A Tatiana, la niña que se hizo eterna

Hoy me siento contigo a narrar la historia que prometimos escribir juntas. No es una historia de pena, ni de tristeza, ni de vacío. Esta es la historia de una guerrera, que alzó su espada cual Atenea y sin perder jamás la sonrisa luchó con todas sus fuerzas para ganar la batalla. Y la ganó. Porque la parca no pudo contigo. Te vino a buscar y alzaste la espada para entrar triunfante en el corazón de todos los que tuvimos la suerte de conocerte y que jamás podremos olvidarte porque eres un ejemplo de fe, de valentía, de confianza y de vida.

Eres el ejemplo de LA VIDA en mayúsculas. De ayuda, de fe, de generosidad hasta el punto de pensar más en los demás que en ti misma. Te preocupaste de preparar el camino de tus padres, de tu hermano y de todos los que te amaban incondicionalmente para que no sufrieran.

Te veo en un campo, a veces de batalla, desenvainando la espada, sonriente y gloriosa y mirando a veces confusa a los que están tristes porque no te ven, intentando transmitirles que sigues estando, que solo tienen que cerrar los ojos y ahí estarás, invadiéndolo todo con tu amor y energía como lo hacías aquí en la tierra. A veces frunces el ceño, desesperada por el sufrimiento que dejas y comienzas a hacer cábalas para que llegue la paz que sientes y dejen la amargura porque tu única misión en la vida fue hacer feliz a la gente que te rodeaba y así quieres que siga siendo.

Dejas un ejemplo de vida importante y un propósito, y es la única forma de rendirte homenaje, que copiemos tu fe, tu lucha, tu energía y tu alegría, que no nos dejemos desbordar por los acontecimientos mundanos que nos quitan el sueño cuando existe algo que va mucho más allá de lo que somos capaces de percibir en este mundo. Que lo único importante en la vida y lo que te define son los actos y las acciones y de eso sabes mucho Tatiana porque dejaste un legado.

A nosotros ahora solo nos queda intentar imitarte para no defraudarte, viviendo y exprimiendo cada segundo para volvernos a encontrar un día y fundirnos en un abrazo y que nos felicites por haber entendido tu mensaje.

Este es mi pequeño homenaje a ti Tati, porque cuando me pediste que corrigiese tu historia no supe decirte que la alumna era yo y tú mi maestra, que he aprendido de ti más que en mis años de universidad y solo deseo que cuando nos volvamos a encontrar me apruebes el examen éste tan difícil que es LA VIDA.

Te quiero siempre