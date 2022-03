🆕 i_Cores: Argelia, principal suministrador de #gas natural a #España en acumulado anual (45,7%) gasoducto

🆕 i_Cores: Algeria is the main supplier of natural #gas to #Spain in the year-to-date (45.7%) https://t.co/Nkx11mgz6s pic.twitter.com/Dpp8q4sFuK