de 15.000), lo que supone un aumento del 39% respecto a la semana anterior. Durante este periodo las hospitalizaciones crecieron un 21% y un 9% el número de fallecidos hasta una media de 23 al día.

El empeoramiento de la situación ha llevado al Gobierno a avanzar la reunión del comité de concertación -con representantes federales y las regiones- a este miércoles con el objetivo de estudiar nuevas medidas. Entre las recomendaciones de los expertos para capear esta cuarta ola figuran la posibilidad de introducir el uso obligatorio de la mascarilla desde los 9 años (actualmente solo la llevan los mayores de 12 años), la reducción del número de personas con las que tener contacto estrecho, hacer obligatorio de nuevo el teletrabajo hasta Navidades y cierre de discotecas durante tres o cuatro semanas. Actividades como conciertos, teatro o cine podrían mantenerse a condición de que se mantenga el uso de la mascarilla, se ventile, se respete la distancia de seguridad y se disponga del pasaporte covid.

Países Bajos adelanta cierre de tiendas y restaurantes

El Gobierno de Países Bajos ordenó el pasado viernes adelantar el cierre de los comercios no esenciales a las 18 horas y la hostelería, los supermercados y las farmacias a las 20 horas para frenar los casos de covid-19, al día siguiente de registrarse la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Las medidas, que entraron en vigor este sábado y se aplicarán al menos hasta el 4 de diciembre, implican que las personas que acudan a bares, terrazas y restaurantes permanezcan sentadas en todo momento. Se mantiene el pase covid para acceder a la hostelería, cines, teatros, piscinas y gimnasios y la mascarilla es obligatoria en supermercados, tiendas, transporte público y edificios oficiales. Asimismo, el Gobierno ha pedido a las empresas que implementen el teletrabajo siempre que sea posible y recomienda a los ciudadanos limitar las visitas a cuatro personas por casa y recuperar la distancia de seguridad de un metro y medio en los lugares donde no se pida el certificado sanitario. Por último, los eventos deportivos volverán a jugarse a puerta cerrada.

Austria confina a los no vacunados

Tras encadenar varios récords absolutos en las cifras de contagios, este lunes ha entrado en vigor la orden de confinamiento para los cerca de dos millones de austriacos mayores de 12 años que no están vacunados. Con esta medida, en vigor al menos hasta el 24 de noviembre, el Gobierno espera impulsar la inmunización entre el 35% de la población que aún no se ha inoculado ninguna dosis. Solo podrán salir de sus viviendas para determinados fines como satisfacer necesidades básicas, ir al médico o a los centros de vacunación, o pasear y hacer ejercicio al aire libre. Podrán ir a sus puestos de trabajo siempre y cuando presenten allí cada día un test PCR negativo. Lo que no pueden hacer es ir a tiendas no esenciales, peluquerías, bares, restaurantes, gimnasios y eventos, entre otros. De lo contrario, se exponen a multas de entre 500 y 1.450 euros.

Muchos expertos dudan que con estas medidas se pueda alcanzar los resultados necesarios y exigen restricciones más amplias, como obligar también a los vacunados a presentar test PCR negativos en restaurantes, cines y teatros.

Por otra parte, Viena ha empezado este lunes a vacunar a niños de entre 5 y 11 años sin esperar al visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Se trata de una campaña "piloto" del Gobierno de la ciudad y la región de Viena, una coalición de socialdemócratas y neoliberales que ha optado desde hace semanas por medidas más contundentes que el resto del país.

Europa del Este, al borde del colapso

La pandemia se está cebando este otoño en los países de Europa del Este. Después de Perú, la mayor tasa de mortalidad en el mundo la encabezan Bulgaria, Bosnia, Macedonia del Norte, Montenegro, Hungría y República Checa. Según el ECDC, también se encuentran en una situación "muy preocupante" Polonia, Croacia, Estonia y Eslovenia.

El sistema sanitario de Bulgaria, el país más pobre de la UE, se encuentra al borde del colapso. En este Estado balcánico apenas está vacunada una cuarta parte de la población adulta. Desde el pasado 21 de octubre, es obligatorio el pase covid para hostelería, actividades de ocio y piscinas, pero las autoridades han descartado recurrir a un confinamiento.

En República Checa, también se ha impuesto el certificado sanitario para entrar en restaurantes y discotecas. Y con la intención de incentivar la inmunización (está vacunado el 57,5% de la población), el Ministerio de Sanidad ha lanzado una dura campaña en los medios en la que muestra fotos de pacientes reales en situación crítica y de cadáveres en ataúdes bajo rótulos como "él pensó que aún tenía tiempo" o "ella no cree en las vacunas".

