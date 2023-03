"La acusación se enfrenta a la imposibilidad de probar un hecho falso". El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso reaccionó con previsible indignación después de que el Congreso aprobara este sábado con 104 votos favorables un informe que recomienda iniciarle juicio político ante la sospecha de que ha atentado contra la seguridad del Estado. "El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la fiscalía para esclarecer cualquier duda", añadió el mandatario. La debilidad de Lasso había quedado de manifiesto a principios de febrero después de haber sido derrotado en una consulta popular que, entre otras cosas, buscaba recortar la influencia del poder legislativo.

Lo sucedido en la Asamblea Nacional puso en escena hasta qué punto su relación con el otro poder de la república le es desfavorable desde el inicio de su gestión, en mayo de 2021: la moción en favor de la censura contó con 34 avales más de los requeridos. El presidente se enfrenta ahora a la posibilidad de una destitución, tan reclamada desde su exilio por Rafael Correa, siempre y cuando se cumplan los pasos deseados por la oposición más dura al Gobierno de derechas.

"La aprobación de este informe no significa que se inicia automáticamente el juicio político", recordó en ese sentido el diario El Comercio, de Quito. La recomendación de la comisión parlamentaria no es del orden vinculante. Como ha remarcado el propio Lasso, carece de valor jurídico. No obstante, basta que esa propuesta sea acompañada por 47 congresistas para que se dé curso a la solicitud que, como paso intermedio, deberá contar también con el respaldo de la Corte Constitucional. En caso de que ese órgano admita el camino de la moción de censura, la Asamblea Nacional necesitará 92 votos a favor para hacerla efectiva. El camino es sinuoso, pero, lo saben alrededor del propio Lasso, factible de materializarse.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, alertó que el pasado dado este sábado por la legislatura corroe la estabilidad democrática y general incertidumbre. "El informe es un acomodo de retazos y rectificación donde también a su antojo y conveniencia han dejado fuera a personajes que debían ser investigados", dijo en relación al trabajo de los congresistas sobre los supuestos contactos del cuñado del presidente, Danilo Carrera y un amigo personal con narcotraficantes. A la vez, sostienen que la llegada al poder del exbanquero supuso la instalación de una trama corrupta que afecta a la petrolera estatal y otros rubros estratégicos.

"Pretender de forma perversa fabricar una fábula para intentar configurar un juicio político al vuelo en contra del presidente de la república, no es un acto de fiscalización sino de evidente desestabilización", añadió Cucalón. "Como toda buena ficción lleva a una moraleja, lo que se construye sobre falsedades se desmorona".

La crisis política ecuatoriana excede al actual Gobierno. Pocas horas antes de la sesión parlamentaria, la fiscalía había pedido el arresto domiciliario de Lenin Moreno, el antecesor de Lasso, acusado de haber recibido sobornos de una empresa china a cambio del contrato para construir la mayor hidroeléctrica del país.