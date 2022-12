Canarias es una tierra para saborearla con los cinco sentidos. Del campo y el mar salen las materias primas para preparar suculentos platos como las lapas asadas, papas arrugadas con mojo, el sancocho, las quesadillas, el almogrote, los vinos, las costillas con piñas, el cabrito al horno, el escaldón de gofio y los caldos de pescado, entre otros manjares.

La Navidad es una buena época para degustar el recetario de las Islas en torno a las cenas con familias y amigos y una de las ocasiones más especiales del año es la Nochebuena.

Si el Archipiélago ya ha puesto de su parte ofreciendo los mejores productos de la gastronomía isleña, ahora es el momento de sentarse a planificar el menú de Nochebuena con el toque que cada uno le quiera dar.

A continuación ofrecemos una propuesta con los platos más típicos de las Islas. No existe un recetario único. Cada familia hace la elección según sus gustos y tradiciones.

Entrantes

Para empezar con el festín gastronómico no pueden faltar los quesos canarios en su versión de fresco, ahumado, semicurado y curado. El queso es uno de los ingredientes principales del almogrote, elaboración que también está presente en muchos hogares.

La pata de cochino asada servida en frío o caliente, uno de los entrantes más habituales en Canarias, es otra de las opciones para ir abriendo el apetito de una larga velada gastronómica.

Las lapas asadas con mojo en el sartén es una de las propuestas que se saborea todo el año y tampoco falta en Nochebuena. Y lo mismo ocurre con las papas arrugadas, que tampoco pueden faltar en una noche tan especial.

Plato principal

Una de las recetas estrellas en las mesas canarias en Nochebuena son la sopa de marisco y el caldo de pescado de mero o cherne para aquellos que no les guste o no prefieran la carne en Nochebuena. Las limpias aguas del mar de Canarias ofrecen buenas y sabrosas capturas para triunfar con elaboraciones culinarias que no precisan de mucha dificultad.

Sin lugar a dudas, otra de las sugerentes ideas para disfrutar en torno a la mesa es el cabrito o baifo (en todas las islas no se llama igual) al horno o en salsa. Es una carne muy popular en Canarias para deleitarse con el sabor de esta tierra.

Ambas opciones, van acompañadas de los excelentes vinos blancos y tintos que se elaboran en las bodegas de las denominaciones de origen de las Islas.

Postres

Después de tantas exquisiteces hay que dejar sitio para el postre. Lo más demandado en esta época son las truchas, el típico y sencillo dulce navideño en Canarias relleno de batata o cabello de ángel.

Tampoco hay que olvidarse de los polvorones y en Canarias los más famosos que se consumen son los que se elaboran de forma artesanal en Tejeda, en la cumbre grancanaria, con el ingrediente estrella: la almendra.

La Nochebuena canaria, como la de otros lugares del planeta, es para disfrutarla y, sobre todo, para saborearla.