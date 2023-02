El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) lleva a cabo este viernes una búsqueda de documentos clasificados en la residencia del exvicepresidente de EEUU Mike Pence en Indiana (EE.UU.), que ha sido consensuada con él, informaron medios de comunicación locales.

Según la cadena de televisión CNN, que citó a un portavoz del político, Pence se encuentra fuera de Indiana al estar de visita en la costa oeste del país con su familia, después de que su hija diera a luz.

Un abogado del exvicepresidente está presente en la casa mientras se lleva a cabo el registro.

En enero, un asistente de Pence halló decenas de documentos marcados como clasificados en su casa de Indiana, después de que el exvicepresidente le solicitara que llevara a cabo una búsqueda.

Los papeles fueron descubiertos el 16 de enero pasado y uno de los abogados del exvicepresidente, Greg Jacob, lo notificó al Congreso y a los Archivos Nacionales, la institución que tiene custodia de los documentos sensibles y clasificados.

Según explicó el abogado a los Archivos Nacionales, los documentos estaban en la casa de Pence en Indiana por error.

En concreto, un "pequeño número" de documentos clasificados habrían sido "empaquetados y transportados" desde la Casa Blanca a la vivienda del exvicepresidente sin que él mismo se diera cuenta.

De hecho, según enfatizó el letrado, Pence "no tenía constancia de la existencia de documentos clasificados o sensibles en su residencia personal".

Pence, que se mantuvo al lado de Trump durante la mayor parte de su Presidencia (2017-2021), se desmarcó de él tras el asalto al Capitolio de 2021 y después de haber recibido presiones del mandatario para anular la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

Medios de comunicación revelaron el jueves que el Departamento de Justicia citó a declarar a Pence en el marco de la investigación del fiscal especial Robert Hur, que desarrolla pesquisas sobre los esfuerzos de Trump para permanecer en el poder tras los comicios de 2020 que derivaron en el asalto al Capitolio.

Actualmente, Pence se perfila como uno de los aspirantes a la nominación presidencial republicana en 2024 y ha publicado una autobiografía titulada "So help me God" (Con la ayuda de Dios).

Según la cadena Fox, el equipo de Pence decidió registrar la vivienda del exvicepresidente en Indiana y la oficina que tiene en el centro de pensamiento conservador "Advancing American Freedom" (Avanzando la libertad estadounidense) después de las revelaciones sobre Biden.

Este mes, se destapó que el equipo de Biden había encontrado documentos sensibles y clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y en la que fue senador (1973-2009).

Los documentos se descubrieron en la vivienda de Biden en Wilmington (Delaware) y en su oficina privada en el laboratorio de ideas Penn Biden Center, en Washington.

El Gobierno de Biden ha tratado de desmarcarse del caso de los documentos clasificados hallados por el FBI en la mansión de Trump en Mar-a-Lago (Florida).

Los documentos de Biden fueron encontrados por sus propios abogados y entregados a las autoridades, a diferencia de lo que ocurrió en Mar-a-Lago, donde fue necesaria la intervención del Departamento de Justicia para recuperar los papeles.