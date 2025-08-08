Arucas incorpora diversos caudales adicionales de agua de la Cumbre para abastecer la zona de Medianías del municipio. Estos nuevos caudales permitirán reducir cuando no eliminar, las restricciones parciales de consumo que se venían sucediendo en la zona de Medianías del municipio gracias a la instalación a través de Canaragua de varias tuberías y diversas conexiones con pozos de la Heredad de Arucas y Firgas de la Cumbre.

El Ayuntamiento de Arucas ha incorporado en su red de abastecimiento de agua potable un caudal de más 150 metros cúbicos diarios provenientes de pozos y manantiales de la cumbre de Gran Canaria. Esta medida, operativa desde el pasado 28 de julio, permitirá reducir, e incluso eliminar las restricciones parciales de consumo que se venían aplicando en la zona de Medianías del municipio.

La incorporación de este nuevo volumen de agua ha sido posible gracias a la culminación de los trabajos de instalación de tuberías y conexiones realizados por la empresa concesionaria del Servicio, Canaragua. Estas infraestructuras conectan pozos de la Heredad de Arucas y Firgas de lavCumbre con la red en la zona de Medianías de Arucas. La canalización mejorará significativamente el suministro de agua potable en la parte alta del municipio de Arucas, beneficiando a barrios como Fuente Laurel, Altabacales, Masapeces, LosBetancores, LosPortales, entre otros.

Escasez de agua

La escasez de agua en Medianías se hizo patente desde el verano de 2024, siendo esta la única zona del municipio que no se abastece con agua desalada. La merma de caudales en las fuentes que sur en esta área se ha reflejado en problemas de suministro similares en municipios vecinos como Teror, Firgas y Valleseco. No obstante, en Arucas, las restricciones de suministro han tenido una duración máxima de 36 horas continuas en los barrios más afectados.

La obra, finalizada el pasado 28 de julio, presentó numerosos desafíos debido a la compleja orografía del terreno y la necesidad de coordinar múltiples infraestructuras. Para conducir el agua desde la cumbre de Valleseco hasta los depósitos de Fuente Laurel en Arucas, fue necesario integrar tuberías de la Heredad de Arucas y Firgas, así como depósitos del municipio de Valleseco. Además, se contó con la colaboración del Consejo Insular de Aguas, cuyo aporte de agua desalada en cotas bajas fue crucial para liberar caudales en la zona más alta, así como el apoyo del Ayuntamiento de Valleseco, que prestó parte de sus infraestructuras para poder poner en marcha la citada obra.

El Alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y el Concejal de Aguas, José Lorenzo Montesdeoca, han mantenido diversas reuniones con alcaldes de otros municipios con problemáticas similares y con propietarios de caudales para asegurar este aporte adicional al Servicio. El alcalde Juan Jesús Facundo explicó que “se están buscando todas las fórmulas para incrementar los recursos hídricos desde hace varias semanas, no solo buscando caudales adicionales sino también, utilizando otros medios, como es el traslado de agua desde la parte baja a la alta en camiones cuba”.

En este sentido, desde que se constató la merma de caudales, se activó un dispositivo de trasvase de agua en camiones cisterna entre depósitos, que solo en el mes de julio supuso la entrada demás de 2,33 millones de litros a los depósitos de Fuentedel Laurel.

Consumo responsable

Paralelamente, desde el propio Ayuntamiento se han realizado llamamientos a los vecinos en pos de un consumo responsable del recurso. Hay que recordar que la zona afectada tiene una fuerte componente de segundas residencias, con algunas piscinas y pequeños huertos. Tal es así que el consumo de agua enesta zonase incrementalos finesde semana casi un 30% respecto a los días entre semana, situación que se agrava más en el periodo estival.

Asimismo, desde el Ayuntamientode Arucas se han mantenido reuniones con el Consejo Insular de Aguas, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias, a través de GESPLAN, para ultimar el proyecto de impulsión de agua desde la desaladora de Punta Camello, enla costadelmunicipio,hasta losdepósitosde Fuente Laurel. El objetivo es que en 2026 el Cabildo de Gran Canaria incluya en sus presupuestos la ejecución de las obras necesarias para garantizar el suministro de agua potable con agua de salada al 100% de todo el municipio.