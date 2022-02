Carlos Jiménez: «Ucrania está siendo sacrificada, no va a haber ninguna intervención militar»

Ayer Rusia frustró la resolución de condena del Consejo de Seguridad de la ONU a la invasión de Ucrania, junto a la abstención de China, la India y Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo se traduce este gesto?

Era de esperar que el Consejo de Seguridad no adoptara ninguna resolución. Las resoluciones cuando se trata de paz y seguridad internacional -capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas- tienen que contar con el voto de los cinco miembros permanentes. No posee ningún valor jurídico, salvo el moral. Evidentemente, si los otros miembros votan a favor y Rusia en contra, se ve el aislamiento de la potencia debido a que los actos de agresión están prohibidos por el derecho internacional de forma imperativa. En consecuencia, desde el punto de vista técnico, jurídico y político, como se trata de un acto de armado contra Ucrania, estado vecino, soberano y miembro de la ONU, están justificadas las sanciones puesto que cualquier estado de la comunidad internacional está legitimado para reaccionar frente a esta violación de la norma y tomar medidas, como Reino Unido.

Las sanciones, hasta ahora, son tibias, a falta de la expulsión de Rusia de la SWIFT, mientras Josep Borrell anuncia algunas medidas. ¿Cómo lo ve?

Esto acaba de empezar y, hasta ahora, todo ha sido humo. No se celebrará la final de la Champions en San Petersburgo, no habrá Fórmula 1 y, aunque es cierto que tiene sus consecuencias económicas, a la gente que esté implicada le parecerán asuntos menores. Lo importante de las sanciones económicas es que no estarían justificadas por el derecho internacional si no se hubiera producido ese acto de agresión armada. Tiene que ser una reacción pacífica, aunque muy severa y consecuente.

¿Qué opina la abstención china?

De esta crisis solo obtendrán ventajas. No es que la hayan deseado, según lo veo desde la distancia, pero cabe pensar desde un punto de vista macroestratégico que Rusia se les aproximará. Probablemente, China se convierta en su pulmón económico porque, a través de ella, pueda quizás solventar muchas de las sanciones impuestas. La invasión de Ucrania no deja de representar un gesto de debilidad por parte de la OTAN y EE.UU., que no ha logrado evitarla. Ucrania no forma parte de la OTAN, por lo que no va a haber ninguna invasión militar. Otra cosa sería que Rusia invadiera Polonia, donde encontraría la reacción militar de la OTAN.

Si Ucrania es invadida completamente, ¿la OTAN se mantendrá en su línea?

El presidente Joe Biden advirtió que no iba a haber ninguna reacción militar en caso de invasión de Ucrania, ya que no es miembro de la OTAN. Esa es la línea roja: Rusia no va a agredir a ningún estado miembro de la OTAN, pero siempre ha manifestado su inquietud y disgusto por la aproximación de Ucrania a este organismo. El tema crucial está en la exportación de hidrocarburos y de gas. Europa necesita un 40% del gas ruso, por lo que sancionar estas transacciones sería un golpe muy duro para Moscú.

"Estados Unidos no soportaría la instalación de misiles rusos en México"

Donald Trump dijo que con él esto no habría ocurrido.

Hubiera pasado lo mismo. En todo caso, Trump hubiera cedido y habría dejado claro que Ucrania no iba a entrar jamás en la OTAN. Con esa declaración, comprometería a Estados Unidos y, en consecuencia, Putin se hubiera conformado con ello. Daría como resultado la neutralización en términos de derecho internacional de Ucrania, la cual existe limitada conforme a su política exterior debido a que no podrá formar parte de un bloque militar defensivo, como Turquía. Al echar la vista atrás, Austria, Finlandia o Suecia no se incorporaron hasta 1996 a la Unión Europea, justo cuando cayó el muro de Berlín y finalizó la Guerra Fría. En aquel momento, mantenían esa posición equidistante a causa de la II Guerra Mundial al estar próximos a la Unión Soviética. Ahora, Rusia quiere esa zona de respeto a nivel político.

¿A este precio?

Putin es una especie de autócrata. Pero cuando dice que Estados Unidos no soportaría la instalación de misiles rusos en México, lleva razón. No lo consintió con la crisis de misiles en Cuba. Desde un punto de vista sociohistórico y político hay que entender estas cuestiones al margen de la posición que tome cada uno en esta guerra, si no, parece que Putin es el diablo. Hay que matizar estas cuestiones porque, si no, en la prensa hay un discurso unilateral.

La opinión pública está en contra del conflicto.

Nadie quiere la guerra. Es un desastre humano. Más allá de lo que pueda pensar la opinión pública, están las condiciones políticas, culturales, las sinergias estratégicas, que, en definitiva, es lo que está en juego. El periodista Enric Juliana contaba en el vídeo Ucrania, no tan lejos, en YouTube, que, al inicio de la crisis en 2008, un embajador decía que venían tiempos difíciles e intentos de secesión y que solo veía una alternativa para seguir adelante: la expansión del área de influencia de la UE hacia Rusia. Ahora mismo, se está sacrificando a Ucrania porque no va a haber ninguna intervención militar, no se va a proteger su soberanía e independencia. Rusia va a ocupar el Donbás y garantizar la conexión territorial con Crimea, de la cual ya no se habla. Es decir, es necesario un entendimiento con Rusia, aunque sea a distancia para mantenerlo en el barco del Consejo de Europa.

Poco se puede hacer.

En cuanto a Ucrania, será un estado independiente y soberano, pero lo más probable es que negocie con Rusia y quede fuera de la OTAN, consiguiendo esa neutralidad permanente.