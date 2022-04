Matan a un empresario gallego de 66 años en un asalto en Ciudad de México

Desde México vuelven a llegar malas noticias a la provincia de Ourense. Un emigrante ourensano de 66 años fue asesinado hace dos días cuando varias personas intentaban robarle en un establecimiento del distrito federal de México. El fallecido, Carlos Álvarez, llevaba casi toda la vida en el país mexicano donde tenía sus negocios y vivía con su mujer, pero varios disparos acabaron con su vida.

El emigrante sexagenario ourensano centraba su actividad personal y profesional en la Ciudad de México, donde, según su confirma su familia se produjo el tráfico suceso.

La familia política, así como su hermano, se trasladaron al país mexicano para averiguar lo sucedido y que las autoridades den respuesta a las preguntas del asesinato mortal. Una vecina de Espiñeiro (Avión) se enteró de la fatídica noticia porque tiene familia en el país mexicano y comentó que “es una desgracia todo lo que está pasando y nosotros que nos hemos tenido que buscar la vida fuera que hagan esto no es normal”.

Ante la casa de la familia política de Carlos Álvarez, señalaba que se encontraban “desolados” y “destrozados” por la pérdida de Carlos y que en la localidad estaban todos contrariados por lo sucedido.

Los familiares de Carlos Álvarez, residentes en Casar do Nabo (Avión) están muy afectados y no quieren hablar por el dolor que sienten con la pérdida de un hombre amable y querido. Ellos todavía no saben mucho de lo sucedido pero apuntan a que fue un robo de varias personas cuando el emigrante estaba en un establecimiento. Las primeras investigaciones de las autoridades policiales y de las noticias que le iban llegando es que varias personas lo intentaron asaltar y que le propinaron disparos hasta acabar con su vida. Una realidad persistente en el país mexicano y una situación negra a la que se exponen los ourensanos emigrantes que buscan un futuro y una vida al otro lado del Atlántico.

Carlos Álvarez era de Casar do Nabo y su mujer de Espiñeiro, dos aldeas de la montaña de Avión, apartadas de todos los focos y sus familias quieren seguir permaneciendo en el anonimato y evitan la exposición y también el facilitar información.

En Espiñeiro lamentan lo sucedido y se echan las manos a la cabeza. En Casar do Nabo donde la noticia del fallecimiento del ourensano ya es conocida por todos, hay pocos vecinos y los que contestan señalan que es una “desgracia tremenda”. Uno de los vecinos comenta que “es una pena, lo que pasa allí, todos van a buscarse la vida y un futuro y alguien malvado se la arrebata, eso no tiene nombre”.

Según pudo saber FARO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, tenía diferentes descendientes y negocios centrados en el mundo hotelero con su familia política en el país mexicano. Apuntan también a que una de sus hijas siguió sus pasos en empresas en Portugal. Todos ellos se trasladaron a Mexicano para tratar de hallar respuestas ante el trágico final de Carlos Álvarez.

Los vecinos y vecinas de las dos localidades consultados se mostraron reacios a hablar, pero lo que si mostraron fue la condena absoluta a lo que pasa en el país mexicano y que está íntimamente relacionado con Avión. “Cada vez que salta una noticia así, pensamos que puede ser cualquier vecino, porque hay muchos ourensanos viviendo allí y sus familias están aquí o repartidas, y a alguno siempre le toca. Es una desgracia”, dice un vecino de Casar do Nabo.

Luto de nuevo en el municipio de Avión por noticias que viajan del otro lado del charco y pesar no solo en el pueblo si no también en la comunidad ourensana que vive y trabaja en México por el asesinato, de nuevo, de un emigrante ourensano a manos de la violencia del país mexicano.