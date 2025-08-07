La restauración del Museo Néstor, entre cinco empresas y con un coste de 4,2 millones de euros

Cinco empresas han presentado sus respectivas ofertas para la restauración del Museo Néstor, que dispone de un presupuesto de más de 4,2 millones de euros con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN), con un 50% de aportación por parte del Ayuntamiento y un 50% del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

La intervención contempla mejoras en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida, una ampliación del edificio para el almacenamiento de material y con la posibilidad de crear un espacio exterior para exposiciones al aire libre, y la actualización de las instalaciones de saneamiento, electricidad y fontanería, entre otras.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que "esta actuación tiene un enorme valor simbólico y arquitectónico en uno de los conjuntos más representativos de nuestra ciudad como es el Pueblo Canario y, en concreto, el Museo Néstor".

"Referente para la ciudadanía"

"Que cinco empresas del sector hayan presentado ofertas para realizar está restauración es un indicador de la proyección que tiene el Museo Néstor para que en un futuro abra sus puertas como un espacio renovado, accesible y digno del legado artístico y cultural que alberga", ha apuntado el concejal, quien ha añadido que este espacio, además, "volverá a ser un edificio referente para la ciudadanía y para quienes nos visitan".

Esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, supone la continuación del proceso de rehabilitación del complejo arquitectónico del Pueblo Canario, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2013. A lo largo de los últimos años se ha procedido a la renovación del Bodegón Canario y de la ermita de Santa Catalina.

El Museo Néstor es el principal edificio de este conjunto arquitectónico. Planteado en 1937 por el pintor simbolista Néstor Martín Fernández de la Torre y desarrollado durante las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado por su hermano, el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, alberga en su interior pinturas, muebles, libros, elementos decorativos y diseños de trajes típicos canarios del reconocido artista canario.

Intervenciones puntuales

La actuación proyectada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda se estructura en cinco apartados: seguridad y adaptación para personas con movilidad reducida, ampliación hacia la plaza de La Caleta, intervenciones puntuales, actualización de las instalaciones y, por último, conservación y reforma.

Una de las principales intervenciones es la creación de un nuevo volumen adosado a la fachada este del Museo Néstor que alojará el ascensor y el paso de instalaciones. Ambas estructuras quedarán totalmente integradas en el edificio con el mismo color que el complejo museístico, cuyas paredes regresarán al blanco primigenio del conjunto; aunque se diferenciarán del complejo original a través de una textura diferente.

El semisótano estará dotado de una gran área de almacenaje gracias a una ampliación desde los 157 metros cuadrados actuales hasta los 242. Asimismo, albergará las dependencias para las instalaciones de los servicios. La parte superior de esta ampliación, situada en la Plaza de La Caleta y que estará al aire libre, permitirá crear una plataforma junto a la fachada este, de unos 17 metros, que podría ser utilizada para exposiciones.

Accesibilidad

El proyecto recoge además la adaptación del edificio a la normativa de accesibilidad mediante la creación de una escalera-rampa de acceso principal en la plaza de Las Palmas, adelantando los tres peldaños existentes para así introducir la rampa con un desnivel del 10%.

El interior del edificio contará con otras dos rampas: una de ellas en el acceso a la sala decagonal, donde se exponen los cuadros que componen los Poemas del Atlántico o Poemas del Mar; y la otra, situada en la planta superior, para el acceso al torreón este. Además, se instalará una silla salvaescaleras para llegar hasta la administración del Museo Néstor, ubicada entre los dos torreones.

La actuación prevista recoge intervenciones puntuales. Entre estas están recuperar el estado primigenio de la sala decagonal con la recuperación de los rehundidos, convertir el espacio ocupado por los baños existentes en el exterior en una nueva sala expositiva y convertir un local de la planta baja en un aula didáctica.

Obras de grandes dimensiones

El proyecto recoge recomendaciones realizadas desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Entre estas se encuentra la creación de un ventanal que da hacia la plaza de La Caleta con dimensiones suficientes para introducir cuadros de grandes dimensiones.

Estado en el que se encontraba el Museo Néstor tras el paso de la tormenta 'Hermine'. / Juan Castro

La actuación incluye la actualización de las instalaciones de saneamiento, fontanería y electricidad, cuyo estado actual es muy deficiente, así como la adaptación del edificio a nuevos servicios como sistemas de protección contra incendios, aire acondicionado y ventilación, y telecomunicaciones.

Conservación

Además, el proyecto incluye intervenciones de conservación de cubiertas, fachadas, carpintería y pavimentos, así como la recuperación integral de las tejas de la cubierta y la reposición del aislamiento impermeabilizante.

Un alto porcentaje de la madera que contiene el edificio se encuentra en buen estado, aunque algunas piezas tendrán que ser sustituidas por otras de las mismas características. El proyecto recoge, así, tareas de conservación en la carpintería exterior e interior, tanto de madera como de acero y cerrajería.

El proyecto de rehabilitación del Museo Néstor, por su carácter de BIC, requiere de la supervisión y autorización por parte del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, órgano competente en la protección de este tipo de bienes.