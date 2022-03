El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado en la noche de este lunes que las fuerzas rusas han sido rechazadas en la ciudad de Makariv, a 60 kilómetros al oeste de Kiev, la capital, donde esta noche han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas. "En dirección a Mykolaiv, como resultado del contraataque de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el oponente se ve obligado a retirarse a la frontera. Durante el día, gracias a las acciones heroicas de nuestros defensores, se levantó la bandera nacional de Ucrania sobre la ciudad de Makariv", ha destacado.

Por otro lado, nuevas imágenes satelitales estadounidenses de la empresa Maxar Technologies tomadas este lunes muestran incendios de ataques militares y crecientes inundaciones del río Irpin, así como artillería rusa al oeste de la Base Aérea Antonov, controlada por Rusia, al noroeste de la capital, según ha adelantado la cadena estadounidense CNN. En concreto, los incendios se pueden percibir en el centro de Irpin, ciudad cercana a la capital, cerca de un complejo gubernamental y en varios edificios de apartamentos. También se pueden observar, en otra imagen satelital, dos incendios en un grupo de edificios cerca de una escuela de la ciudad y una zona residencial próxima a un lago.

En otro punto del país, el alcalde de Chernígov, Vladislav Atroshenko, ha señalado que más de la mitad de la población ha abandonado la ciudad y que quedarían aproximadamente 130.000 civiles en la ciudad, que solía tener cerca de 285.000 personas", según recoge la agencia de noticias ucraniana Unian. "Chernígov es importante para su historia. Putin ha dicho repetidamente que es la cuna de la ortodoxia", ha destacado Atroshenko, quien ha agregado que la ciudad está rodeada por todos los lados, tal y como recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado que "las unidades invasoras" continúan bombardeando esta ciudad y otros asentamientos. "No cejan en el intento de avanzar hacia Brovary, pero por pérdidas no hay éxito en el ascenso", han destacado en su último informe.

En este sentido, han informado de que "aviación hostil" sigue destruyendo con misiles infraestructura civil en Kiev, Járkov y Donetsk. Cerca de la capital, donde han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en la noche de este lunes, el alcalde de Borispol, Volodimir Borisenko, ha pedido a los residentes que abandonen la ciudad. "Hago un llamamiento a la población civil para que sea inteligente y se presente a nuestro centro de llamadas y, si es posible, abandone la ciudad", ha destacado en su perfil oficial de Facebook. Borispol tiene un toque de queda, al igual que Kiev, entre las 20.00 horas (hora local) de la tarde y las 7.00 horas (hora local) de la mañana.

Zelenski insta a una reunión con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que no será posible "el fin de la guerra" sin una reunión "en cualquier formato" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y ha asegurado estar dispuesto a hablar "sobre los territorios ocupados". "Creo que, en este momento, sin una reunión con el presidente de la Federación Rusa en cualquier formato, y lo he estado repitiendo y proponiendo durante varios años, sin esta reunión no se puede entender realmente lo que están dispuestos a hacer para detener la guerra", ha señalado el mandatario ucraniano.

En este sentido, ha asegurado que en esta posible reunión con Putin "está dispuesto a plantear cuestiones sobre los territorios ocupados" de Crimea y el Donbás. "Son relevantes para nosotros y muy importantes. Pero estoy seguro de que esta decisión no se tomará en esa reunión", ha dicho, tal y como recogen las agencias ucranianas de noticias. Por ello, ha insistido en que primero se debe dar "el primer paso hacia las garantías de seguridad y un alto el fuego", ha señalado el mandatario ucraniano. "Este proceso lo suficientemente largo será decidido por el Consejo y el pueblo de Ucrania", ha agregado. El mandatario de Ucrania ha dicho previamente que, en cualquier caso, los compromisos que se apalabren con Rusia deberán ser ratificados por la ciudadanía ucraniana a través de un referéndum. "Le expliqué a todos los grupos de negociación, cuando se habla de todos estos cambios, y pueden ser históricos (...) llegaremos a un referéndum", ha dicho.

Los jefes de la diplomacia de Rusia y Ucrania se encontraron en Ankara el pasado 10 de marzo para llegar a un acuerdo de alto el fuego, aunque las negociaciones no dieron resultado. Rusia ha planteado como condición para detener su ofensiva militar el reconocimiento de la anexión de Crimea, la independencia de Donetsk y Lugansk y la neutralidad de Ucrania. Esta última propuesta, la renuncia al ingreso en la OTAN, es la única que aceptaría Kiev.

Ataques a ciudades ucranianas

En su discurso, publicado en vídeo en su perfil oficial de Facebook, Zelenski ha enumerado varios ataques durante la jornada de este lunes, como por ejemplo en Jersón, donde "los ocupantes" dispararon contra personas que acudieron "pacíficamente" y "desarmadas" a una manifestación "por la libertad". "Una columna de civiles fue atacada en la región de Zaporiyia. Había muchos niños. Cuatro niños fueron hospitalizados. Dos están en estado grave", ha señalado el mandatario ucraniano, quien también ha recordado la muerte de Boris Romanchenko, un ucraniano de 96 años que sobrevivió al campo de concentración de Buchenwald. "Sobrevivió en Buchenwald, Dora-Mittelbau, Peenemuende y Bergen-Belsen, en los transportadores de la muerte creados por los nazis. Y fue asesinado por un proyectil ruso que golpeó un edificio alto ordinario de Járkov. Con cada día que pasaba de esta guerra, se hizo más y más obvio que esto es 'desnazificación'", ha apuntado Zelenski. "En la región de Járkov, cerca de Chuguev, otro avión enemigo fue derribado. Nuestro Ejército ya ha construido tantos aviones y helicópteros rusos que uno solo puede preguntarse: ¿Qué tienen sus pilotos en lugar de inteligencia? ¿Es también vacío?", ha agregado.

Por otro lado, en una nueva ronda de contactos, el mandatario ucraniano ha recordado las conversaciones con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Estamos coordinando nuestras posiciones en vísperas de importantes cumbres en Europa. Los líderes del G7, la OTAN y la UE se reunirán el 24 de marzo", ha señalado.