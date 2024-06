La ULPGC despide a José Domínguez Abascal, motor de Ingeniería Industrial

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha mostrado su pesar por la muerte, el pasado 31 de mayo, de José Domínguez Abascal, catedrático de Estructuras e Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla, considerado uno de los motores, tanto en docencia como en investigación, de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC en los años 80. «En 1981 llegó como profesor numerario en la incipiente Escuela de Ingenieros Industriales de Las Palmas y aunque solo estuvo un año, porque se ganó la plaza de catedrático en la Universidad de Sevilla, esa instancia le sirvió para mantener una relación muy intensa y muy sincera con muchos profesores de nuestra Universidad, entre ellos, Orlando Maeso que nos propuso nombrarlo Doctor Honoris Causa en 2022, y ese nombramiento se aprobó de inmediato», indicó el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem.

Proyectos

Nacido en Sevilla en 1953, Domínguez Abascal era ingeniero industrial, catedrático de la Universidad de Sevilla desde 1982 y maestro de varias generaciones de profesores e investigadores, siendo el creador de una escuela nacional en el campo de la enseñanza del análisis estructural. Entre sus muchos proyectos participó en la restauración del Giraldillo de la Catedral de Sevilla y de la fuente del Patio de los Leones de la Alhambra. Fue presidente de Abengoa, donde creó el centro de investigación y desarrollo en el ámbito de las energías renovables; era miembro de la Real Academia de la Ingeniería de España y fue galardonado con el premio nacional de investigación en Ingeniería «Leonardo Torres Quevedo».

ULPGC

Y en este extenso currículum siempre le dio con orgullo un sitio importante a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que su etapa como docente en la entonces Universidad Politécnica de Canarias, sólo duró un curso ((1981-1982), mantuvo hasta el final de sus días una relación extensa y fructífera con la ULPGC, ayudando a crecer a la entonces jovencísima Escuela de Ingenieros Industriales, donde colaboró en el desarrollo y progreso del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. En este campo dirigió las tesis de cuatro profesores de la ULPGC, lo que ha hecho posible la lectura de 14 tesis doctorales en la misma línea, además de haber participado también en varios proyectos de investigación. Una estrecha relación que la ULPGC le quiso agradecer con el nombramiento como Doctor Honoris Causa, aprobado por el Claustro en 2022, a instancia del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) y el Departamento de Ingeniería Civil, aunque su enfermedad impidió que se celebrara el acto de investidura.

Uno de esos cuatro primeros pupilos era precisamente el catedrático Orlando Maeso, director del SIANI, quien califica de «excepcional», tanto su talla personal como profesional. «Había que ver la impresión que causaba cada curso en sus estudiantes, el respeto reverencial que le han tenido profesores universitarios, primeras figuras de universidades nacionales e internacional en su ámbito, porque él era puntero en investigación».

Pionero

En este sentido, el profesor Domínguez Abascal fue un pionero en el desarrollo y utilización del Método de los Elementos de Contorno y es reconocido internacionalmente por ello. La mayor parte de su trabajo científico lo hizo aplicando ese método a diversos problemas en la ingeniería.

«Fue excepcionalmente inteligente, acabó la carrera de ingeniero con 21 años, siendo número uno de su promoción, y con 23 años leyó la tesis doctoral que era fundacional en un método de cálculo que se llama Método de los Elementos de Contorno, del que él fue uno de los creadores con 23 años. A los 25 años, ya lo llamaban para dar conferencias inaugurales en universidades en Estados Unidos», recuerda Maeso.

Domínguez Abascal fue investigador en las prestigiosas Universidades de Southampton en Reino Unido, donde llevó a cabo gran parte de su tesis doctoral, y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, USA), como becario Postdoctoral Fullbright durante el año 1977 y como Research Associate durante 1978. Posteriormente fue profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y de la ULPGC en el curso 1981-1982, para luego incorporarse como catedrático de Estructuras a la entonces Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla en 1982.

Huella

«Llegó a Gran Canaria, tras sacar sus oposiciones, con dos profesores de Sevilla, Federico París y Enrique Alarcón, dos compañeros de clase, y se vienen en 1981 a una Escuela que entonces impartía clases en barracones en el Obelisco, y ellos, que trabajaban de sol a sol, fueron un revulsivo para estos estudios». Aunque no impartió clases al ahora catedrático y director del SIANI, éste estudió con sus libros y cuando le propusieron hacer la tesis doctoral con él en Sevilla, no se lo pensó. «Al terminar la tesis me vine para la ULPGC, pero nunca perdimos la colaboración. Para mi era un maestro además de familia, pero también una referencia incluso a nivel personal, por su forma de encarar todo en la vida. Sin duda fue uno de los motores de la Escuela de Ingenieros Industriales de Las Palmas».

El catedrático Emérito de Tecnología Electrónica de la ULPGC, Antonio Núñez, coincidió con Domínguez en aquella etapa incipiente de la Escuela de Ingenieros Industriales. «Los profesores que estábamos a tiempo completo hicimos piña y tuvimos mucha relación y mucha amistad, aunque éramos de disciplinas distintas y entre todos nos animamos a dar un impulso fuerte al aspecto académico de la Escuela. Y tanto José Domínguez Abascal como Federico París, en el área de mecánica y resistencia de materiales, dieron un subidón de nivel académico muy grande», afirmó Núñez.

En concreto, de Domínguez Abascal destaca su profesionalidad y empuje, además de unas cualidades humanas excepcionales. «Era un hombre muy bueno, muy divertido, muy entusiasta, era un líder, arrasaba y era un hombre completamente dedicado a la Universidad y ese ejemplo a muchos profesores de Industriales entonces jovencillos como yo, nos ayudó mucho porque en aquellos momentos no había ejemplos a los que seguir», concluyó el catedrático Emérito que, desde el IUMA -Instituto de Microelectrónica Aplicada- también apoyó el nombramiento de José Domínguez Abascal como Doctor Honoris Causa de la ULPGC, que se aprobó en 2022.

«La ULPGC también está de luto, y estamos consternados por haber perdido una persona tan valiosa para nuestra institución y en general para la universidad española, pero también entrañable y tan risueña con un finísimo sentido del humor», concluyó el rector Serra Majem.