Las raíces profundas de una guerra asimétrica del siglo XXI

Mientras el mundo se estremece ante la posibilidad de una guerra en Ucrania que ha sacado del cajón los viejos fantasmas del siglo XX y nos retrotrae a una versión 2.0 de la Guerra Fría, con actores claramente definidos como Rusia, Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea, otro conflicto, rotundo, durísimo, sangriento, pero de márgenes imprecisos y protagonistas esquivos y por tanto muy del siglo XXI, cumple ya diez años de devenir trágico, pero silencioso para Occidente. Más de 25.000 muertos y al menos tres millones de personas desplazadas de sus hogares atestiguan que la guerra del Sahel que estalló en Malí en 2012 no es cosa menor.

En enero de 2013 vi con mis propios ojos tanto en Gao como en Tombuctú el desembarco triunfal de los soldados franceses que permitió la recuperación de ambas ciudades del norte de Malí de las manos de los grupos yihadistas que se alzaron un año atrás. No queda ningún rastro hoy de aquella sensación de victoria. Lo que se vendió como un éxito fulgurante de la intervención militar francesa se ha convertido, una década después, en un fracaso absoluto que se ha concretado esta semana con el anuncio de una retirada por la puerta de atrás. Pese a la presencia de más de 5.000 soldados galos en la zona, los islamistas radicales se reorganizaron y hoy controlan vastos territorios tanto de Malí como de Burkina Faso y operan con facilidad en el oeste de Níger, lanzando ataques también en las áreas fronterizas de Benín, Togo y Costa de Marfil.

La primera pregunta que cabe hacerse es cuál es la clave del éxito de estos grupos armados a los que definimos, de manera genérica, como terroristas o yihadistas y que han sido capaces no solo de resistir al poderío de una potencia como Francia, sino de multiplicarse y crecer. La fragilidad militar de los países afectados, muy evidente, solo es una parte de la explicación. Estos grupos armados han sabido aprovechar las debilidades de los Estados sahelianos, su incapacidad para atender las necesidades y demandas de su población, sobre todo en las zonas rurales alejadas de la capital, los problemas de gobernanza y legitimidad de los propios gobiernos, en definitiva, la crisis sistémica de un modelo de democracia.

Los radicales utilizan la violencia y la coerción, aterrorizan a la población con sus métodos. Pero esto es solo una parte de la realidad. También proponen, a su dislocada manera, un modelo de organización territorial, justicia, gestión de recursos y generación de ingresos que suplanta a un Estado cuyos escasos elementos presenciales en forma de escuelas, funcionarios y guardas forestales o policías locales se convierten en sus primeras víctimas. Comprender que la ruptura o inexistencia del contrato social en amplias zonas de países empobrecidos es el germen que ha permitido a los yihadistas florecer es el primer paso para encontrar una solución que pasa, necesariamente, por escuchar e integrar en la respuesta a comunidades históricamente marginadas por no decir abandonadas por sus gobernantes.

La otra trampa en la que suelen caer la opinión pública internacional y ciertos analistas cuando observan desde la distancia el creciente sentimiento antifrancés que se extiende por la región es pensar que procede de circunstancias como la subida al poder de los militares en Malí o los tejemanejes de la propaganda rusa. Los africanos y africanas hacen sus propios análisis y no olvidan. Fue Francia quien lideró el bombardeo a las fuerzas de Gadafi en 2011, propiciando su caída sin un plan B y abriendo la caja de Pandora de la desestabilización libia y de la rebelión tuareg que se alió con los yihadistas en Malí. Es Francia quien ha fracasado en la tarea de apagar luego el incendio.

Esta imagen de bombero-pirómano desbordado ante la magnitud de las llamas puede ser un tanto simplista, pero tiene sentido. Frente a ella, ningún ejercicio de autocrítica, cero asunción de responsabilidades procedente de París. Al contrario, desde Sarkozy a Macron, pasando por Hollande, todo son palabras grandilocuentes y escasa sensibilidad con pueblos, no nos olvidemos, que fueron colonizados durante décadas por Francia. El sentimiento antifrancés no es flor de un día, es la expresión de una nueva mentalidad, a veces intuitiva, errática y maniquea, pero que emana de una generación con el coraje de intentar hacer algo que no hicieron sus padres, romper con el pasado y explorar nuevas maneras de relacionarse con un mundo que ha cambiado muchísimo.

Los golpes de Estado militares que han sacudido a África Occidental y el Sahel en los últimos meses son una expresión más de la crisis sistémica de un modelo de supuesta democracia que no está funcionando en África. Un levantamiento militar es siempre una mala noticia. Pero quienes hoy se rasgan las vestiduras por el retroceso que ello supone tendría también que haber alzado la voz cuando Alpha Condé, presidente de Guinea, se eternizó en el poder a costa de encerrar o asesinar a opositores, todo ello con el doble check de organismos regionales como la Cedeao o el visto bueno cómplice de la Europa de las libertades. Tampoco hubo ni un murmullo de protesta cuando Umaro Sissoco Embaló, presidente de Guinea-Bisáu, se hizo con el poder de manera ilegal. Ahora anda ajustando cuentas con los mismos narcos que le pusieron la alfombra roja.

El descenso de Malí a los infiernos es un paradigma. Ibrahim Boubacar Keïta ganó dos elecciones y era el gobernante legítimo, sí, pero la corrupción había gangrenado todo su aparato de poder. Que su hijo Karim, a la sazón ministro del Ejecutivo en un ejercicio de nepotismo nada sorprendente por estos lares, se exhibiera en yates de lujo mientras su país se desfondaba por la pendiente de la guerra fue solo la gota que colmó la paciencia de los malienses. Es difícil explicar que un golpe de Estado sea recibido con aplausos y vítores, pero para ello hay que entender el hartazgo, la falta de soluciones, el bloqueo de una clase política que mira a sus ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, por encima del hombro y que no habla su mismo lenguaje.

Con la crisis ucrania al galope, la tentación del paralelismo simplón es poderosa. Así, no faltan analistas que achacan a Rusia la culpa de todo los males del Sahel y atribuyen a la presencia de mercenarios de la compañía Wagner, vinculada indirectamente a Putin, el estropicio creado. Pero Moscú es un actor sobrevenido que, sin duda, busca sus propios negocios e intereses en el río revuelto del Sahel. Pero, ¿acaso con sus tropas en Malí, Chad o Níger, Francia no está defendiendo el uranio que alimenta sus centrales nucleares o los contratos de sus empresas petroleras, portuarias o de construcción de infraestructuras a lo largo de toda la cornisa atlántica? Frenar a los radicales no es generosidad, es un ejercicio de interés por el que París no quiere perder comba en sus antiguas colonias, tanto como el intento ruso de recuperar su grandeza soviética.

La irrupción de cientos de instructores y/o mercenarios venidos desde Moscú al teatro saheliano no augura nada bueno. Un nuevo actor militar en una zona en la que la enorme cantidad de ejércitos y grupos armados es directamente proporcional a los abusos cometidos contra la población civil. Desde todas las partes. ¿Y España? Sus 500 soldados en la retaguardia de una misión de formación europea que tampoco ha dado grandes frutos a tenor de los acontecimientos y su constante negativa a comprometer tropas sobre el verdadero terreno, ya sea con la ONU o con la fuerza europea Takuba, la sitúan en un plano secundario por más que la propaganda patria se empeñe en trasladar lo contrario.