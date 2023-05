Quedan menos de 24 horas para que el rey Carlos III tenga su cita con la historia y sea coronado en la Abadía de Westminster. En una ceremonia religiosa, el monarca realizará el juramento de coronación en el que se comprometerá a respetar la ley y la Iglesia de Inglaterra, y será ungido con aceite de olivas cosechadas en el Monte de los Olivos de Jerusalén y consagrado en una ceremonia especial en la Iglesia del Santo Sepulcro. Una cita con la historia a la que acudirán unos 2.200 invitados, unos 6.000 menos que los que fueron a la coronación de su madre, Isabel II, y que será seguida por televisión por millones de personas en todo el mundo.

Mientras llega el momento, todo el recorrido que realizarán Carlos y su esposa, Camila, hasta la abadía y de regreso a Buckingham, ya se encuentra prácticamente lleno de tiendas de campaña y sillas de camping de 'royal fans' que quieren seguir el cortejo real de cerca. El ambiente es muy festivo: la Union Jack (la bandera del Reino Unido) es omnipresente, igual que las coronas. Las hay de plástico, de cartón y hasta réplicas en crochet de la corona de San Eduardo.

"Estamos aquí porque amamos a la familia real. También vinimos para el funeral y el jubileo", explican Flora y Federica, dos jóvenes italianas que llevan cinco años trabajando en Londres. Igual que la mayoría, pasarán la noche allí.

Sandra Mitchell y su madre, Lorna, son de Swansea (Gales) y cruzan los dedos para que no llueva, aunque las previsiones dicen lo contrario. De hecho, el desfile aéreo podría ser suspendido si en el momento que toque despegar los aviones hay precipitaciones. Sandra y Lorna han acudido para vivir un "momento histórico", pero son críticas con la institución y consideran que "necesita cambios".

Audrey y James han viajado desde Kent con sus hijas, Emi y Ella, pero dormirán en un hotel. La niñas son pequeñas todavía. "Hemos venido para presentar nuestros respetos a la familia real. Amamos a la familia real", explica James, quien se declara fan de Carlos.

También fan, y mucho, de los 'royals' es Damian Carpenter, de Leeds. Desde 1981, no se ha perdido un acto. Ha asistido a bodas, jubileos y funerales. A todos. "La familia real es parte de lo que somos como país, nuestras tradiciones, la pompa y la circunstancia... durante cientos de años", afirma. Y considera que la institución reporta mucho dinero al país. "Es una buena inversión".

Damian ha visto esta mañana al rey y a los príncipes de Gales, que se han paseado por el Mall saludando a algunos de los presentes, tras el último ensayo de la ceremonia en la Abadía de Westminster. Han estrechado manos, se han hecho 'selfies' con los entregados asistentes, y han conversado con algunos de ellos. Catalina ha explicado que sus hijos están "un poco nerviosos ante el gran día".

Esta tarde, el monarca se reunió con los líderes de la Commonwealth, la mancomunidad de naciones que agrupa a las excolonias del imperio británico, y posteriormente asistió a la recepción en Buckingham a los invitados más especiales, entre ellos los reyes de España, Felipe y Letizia, y jefes de Estado de otros países.

29.000 policías

La seguridad es muy evidente en todo el centro de Londres. El despliegue ha movilizado a 29.000 policías durante toda la semana, 11.500 solo para el gran día, el mayor despliegue de la historia del país. Hay un agente situado en cada metro de los 2 kilómetros del recorrido entre Buckingham y la abadía. Se forman grandes atascos humanos cuando los policías cortan las calles para dejar pasar a vehículos oficiales. Pero los ciudadanos aguantan estoicamente. Mañana sábado será mucho peor.

En otras zonas de Londres, el trajín es prácticamente el mismo de siempre. Solo se adivina el acontecimiento por los souvenirs y por algunas banderas que decoran comercios o casas.

"Para ser sinceros, no estoy emocionada. No pienso seguir la ceremonia", explica Laura Nkala, dependienta de una parada de fotografía en el mercado de Camden. "La prensa en el Reino Unido lo están mostrando como una persona desinteresada, pero a mí me preocupa cómo va a usar su poder", añade esta joven londinense.

"A mí me da igual toda esta movida, en general a la gente de aquí no le gusta", explica Or Poren Cohen. "Pero atraen a turistas y eso es algo bueno para el país", añade esta guía turística nacida en Tel Aviv, pero que hace cinco años decidió mudarse a Londres, "¡la mejor ciudad del mundo!".

En el metro, Ali suspira exasperado al ver la portada del 'Evening Standard', un diario gratuito que se reparte a la entrada del suburbano, y pasa directamente a la sección de deportes. En la primera plana aparece una foto del rey anunciando la coronación que tendrá lugar en menos de 24 horas.