Carolina Darias se suma al K-Pop en el Día Internacional de la Juventud

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Juventud, que cada 12 de agosto impulsa Naciones Unidas, con una programación especial en La Grada – Espacio Joven Creativo y en la playa de Las Alcaravaneras. La edición de este año, bajo el lema elegido por las Naciones Unidas ‘Espacios seguros para los jóvenes’, ha reivindicado la importancia de garantizar entornos públicos seguros e inclusivos para la juventud.

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por la concejala de Juventud, Carla Campoamor, ha subrayado que precisamente el Consistorio pone a disposición de las y los jóvenes de la ciudad espacios como La Grada, que en septiembre celebrará dos años y medio desde su apertura. Solo en 2024, estas instalaciones acogieron 240 actividades que reunieron a cerca de 6.000 jóvenes.

Darias ha destacado que “la juventud es uno de los colectivos más importantes de nuestra ciudad, no solo porque representa el futuro, sino porque ya es el presente. Son quienes vienen pisando fuerte y, desde el Ayuntamiento, impulsamos actividades para su empoderamiento, para descubrir y potenciar el talento joven que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria”.

La alcaldesa ha señalado además que “La Grada, con dos años y medio de trayectoria, se ha consolidado como un espacio de referencia para miles de jóvenes, acogiendo desde talleres creativos, hasta iniciativas deportivas, artísticas y formativas. Nuestro compromiso es seguir impulsando este tipo de programas para que la juventud encuentre en esta gran ciudad un canal para desarrollar su talento, en un entorno de oportunidades y con el respaldo de una administración municipal que reconoce su papel como motor de transformación social”.

A las 16.00 horas, en La Grada

La programación de este martes ha incluido la sesión final del taller intensivo de K-Pop, desarrollado desde el 5 de agosto bajo la dirección de Gabriel Crowty. Este martes por la tarde, a partir de las 16.00 horas, se celebrará La Grada Baila K-Pop All Stars, un espectáculo abierto al público en el que las y los participantes mostrarán el talento adquirido. El baile, una de las disciplinas más demandadas por la juventud, cuenta además con el programa La Grada Baila, que se desarrolla los miércoles y viernes por la tarde, de agosto a diciembre.

Asimismo, durante este martes en la playa de Las Alcaravaneras se ha llevado a cabo esta mañana la actividad Desafío XXL en el mar, que ha incluido piragüismo y paddle surf. Esta propuesta forma parte del programa de verano para jóvenes, que ofrece cerca de 2.000 plazas, prácticamente todas cubiertas, y que continuará durante esta semana con actividades acuáticas en Las Alcaravaneras y Las Canteras. Todas estas iniciativas buscan fomentar la desconexión digital y promover el disfrute activo al aire libre.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reafirma su compromiso con la juventud, generando espacios seguros y estimulantes que favorecen el desarrollo del talento, la convivencia y la participación activa en la vida de la ciudad.

Presentación del videoclip del proyecto ‘Creactiv@s’

Durante la jornada también se ha presentado el videoclip ‘Renacer’, fruto del proyecto musical ‘Creactiv@s’, desarrollado este verano con la participación de los músicos Marwán y Rubén Rodríguez. La Grada se ha consolidado como un espacio que acerca a la juventud a referentes culturales, como el viñetista 72 Kilos o la coreógrafa Yurena Molina, que han participado en actividades celebradas a lo largo de 2025.

Como ha indicado la concejala de Juventud "este proyecto refleja el poder transformador de la juventud y su papel esencial como agente de cambio en nuestra sociedad. Con el acompañamiento de profesionales del sector, nuestros jóvenes han creado una obra colectiva que transmite fuerza, inspiración y un profundo valor humano y cultural".

Talleres creativos con Marwán

Las y los jóvenes participaron durante cuatro días de intenso trabajo junto a Marwán y Rubén Rodríguez en los que se combinaron sesiones de composición, ensayos y propuestas artísticas, para finalmente grabar y rodar el videoclip. La energía y la ilusión del equipo se tradujeron en un resultado que refleja el talento y la implicación de sus participantes.

En la producción musical, Juanka Trujillo supo captar la esencia del proyecto y convertirla en un tema con identidad propia. En la parte coreográfica, Noelia Torres diseñó movimientos llenos de intención y fuerza, aportando un toque especial a la interpretación. La dirección de fotografía corrió a cargo de Brook, quien aportó una mirada cinematográfica a cada plano, mientras que la edición de Óscar Sanabria cerró el proceso.

El proyecto ha contado con la dirección artística de Rubén Rodríguez, quien ha resaltado “el espíritu de equipo que se generó, con momentos de concentración, creatividad y también de diversión, que enriquecieron la experiencia de todas las personas participantes”.