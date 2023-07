Ha fallecido el amigo y compañero Luis Muñoz León. Cuando volvió de Inglaterra, en donde trabajó de freganchín en su juventud, nos trajo grandes novedades de un mundo más libre y moderno, que aquí desconocíamos. Fue en la calle Mariucha en el barrio de Schamann, donde se establecieron él y su compañera Julia Chinarro y formaron su familia. Su casa se convirtió en lugar de reuniones, en donde se hablaba de arte, de política y de la vida.

En las primeras elecciones, junto con Juan, el frutero, nos encargamos de preparar los sandwichs, fruta y refrescos para los apoderados de mesas. El siempre disciplinado y organizado Luis, nos hizo montar unas estanterías Fags que, tras lavarlas exquisitamente con lejía, nos sirvieron para clasificar los cartuchos con las viandas que serían repartidos por los colegios electorales.

Luis vivió intensamente y siempre comprometido. Fue un gran maestro que en donde hacía falta ahí estaba. Fue tan prolífico y polifacético que también coordinó los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria en sus inicios, cuando hizo falta dinamizar los barrios que tuvieron prohibidos por años las fiestas de las carnestolendas. Educador y animador nato, se hicieron talleres de comparsas, de murgas, de disfraces y escenografía, montando en sus plazas pequeños escenarios.

Fue siempre un gran cocinero y junto a los restaurantes que montó por la plaza Manuel Becerra, allá en La Isleta, o en Las Meleguinas, por donde residió un tiempo, se sumaba a las cocinas en las acampadas, en los campamentos. Fueron muchas noches por los Llanos de La Pez, Presa de Las Niñas, Tamadaba,… siempre combativo y enriqueciendo el escultismo canario, en donde fue Coordinador del Grupo Scout Acaicate.

Coordinó la Casa de la Cultura en Schamann, la que fue Casa de Juventud, y la llenó de Pérez Galdós y de artistas de canarias, un espacio que enriqueció la vida del barrio que tanto amaba. La lectura era su gran afición y nos leía y nos recomendaba libros, de los que te explicaba la vida de su autora o autor, porque como ya he dicho todo lo hacía enseñando. Últimamente se fue a vivir al este de la isla y no sé si es por la brisa de ese lado del Atlántico que siempre iba moreno y elegante. Aprendió a manejarse por las redes y en ellas nos hablaba de su padre, maestro, y nos recordaba y contaba, para que no olvidáramos que nada es fácil y que se consigue más con una sonrisa, una canción, una declamación y un abrazo.

Familiares y amigos se despiden de él en la sala 103 del Tanatorio de San Miguel, donde será velado hasta mañana viernes 14 de julio a las 19.30 horas.

Hasta siempre Luis. Condolencias a sus familiares.