Otros países también están aplicando diferentes medidas para aumentar el nivel de vacunación. En Eslovaquia, el Ejecutivo ha anunciado que los trabajadores que no estén inmunizados dejarán de cobrar el sueldo. En Rumanía, los no vacunados tienen prohibido consumir en bares y restaurantes y no pueden salir de sus domicilios entre las 10 de la noche y las cinco de la madrugada.

Alemania descarta un confinamiento total o parcial

ANDREU JEREZ | Berlín

Alemania tiene la sensación de estar volviendo a la casilla de salida en la gestión de la pandemia. El Instituto Robert-Koch (RKI) ha confirmado este lunes que la incidencia de nuevos casos de covid-19 acumulada en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes ha roto la barrera de los 300 puntos desde que se hace este tipo de medición. El RKI ha registrado este lunes 23.607 nuevas infecciones, 8.094 más que hace siete días. A pesar de que la incidencia acumulada es mayor que el año pasado por estas fechas, la tasa de mortalidad es claramente menor: el RKI anunció el lunes 43 muertes relacionadas con el coronavirus.

El gran problema que tiene Alemania ahora para enfrentar el repunte de casos es que está gobernada por un Ejecutivo interino a la espera de que socialdemócratas, verdes y liberales lleguen a un acuerdo para formar nuevo gabinete federal a través de la llamada coalición semáforo. Esa interinidad limita las competencias del actual Gobierno, lo que dificulta también aprobar medias más drásticas que frenen el aumento de la incidencia. Mientras, crece la presión sobre el sistema sanitario, especialmente en los estados federados con una tasa de vacunación más baja, como Sajonia (57,5% de la población completamente vacunada), Turingia (61,5%), Baviera (65,6%) o Baden-Württemberg (65,7%).

Los tres partidos de la coalición semáforo intentan sacar adelante un acuerdo exprés para aprobar en el Bundestag uno nuevo marco legal que sustituya la actual Ley de Protección contra la Infección, cuya aplicación caduca el próximo 25 de noviembre y le da al Gobierno federal poderes excepcionales para hacer frente al coronavirus.

Entre las medidas que podría incluir esa nueva ley están la aplicación de la "regla 2G" (acceso a espacio públicos solo a vacunados y recuperados de la enfermedad para todo el territorio federal -ya se está aplicando en algunos estados-), una posible vacunación obligatoria para determinadas profesiones como las sanitarias o las educativas, y el testeo diario para ir a los centros de trabajo para aquellos ciudadanos no vacunados. Lo que socialdemócratas, verdes y liberales descartan es un confinamiento total o parcial para el conjunto de la población.

Francia recupera la mascarilla en la escuela

ENRIC BONET | París

Los alumnos franceses deben llevar de nuevo mascarillas en las escuelas. Su uso vuelve a ser obligatorio desde este lunes en todos los centros educativos. Esta restricción se aplica poco más de un mes después de que dejaran de ser obligatorias en los colegios, tanto en espacios abiertos como cerrados, en aquellos departamentos (provincias) con una menor incidencia del coronavirus.

Fue uno de los anuncios del presidente Emmanuel Macron en su discurso televisivo del pasado 9 de noviembre. Ante un rebrote epidémico incipiente, estableció la necesidad de que los mayores de 65 años se inyecten una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 para disponer de su pasaporte covid. Esto supone adoptar prácticamente la obligatoriedad de la tercera inyección, puesto que en Francia el certificado sanitario es necesario para participar en casi todas las actividades de ocio, culturales y deportivas. Además, se administrará la tercera dosis a los mayores de 50 años a partir del mes que viene.

Con menor intensidad que en Alemania, la nueva ola del covid-19 también ha llegado al país vecino. Los niveles de incidencia se sitúan alrededor de los 100 casos por 100.000 habitantes. Las autoridades galas confían en hacer frente a esta situación a través de la vacunación. Aunque Francia es el sexto país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de su población inmunizada, su campaña de vacunación tiene puntos flacos. Más del 10% de los mayores de 75 años no han recibido ninguna dosis. Ante un hipotético empeoramiento de la situación viral, el Ejecutivo no descarta ninguna medida. "No debemos excluir nada por principio", respondió recientemente Gabriel Attal, portavoz gubernamental, al ser preguntado sobre un nuevo confinamiento.

