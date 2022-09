Los rusos que buscaban hoy billetes de avión para salir de Rusia se han encontrado con que no había ya billetes con destino a Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, coincidiendo con el anuncio del presidente Vladímir Putin de una movilización parcial, según medios como RBC y The Moscow Times.

Relacionadas Rusia se rebela contra la movilización forzada anunciada por Putin