Ucrania lanza sus primeras contraofensivas desde el inicio de la guerra

Se acabó aquello de parar el golpe, defender la posición y esperar tiempos mejores. Pertrechado con nuevo armamento, el Ejército de Ucrania ha lanzado en la última semana sus primeras contraofensivas de envergadura desde el inicio de la guerra, tanto en el frente sur próximo a Jersón, localidad en manos rusas desde los primeros días de la invasión, como en el frente norte, en el arco comprendido entre las localidades de Izium y Járkov, intentando aliviar la presión que sufría esta última localidad, la segunda más importante del país en población. Cerca de una quincena de pueblos ucranianos que permanecían en manos de los ocupantes han sido recuperados por el Gobierno de Kiev, más asertivo que nunca en el plano militar y convencido de que puede contrarrestar la ventaja numérica con la que cuenta Rusia con las capacidades militares recientemente adquiridas gracias a las armas enviadas del extranjero.

Según asegura a este diario Alejandro López, coordinador de la web 'Descifrando la guerra', que informa al detalle los movimientos y las novedades en torno a la línea de frente, en el área sur las fuerzas ucranianas han entrado "como mínimo" en "unos ocho pueblos", mientras que en el norte habrían sido retomados "unos cuatro o cinco pueblos". No obstante, el logro más destacado de los avances militares ucranianos ha sido "el corte de la carretera" que une la zona occidental del frente próximo a Járkov con Izium, un importante nudo de comunicaciones controlado por las tropas rusas desde comienzos de abril. "Los avances son sustanciales", constata 'Descifrando la guerra' en un tuit.

¿Qué es lo que ha cambiado sobre el terreno para que las fuerzas ucranianas pasen al ataque por vez primera desde el arranque de la invasión en febrero?

Fundamentalmente, las nuevas capacidades adquiridas gracias a armamento recientemente enviado desde Occidente "como los misiles de largo alcance y alta precisión HIMARS, o los misiles AGM88 HMAR", asegura en conversación telefónica Mijailo Samus, exmilitar al frente del think tank de análisis militar The New Geopolitics Research Network. "Si se cuentan con las capacidades adecuadas, la superioridad numérica" del enemigo "deja de ser importante", continúa.

Objetivos lejanos

De acuerdo con este experto, las baterías HIMARS (acrónimo en inglés de Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad), un sistema de lanzamisiles múltiple montado en un camión militar, son capaces de alcanzar "objetivos sitiados a 80, 100 o 300 kilómetros de distancia" con un margen de error de "un metro". "Básicamente, con los HIMARS puedes alcanzar lo que quieras", destaca. Gracias a la acción coordinada de los HIMARS con un satélite ucraniano comprado mediante una campaña de recaudación de fondos y que permite "identificar los objetivos" con precisión , Rusia "se ve imposibilitada en cosas como introducir munición en Ucrania".

El segundo elemento que está marcando la diferencia en esta fase de la contienda son los misiles aire-superficie AGM 88HARM, (siglas en inglés de Misil Antirradiación de Alta Velocidad) arma suministrada por EEUU que los militares ucranianos han logrado acoplar a aviones de fabricación soviética Mig y que están destruyendo "radares y defensas antiaéreas", dando un mayor protagonismo en el esfuerzo bélico a las fuerzas aéreas ucranianas, que hasta el momento estaban siendo un papel modesto ante la superioridad aérea rusa.

Al margen de los avances militares, los primeros resultados de ambas contraofensivas están siendo visibles sobre el terreno, en concreto, en la organización de los territorios ocupados. Hace dos días, Kiril Stremoúsov, vicejefe de la Administración Civil-Militar de Jersón, tuvo que admitir que el programado referéndum para incorporar el territorio a la Federación Rusa tenía que aplazarse 'sine die'. "Nos hemos preparado para la votación; queríamos organizar el referéndum lo antes posible, pero debido a los actuales acontecimientos, pienso que por ahora haremos un paréntesis", ha informado. En el inicio de la guerra, la localidad fue escenario de numerosas manifestaciones contra la ocupación rusa.