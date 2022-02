La crisis de Ucrania no deja de dar golpes de efecto. Para Estados Unidos (EEUU) y sus socios europeos, Rusia está a un paso de invadir Ucrania, lo que Moscú no deja de negar con insistencia, a pesar de la masiva concentración de tropas en la frontera. Tras unos días de frenéticos contactos diplomáticos de líderes europeos viajando a Kiev y a Moscú, sin aparentes resultados, el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, dijo ayer que las posibilidades de diálogo "están lejos de agotarse", aunque advirtió que las negociaciones no deben eternizarse.

El jefe de la diplomacia rusa hizo estas reflexiones como respuesta a una pregunta del presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión que mantuvieron en el Kremlin, según explicó después el portavoz Dmitri Peskov. Sentados a una distancia prudente, en prevención del covid, Lavrov aconsejó a Putin "continuar e intensificar" esta etapa de negociación porque, a su parecer, ve posible un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN si "las propuestas de Rusia" en materia de seguridad "son escuchadas". EEUU reubicará su embajada en Ucrania al oeste del país por "seguridad" "Está bien", respondió Putin desde una de las cabecera de la larga mesa. El presidente ruso preguntó también si ya estala lista la respuesta a EEUU y la OTAN sobre las demandas de Moscú de garantías de seguridad, entre las que se cuenta la exigencia de que Ucrania ni ninguna otra antigua república soviética forme jamás parte de la OTAN. Lavrov replicó que el documento de diez páginas ya está redactado. Otro indicador de cierta distensión por parte de Moscú es el anuncio ayer de que los ejercicios militares que se llevan a cabo con tropas de casi todas las circunscripciones militares y las flotas navales de Rusia están llegando a su término y que algunos ya han concluido. A EEUU y sus aliados les preocupan sobre todo los ejercicios conjuntos de Rusia y Bielorrusia en territorio bielorruso, a pocos kilómetros de la frontera ucraniana, que tienen previsto finalizar el próximo día 20. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, respondíó ayer a Rusia que muestre su compromiso con una salida dialogada retirando las tropas desplegadas "que amenazan Ucrania". Capacidades militares En EEUU, la Administración del presidente Joe Biden sigue advirtiendo del creciente despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia. John Kirby, el portavoz del Pentágono, aseguraba el domingo en una aparición en 'FoxNews' que en esas dos zonas Putin "sigue añadiendo capacidades militares, muy por encima de las 100.000 tropas ahora mismo, y de hecho, en los últimos días, incluso más". Kirby aseguraba que además de "lo que está a plena vista" tienen un "mosaico" de "buenas fuentes de inteligencia, no exclusivamente internas", que convencen a EEUU de que "una acción militar importante podría darse cualquier día". "Las cosas están acelerándose hacia algún tipo de oportunidad de culminar para Putin", declaraba. Aumentan los países que recomiendan a sus ciudadanos salir "inmediatamente" de Ucrania Dos fuentes anónimas citadas ayer por la CNN familiarizadas con los últimos cálculos de EEUU cifraron en 130.000 los efectivos militares o más rusos en la frontera con Ucrania. "Están claramente avanzando en su capacidad para invadir", aseguró a la cadena otra fuente anónima de la Administración, que también aseguró que un ataque ruso, incluyendo uno en Kiev, podría empezar en cualquier momento y sin advertencia. La fuente oficial ha recordado en cualquier caso que los movimientos rusos no se califican aún como “preparativos finales” porque Putin tiene aún tiempo de detener cualquier acción militar.