Las dos clínicas que aún practican abortos en Kentucky (EEUU) volverán a hacerlo este viernes, al menos temporalmente, después de que una jueza bloqueara una ley con múltiples restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo. Ese estado sureño se había convertido la semana pasada en el primero de Estados Unidos que dejaba de practicar abortos por completo en sus clínicas, que se declararon incapaces de cumplir los complicados requisitos incluidos en una nueva ley aprobada en el territorio. No obstante, la jueza federal Rebecca Grady Jennings accedió este jueves a bloquear la ley mientras sigue el litigio sobre su contenido, tal y como habían pedido los dos centros de salud que practican abortos en el estado. "Esto es una victoria, pero es tan solo el primer paso. Tenemos la intención de luchar en las cortes por el derecho a la salud básica", dijo en un comunicado Rebecca Gibron, directora regional de Planned Parenthood, la organización que regenta una de las dos clínicas.

Después de que la ley entrara en vigor hace una semana, ambos centros de salud tuvieron que cancelar sus citas y referir a sus pacientes a clínicas en Indiana u otros estados donde sí había acceso al aborto legal.

La nueva ley de Kentucky está basada en otra impulsada en Misisipi que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas de gestación y que, aunque no ha entrado todavía en vigor, sí ha atraído la atención del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que decidirá este año sobre ella. La ley de Kentucky también prohibía el aborto a partir de las 15 semanas de gestación, una reducción frente a las 24 semanas que contempla la decisión del Supremo que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973, conocida como 'Roe versus Wade'. Además de no contener excepciones para los casos de incesto o violación, la ley -conocida como HB 3- imponía nuevos requisitos que las clínicas no podían cumplir a corto plazo por falta de medios. Entre esas exigencias estaba la de requerir que muchos pacientes que aborten rellenen "certificados de nacimiento-muerte", y que los médicos que les asistan informen al estado de cada intervención, incluido el método de aborto, informó el medio especializado The 19th. Esos detalles que tienen que proporcionar los médicos incluían detalles biográficos de la persona que aborte y su pareja sexual, incluida su raza, etnia, edad, lugar de residencia y datos de salud.

La nueva ley también prohibía el uso de citas telemáticas para recetar medicación que permita abortar y daba más poder al estado para auditar a las clínicas, además de crear una página web que publique los nombres de todos los médicos que practican abortos en el estado.

Los líderes conservadores en Oklahoma y Florida aprobaron también esta semana restricciones al aborto en esos estados, siguiendo la estela de Texas, que en septiembre impuso un veto desde las seis semanas de gestación.