En el vigesimosegundo día de invasión rusa de Ucrania, la perspectiva de un acuerdo para un alto el fuego parece acercarse, según la parte ucraniana, quien reconoce sin embargo que la negociación es ardua.

Pero más de tres semanas después del inicio de la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania, las fuerzas armadas rusas se centran en el frente sur, especialmente en Mariúpol y Zaporiyia, y no cesan su ofensiva pese a las negociaciones en marcha con Kiev.

En las últimas horas, la pelea diplomática entre Estados Unidos y Rusia se ha centrado en si el presidente ruso, Vladimir Putin, es "un criminal de guerra", como le definió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Calificativo que el Kremlin ha tachado de "inaceptable".

Continúan los bombardeos

En Kiev, al menos una persona resultó muerta esta madrugada y tres heridas tras caer varios fragmentos de un misil ruso derribado por las fuerzas ucranianas sobre un bloque de apartamentos del distrito de Darnitski de Kiev.

En Lugansk, autoproclamada república independiente y cuya soberanía ha sido reconocida por Rusia, dos personas han muerto y otras cinco resultaron heridos en los ataques de tropas rusas. Los ataques se produjeron esta noche en las localidades de Rubizhne y Sievierodonetsk, donde en cada una de ellas falleció un civil, informó este jueves Serhii Haidai, jefe de la administración militar de esa región, en un comunicado publicado en Facebook.

"¡Los rusos están atacando deliberadamente a los civiles! Los residentes de Rubizhne perdieron más de 20 casas durante la noche. Uno murió, cinco resultaron heridos... Rubizhne fue cínicamente bombardeada durante el día y la noche pasados", explicó el responsable militar de la zona.

Las autoridades de Ucrania han denunciado un ataque con proyectiles contra un centro educativo en la ciudad de Merefa, situada en la región de Járkov (este), situada cerca de la frontera con Rusia y una de las más afectadas por la ofensiva iniciada el 24 de febrero.

Russian forces in Okhtyrka, Sumy Oblast with Msta-S howitzers; T-80BV, T-80U, and T-72B3 tanks; BTR-82A; BMP-2 and BMP-3; Rys; Tor TLAR; and other vehicles. https://t.co/9pXeegjGOX pic.twitter.com/GitBOJKHKA — Rob Lee (@RALee85) 17 de marzo de 2022

El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que "como resultado del ataque, el edificio de dos plantas ha quedado parcialmente destruido" y ha agregado que se ha registrado un incendio en las instalaciones.

Efectivos rusos bombardearon este miércoles un teatro en Mariúpol que servía de refugio a cientos de personas residentes de esta asediada ciudad ucraniana, lo que ha causado un número todavía indeterminado de víctimas, según fuentes ucranianas. Serhiy Orlov, vicealcalde de Mariupol, aseguró que en el teatro se escondían entre 1.000 y 1.200 personas. Los rusos negaron haber tenido nada que ver con el incidente.

No hay lugar sin amenaza

Por otro lado, el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastyrsky, ha asegurado que "no quedan lugares" sin amenaza militar en el país y ha resaltado que ya no se pueden nombrar zonas en las que no se produzcan bombardeos.

"Desgraciadamente, hoy en día no quedan lugares en Ucrania donde no haya una amenaza militar evidente. Ya no podemos nombrar las zonas en las que no se produzcan bombardeos o en las que no haya representantes de grupos de sabotaje. Por desgracia, este fenómeno ya nos resulta familiar", ha subrayado.

Ka 52 Mi 28 Popasna Lugansk pic.twitter.com/dQTNt10g3g — ZOKA (@200_zoka) 16 de marzo de 2022

Según EEUU, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, Rusia ha lanzado más de 980 misiles contra el territorio ucraniano.

Por su parte, las agencias de inteligencia de EEUU, citadas por el diario The New York Times, cifran en 7.000 los soldados rusos muertos. El diario neoyorquino dice que las agencias consideran conservadora la cifra de 7.000 fallecidos entre las filas del ejército ruso.

Funcionarios del Pentágono dijeron al diario que, cuando el 10 % de los miembros de una unidad militar mueren o resultan heridos, esa unidad ya no es capaz de llevar a cabo acciones de combate.

Volodímir Zelenski anunció este jueves que el alcalde de Melitopol, Iván Fedorov, capturado por el ejército ruso el pasado 11 de marzo, ha sido liberado. Esta ciudad está situada entre la sitiada Mariúpol y la ocupada Jerson. Un día después de la captura de Fedorov, la administración regional de Zaporiyia nombró a Galina Danilchenko nueva alcaldesa.

Por otro lado, el presidente ucraniano se dirigirá este jueves de forma virtual al Parlamento alemán, al igual que hizo el miércoles ante el Congreso de EE. UU. y ha ido haciendo con anterioridad en otros parlamentos occidentales para continuar "luchando por más apoyo para Ucrania, por más presión sobre Rusia".

Zona de exclusión aérea

Volodímir Zelenski, clamó este miércoles por el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Ucrania, una solicitud a la que EE. UU. respondió con el envío de un centenar de drones armados y nuevos sistemas antiaéreos. Estos drones, de los que no se ha proporcionado más detalles, servirán según el Pentágono para "asestar un golpe a Rusia".

La Casa Blanca precisó después en un comunicado que serán 100 los "sistemas aéreos tácticos no tripulados" que se mandarán a Ucrania, dentro de un paquete que incluye además 800 nuevos misiles antiaéreos Stinger, lo que elevará a más de 1.400 los proporcionados a ese país en el último año.

Zelenski: "Rusia ha cruzado todas las líneas rojas"

Zelenski ha asegurado en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que Rusia ya ha cruzado "todas las líneas rojas" al bombardear civiles y ha alertado de que la Tercera Guerra Mundial podría haber comenzado.

"Si están lanzando intencionalmente esos misiles contra jardines de infancia, contra escuelas o universidades eso es un cruce de cada línea", ha subrayado Zelenski. "¿Qué más debemos esperar? ¿Dejar que los rusos maten a 200, 300 o 400 niños?", ha agregado.

En este sentido, ha apuntado que una guerra a gran escala podría haber comenzado en un movimiento por parte de Rusia que "pone en juego a toda la civilización": "Nadie sabe si ya ha comenzado (la Tercera Guerra Mundial). Nadie sería capaz de predecir cuándo comenzaría la guerra a gran escala", ha dicho.

Zelenski ha resaltado además que el pueblo ucraniano "es invencible". "Las fuerzas rusas pueden ocupar la tierra, pero no pueden tomar la dignidad y el amor de Ucrania por su país", ha sentenciado el mandatario.

Preocupación por las centrales nucleares

La central nuclear de Zaporiyia, tomada hace doce días por las tropas rusas, ha perdido una de las líneas de suministro eléctrico, aunque aún quedan dos que garantizan que los sistemas de seguridad sigan operativos, informó la agencia atómica de la ONU.

Ocho de los quince reactores nucleares en Ucrania continúan operativos y los niveles de radiación se mantienen dentro de los niveles normales, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El personal de Chernóbil, donde en 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia y donde aún se almacena material radiactivo, llevan trabajando sin descansar desde que el Ejército ruso atacó y tomó la instalación el 24 de febrero. "Sigo gravemente preocupado por las circunstancias extremadamente difíciles en las que se encuentra el personal ucraniano", declaró el director del OIEA, Rafael Grossi, en un comunicado.