Italia se blinda antes de Navidad

IRENE SAVIO | Roma

La semana pasada, Italia decidió permitir el suministro de la tercera dosis (o dosis de refuerzo) de la vacuna a los mayores de 40 años a partir de diciembre y autorizó que las ciudades prohíban las manifestaciones para evitar aglomeraciones. Estas decisiones tienen lugar en un momento en el que el país registra un incremento en el número de contagios, aunque la cifra de personas que desarrollan formas graves de la enfermedad es aún limitada, también gracias al elevado porcentaje de población con la pauta completa (84,1% de los mayores de 12 años).

De hecho, los últimos datos de las autoridades sanitarias del país indican que Italia alcanzó, en la primera semana de noviembre, los 62 casos por 100.000 habitantes, un aumento significativo con respecto a los 51 casos por 100.000 habitantes de la semana precedente. Aún así, de acuerdo con las mismas fuentes, la tasa de ocupación de camas en las ucis aún se mantiene por debajo del 5% y todas las regiones todavía son consideradas de "riesgo moderado", según la clasificación usada por las autoridades transalpinas.

Por ello, el llamado estado de emergencia aún sigue en vigor en el país -hasta el 31 de diciembre, cuando podría ser renovado-, y también se ha filtrado que el Gobierno planea aplicar rápidamente la vacuna a los menores de 12 años una vez la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya dado su aprobación. El objetivo, según las autoridades, es reforzar la inmunidad colectiva, después de imponer el pase covid para trabajar y aprobar la dosis de refuerzo a los vulnerables. Todo, con el fin de blindar el país antes de las fiestas de diciembre.

Portugal, tendencia al alza

LUCAS FONT | Lisboa

Portugal está registrando un aumento de los contagios, de las muertes diarias y de las hospitalizaciones. El país notificó este domingo 15 muertes, la cifra más alta desde el pasado 26 de agosto, mientras que el número de pacientes en los hospitales ha crecido cerca de un 30% en la última semana -hay casi 500 personas ingresadas-. La tasa de transmisión Rt está en valores positivos desde hace un mes y la incidencia se sitúa por encima de los 130 casos por cada 100.000 habitantes.

En caso de confirmarse esta tendencia al alza, los expertos apuntan a que el país podría alcanzar los 2.000 casos diarios a principios de diciembre, casi el doble que los datos actuales. Los epidemiólogos descartan una presión hospitalaria similar a la del mismo período del año pasado y apelan al refuerzo de la vacunación entre los más mayores, que son los más susceptibles de contraer dolencias graves. La directora general de Salud, Graça Freitas, confía en alcanzar el objetivo de administrar la tercera dosis a los mayores de 65 años antes de Navidad.

A pesar de que el país cuenta con uno de los mayores porcentajes de población inmunizada, cerca de un 88%, el Gobierno no descarta aplicar nuevas restricciones. La ministra de Trabajo, Ana Mendes Godinho, ha llegado a plantear la vuelta del teletrabajo obligatorio en caso de que la situación siga empeorando. Las primeras medidas podrían llegar este viernes tras la reunión del comité de expertos convocada por el primer ministro, António Costa.

Reino Unido: tercera dosis a los mayores de 40

BEGOÑA ARCE | Londres

La situación en el Reino Unido es la opuesta a la tendencia dominante en el resto de Europa. "Muy diferente", afirma el profesor Neil Ferguson del Imperial College. Desde principios de julio el número de contagios comenzó a ascender y ha llegando a rozar los 50.000 diarios. Ahora, en cambio, se observa un descenso, contrariamente a lo que ocurre en otros países europeos. "Llevamos dos o tres semanas de declive en casos y admisiones en hospitales. Puede que se esté debilitando, pero es pronto para decirlo", declaró Ferguson a la BBC.

Los científicos piensan que la variante delta, bastante más seria que las anteriores variantes, llegó antes a este país y ahora está alcanzando a Europa. El profesor Michael Head, de la Universidad de Southampton, añade que el Reino Unido "inició su programa de vacunación antes que la mayoría de los países y por ello ha experimentado antes el impacto del descenso de la inmunidad. Sin embargo, está claro que las vacunas de refuerzo están teniendo un impacto en las admisiones en hospitales y en los nuevos casos entre la población de más edad". Este tipo de oscilaciones, con empeoramientos a veces en el Reino Unido y a veces en Europa pueden durar según los expertos en torno a un año más.

Las autoridades británicas siguen apostando por la vacunación en masa. El Gobierno va a ofrecer ahora la vacuna de refuerzo a los mayores de 40 años, para aumentar el nivel de protección durante el invierno, un periodo considerado crítico. Además de eso, los jóvenes de entre 16 y 17 años, a los que inicialmente sólo se las había ofrecido una sola dosis, podrán ahora ponerse una segunda.