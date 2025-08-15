Lopesan Asfaltos y Construcciones reordenará la dársena interior del puerto de Arguineguín
El objetivo pasa por mejorar la operatividad, seguridad y sostenibilidad de esta infraestructura estratégica, que alberga actualmente una dársena deportiva con capacidad para 180 atraques
Puertos Canarios adjudica las obras por un coste de 2.076.685 euros
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, que dirige José Gilberto Moreno, ha adjudicado el contrato de obras para la reordenación de la dársena interior del puerto de Arguineguín, en el término municipal de Mogán, en Gran Canaria, por 2.076.685 euros, IGIC excluido.
Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. será la encargada de ejecutar el proyecto que tiene como objetivo mejorar la operatividad, seguridad y sostenibilidad de esta infraestructura estratégica, que alberga actualmente una dársena deportiva con capacidad para 180 atraques.
Las obras, que tendrán un plazo de ejecución estimado de quince meses, consistirán en desarrollar un conjunto de labores urgentes de reparación y mejora en la zona destinada a pantalanes, como el mantenimiento de la escollera de protección interior, la implantación de un sistema de recogida de aguas en el varadero, y la renovación de todas las líneas de atraque en pantalán. Estas intervenciones son fundamentales para garantizar la seguridad estructural de las instalaciones y proteger a los usuarios y sus embarcaciones.
Compromiso portuario
Con esta actuación, Puertos Canarios reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras portuarias y el desarrollo sostenible del Archipiélago.
