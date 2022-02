Kiev, una ciudad en pánico

La paz se ha evaporado este jueves en Ucrania y ha cedido el paso a una guerra de consecuencias y evolución impredecibles que ya se ha extendido por gran parte del territorio del país eslavo. En la capital ucraniana, Kiev, los ciudadanos se han despertado con el sonido de las alarmas antiaéreas a las cinco de la mañana. Después ha seguido el sonido de varias explosiones.

Muchas tiendas y centros comerciales no han abierto, se han formado colas en las farmacias y diversas empresas han pedido a sus empleados no ir a la oficina, mientras otros han optado por huir, lo que ha culminado en grandes embotellamientos en las principales arterias de la ciudad. "Estamos bloqueados desde hace cinco horas intentando salir de la ciudad", explica Vasyl, originario del oeste de Ucrania.

También ha habido ciudadanos que han seguido durante la mañana con sus habituales rutinas, mientras por la ciudad circulaban blindados con material bélico y vehículos de transporte de tropas y grupos de jóvenes se alistaban para ir a la primera línea de guerra en el este ucraniano. Otros jaleaban a soldados de camino al frente con el saludo militar, entonaban el himno del país u ondeaban la bandera de Ucrania.

"No sé qué hacer. Intento no entrar en pánico", comenta Ekaterina, una joven originaria de Crimea. "Me siento mal", explica una empleada de un hotel de la ciudad, que se ha pasado la mañana pegada a las redes sociales para saber qué ocurría.