"Europa debe mantenerse firme ante la política de expansionismo de Rusia"

El catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cree que los países occidentales están viviendo un punto de inflexión en su trayectoria al haber logrado ponerse de acuerdo y presentar un bloque compacto ante Rusia, por su invasión y ataque a Ucrania. No considera un loco a Putin pero sí cree que el dirigente ruso vive una realidad muy diferente a la occidental. Considera la actual situación una catástrofe pero no descarta llegar a un acuerdo.

Estudiando la historia, la lógica dice que el actual enfrentamiento y la invasión de Rusia sobre Ucrania tiene precedentes y deberíamos haber aprendido algo pero parece que no está siendo así. ¿Es cierto?

Yo reivindico que hay pocas coyunturas como la actual en la que el trabajo de los historiadores sea más útil, por supuesto que nos hemos enfrentado ya a situaciones como éstas y, claro que algunas lecciones tendremos que aplicar de lo que hemos aprendido. Es verdad que estamos en una coyuntura que creíamos superada pero esto también es realpolitik, es decir, el comportamiento de un estado que utiliza los medios a su alcance para aumentar su poder y la guerra se nos acaba imponiendo como una realidad.

Esta guerra me trae al pensamiento y me recuerda mucho en lo que fue la política de apaciguamiento que practicaron las democracias occidentales con respecto a Adolf Hitler. Acabaron cuando quedó claro que el líder alemán no iba a ceder en su empeño y sólo, en aquel momento, Churcill fue el único que se opuso a esta forma de calmar los ánimos del dictador alemán.

Trasladado a la realidad de hoy en día, lo que queda claro es que los países occidentales tienen que ser firmes frente a la política de expansionismo de Rusia, que pretende recuperar la político zarista, el presidente ruso quiere ser un zar y el escenario ante el que estamos es bastante imprevisible en su desarrollo. Siempre hay posibilidades de negociación aunque es cierto que el enfrentamiento es entre dos fuerzas muy desiguales.

¿Europa está afrontando con medidas inteligentes este terrible escenario de la guerra en su propio territorio?

Lo primero que hay que decir al respecto es que Europa está en un punto de inflexión, ha conseguido en unas pocas semanas, al menos en los planteamientos, una unidad y una proyección en cuanto a la política defensiva que debe aplicar, que durante décadas no habíamos conseguido en décadas. De cara al futuro, este logro va a significar mucho para estos países. Ya estamos viendo un planteamiento claro de potenciar y reforzar la defensa de los países occidentales, hasta Alemania está cambiando su política militar defensiva con unas inversiones mucho mayores y la propia España, con el compromiso expresado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace pocos días para llegar al 2% de aumento del presupuesto de defensa; también hay movimientos en países colindantes con Rusia, como Finlandia o Suecia, de moverse hacia la integración en la OTAN, son muchos elementos nuevos que podrían mostrar otra cara de Occidente si se logra reconstruir la situación.

Pero estos logros, ¿compensan en algo la terrible situación que están viviendo los ucranianos?

Por supuesto que no, faltaría más. Estamos ante un escenario completamente catastrófico para Ucrania, la urgencia humanitaria es la mayor que hemos vivido después de las guerras mundiales, el número de desplazados no para de crecer y ya ha roto todas las previsiones que se hacían hace veinte días y la guerra no compensa nada nunca. También es verdad que no nos han dejado elegir y estamos inmersa en ella sin ninguna opción.

¿Estamos ante un loco?

Vladimir Putin no está loco. Otra cosa distinta es que no esté en la realidad, por lo menos en la nuestra. La realidad es un término subjetivo, y su realidad, la de Putin no es la misma realidad que la de Occidente. Las opiniones que nos llegan de expertos o intelectuales del ámbito ruso, que viven en el país, apuntan a que hay una mayoría de la población que apoyan al presidente de Rusia, sin perder de vista que la información que les llega es muy limitada y, por tanto, absolutamente controlada por el poder.

Vladimir Putin, desde su posición y estando como está, en una posición de cierto aislamiento desde hace años, saliendo solamente para asistir a las grandes reuniones internacional, su realidad de las cosas es otra. No obstante, la realidad como la entiende Rusia y su presidente no significa que esté en posición de enfrentarse, desde el punto de vista bélico, a la OTAN.

¿Los dirigentes europeos han cometido errores tan graves como para justificar este enfrentamiento que estamos sufriendo?

Seguro que sí y la ampliación de la Alianza Atlántica fue un hecho voluntario, países que estaban bajo la hegemonía de la antigua Unión Soviética, decidieron libremente optar por estar con Occidente y parece que la historia les ha dado la razón, visto lo visto. La guerra fría no acabó con un pacto, sino que acabó con la URSS porque ésta colapsó y se desintegró.

Rusia, como antigua potencia aunque todavía sigue conservando algunas de las características que la definen como tal, ha visto esta ampliación como un ataque y la posibilidad de que Ucrania entrase a formar parte de la organización occidental ha sido uno de los detonantes del actual conflicto.