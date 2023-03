El mensaje fue tan lacónico como escalofriante al punto de recorrer la medula espinal de Argentina: "Messi, te estamos esperando". La amenaza provino de un grupo narco de los que cada vez tienen más presencia en Rosario, la ciudad natal del jugador, enclavada en la provincia de Santa Fe, a la que suele retornar periódicamente. Todo ha ocurrido de madrugada y es de lo único que se habla en este país. Dos jóvenes llegaron en motocicleta a uno de los supermercados de los suegros del exjugador del Barcelona. Además de la esquela, escrita nerviosamente, estamparon 14 balas contra la entrada del comercio de los padres de Antonela Roccuzzo. Además, avisaron que el intendente rosarino, el socialdemócrata Pablo Javkin "es narco" y, por lo tanto "no te va a cuidar".

Como era de esperar el hecho ha provocado un fuerte impacto en el ámbito político. La exministra de Seguridad de Mauricio Macri y precandidata a presidente por la derecha, Patricia Bullrich, reclamó la dimisión del ministro del ramo, Aníbal Fernández. El Gobierno le pidió a la oposición que no politice un episodio relacionado con un problema de larga data como la crisis en materia de seguridad de una de las tres ciudades más importantes del país y además el principal puerto por el que se accede al mercado mundial.

"¿Están ganando los narcos? Esa parece ser la sensación que queda, hace 20 años que estamos en esta situación", se lamentó Fernández. El ministro aseguró que el presidente Alberto Fernández "se está ocupando porque le preocupa mucho la situación" en una ciudad que durante las primeras décadas del siglo XX era llamada "la Chicago argentina" por la presencia de grupos mafiosos de poca monta que, en comparación con el presente, parecen remitir a cuentos infantiles.

“Los narcos han ganado”, admitió Aníbal Fernández al hablar del ataque al supermercado de la familia Roccuzzo*

“Hecho típico de Rosario hace 20 años”, visible por el mensaje a Messi. El PEN trabaja para cambiar lo que “no se puede revertir en 20 minutos”https://t.co/6z0OljH5qT — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 2 de marzo de 2023

"El país no necesita comentaristas, necesita ministros que le ganen al narcotráfico”, señaló Bullrich en relación al comentario de Fernández. La precandidata es una simpatizante sin rubores de la política de mano dura que implementó en Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro.

La presencia de Messi y la familia Roccuzzo, dueña de una cadena de supermercados en esa ciudad desde hace cuatro décadas, se convierte, por estas horas, en un punto de inflexión. Los sicarios se han convertido en una cosa seria. No solo por el modo violento de disputa territorial por el menudeo de la droga. Son las tasas de homicidios las que espantan a estas alturas porque no tienen correspondencia con lo que ocurren en otras provincias argentinas. Los números ya son los del Brasil más conflictivo debido a una cantidad de factores: "la edad promedio de inicio de consumo en los barrios vulnerables es de 10 años. Esos chicos a los 13 años están tirando tiros por una bolsa de cocaína. Esa es la vida que viven y que quieren vivir", informó el gobernador santafecino, Omar Perotti.

El alcalde rosarino tampoco se quedó callado. "Es tan alevoso que yo dudo de todo. Incluso que sean bandas criminales", dijo, y puso en tela de juicio la hipótesis de un narcotráfico con influencia en las cárceles, tribunales y los mismos medios. Los capos detrás de esta escalada son integrantes del clan Cantero, fundador del grupo Los Monos. Algunos de sus jefes apenas tienen 24 años.

¡RENUNCIE YA!



El país no necesita comentaristas, necesita ministros que le ganen al narcotráfico. pic.twitter.com/S5BT9dTaJO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 2 de marzo de 2023

Reclamo de asistencia federal

"Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que no hay un carajo de ayuda concreta. ¿A cuánto está el presidente de acá, a media hora? Yo soy intendente de la ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron", se quejó el alcalde. Rosario se encuentra unos 400 kilómetro al norte de la ciudad de Buenos Aires. Javkin forma parte de la alianza opositora Juntos por el Cambio que lidera Macri. "Al narcotráfico hay que combatirlo con decisión", terció el exmandatario desde las redes sociales.

Rosario es no solo la cuna de Leo Messi, Lionel Scaloni, Ángel di María y César Luis Menotti, sino también la cuna de grandes escritores y artistas. Pero la mirada que se tiene de la ciudad está, desde hace años, marcada por la violencia. Solo en los últimos dos meses perdieron la vida casi 60 personas, la mayoría de ellos jóvenes, y con el agravante de que mueren muy cerca de sus casas porque quedan inscritas en las luchas entre bandas. En 2022 hubo allí 287 casos letales, ha reportado el Observatorio de Seguridad Pública. Es el lugar de Argentina donde más gente ha sido asesinada.