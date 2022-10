La rehabilitación internacional de Nicolás Maduro sabe a petróleo

Nicolás Maduro ya no parece ser el paria internacional de años recientes gracias a la guerra en Ucrania, con su impacto en el mercado energético, y los cambios en Colombia. Los contactos con Estados Unidos se han intensificado y se ha abierto otra vez la puerta de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. Los adversarios de Maduro se proponen a su vez participar de las presidenciales de 2024 después de haber boicoteado la contienda de 2018. La economía mejora tras un derrumbe histórico y hasta se estarían creando las condiciones para que Caracas retorne al mercado financiero.

Días atrás, Maduro le envió un "abrazo al hermano presidente y digno líder de la Federación de Rusia, Vladímir Putin" por su cumpleaños. Pero el palacio de Miraflores ya no habla de la invasión lanzada por el Kremlin. La prudencia parece estar relacionada por las mismas necesidades que derivan del conflicto. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones aplicadas contra Venezuela, se apresta a habilitar a la petrolera norteamericana Chevron para que ejecute cuatro proyectos junto con la estatal PDVSA que permitirán exportar crudo a EEUU y la UE. "Tiene mucho sentido que la Administración de (Joe) Biden suavice algunas de las sanciones contra Venezuela, para permitir múltiples recursos que nos ayuden a bajar los precios de la energía", dijo a The Wall Street Journal el exejecutivo de Chevron Ali Moshiri. A los ojos de los analistas, los posibles cambios políticos no son ajenos la intensa diplomacia petrolera que también incluye a otras grandes empresas con intereses similares.

Altana Credit Opportunities Fund tiene sede en las islas Caimán. Su capacidad predictiva ha sido destacada por Bloomberg: acertó en el comportamiento de las criptomonedas y la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos en 2008. Su presidente, Lee Robinson, cree que se abre una "oportunidad fantástica" de invertir en Venezuela. Y recomienda "hacerlo pronto" porque "cualquier cosa podría suceder" a partir del mes venidero. Los bonos venezolanos tienen una cotización de basura: dos centavos por dólar. Pero si se emiten nuevas señales positivas entre Caracas y Washington, el Gobierno madurista podría acceder a una restructuración de la deuda estatal de 60.000 millones de dólares. La compra previa de esos papeles podría resultar una excelente inversión.

Otra clara señal

La semana pasada otro episodio revelador de estos reacomodamientos. Fue el propio Biden quien se encargó de anunciar la liberación de siete ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. A su vez, el palacio de Miraflores saludó la excarcelación de "dos jóvenes venezolanos injustamente apresados" en EEUU. Se trató nada menos que de Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos de Cilia Flores, la "primera combatiente" y esposa de Maduro, quienes habían sido condenados por narcotráfico a 18 años de cárcel. "Una excelente noticia en términos de las oportunidades de consolidar más acuerdos humanitarios, petroleros y políticos en los próximos meses", dijo el consultor Luis Vicente León.

"Para el Gobierno de Biden es una muestra de flexibilidad. Es una manera de señalarle a Maduro que realmente Estados Unidos está comprometido -aunque esto signifique un costo político- con la posibilidad de ofrecer concesiones significativas, siempre y cuando regrese a la mesa de negociaciones en México", dijo Geoff Ramsey, cirector para Venezuela del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos en las Américas, al portal Prodavinci. Eso fue lo que se anunció días atrás. "Vamos hacia un proceso más inclusivo, más amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos que quieren echar adelante nuestro país", dijo Maduro sobre la reanudación en México con buena parte de la oposición de las conversaciones para encontrar una salida consensuada del conflicto interno.

Movimientos en la región

Hasta 2021, el llamado Grupo de Lima, que reunía a varios países latinoamericanos, impulsaba, con el aval de la Casa Blanca, los cambios políticos en Venezuela. Esa alianza se hizo trizas con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile y, especialmente, con la asunción de Gustavo Petro en Colombia. Ambos países han comenzado a normalizar la frontera común y, lo más importante, Petro le solicitó a Maduro que se desempeñe como garante de las negociaciones que deben realizar el Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo en Caracas que Maduro "tiene un papel clave" en ese diálogo.

Todos estos movimientos desdibujan hasta la caricatura a Juan Guaidó, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela. El opositor Henrique Capriles calificó a su interinato de "un Gobierno de internet". Su representante en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, estuvo a pocos votos de ser cesado. Todo un síntoma de los nuevos tiempos.