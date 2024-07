Muere Stena Pettersen, el chef que hizo famoso a Mogán en toda Noruega

El chef Stena Pettersen, dueño del restaurante 'Que Tal by Stena', en el Puerto de Mogán, falleció a los 56 años. Nacido en Noruega, Pettersen desarrolló la mayor parte de su carrera en el sur de Gran Canaria, popularizando la isla entre sus compatriotas gracias a su aparición en el programa Sydenliv, de la televisión pública noruega NRK1, en 2003. Este formato, que presentaba a diversos noruegos residentes en Gran Canaria, le permitió a Stena mostrar su negocio, convirtiéndolo en un referente turístico de la zona.

Fernando Pérez, del restaurante Sol&Luna, también situado en Puerto de Mogán, homenajeó a su amigo y colega en redes sociales: "Era un noruego que llegó a Puerto de Mogán y se enamoró del lugar como otros muchos, entre los que me encuentro".

Legado

No lo tuvo fácil, pero encontró la forma de salir adelante. "Creó su restaurante en el extremo del puerto, en un lugar sin vistas al mar. No hablaba español, su carta estaba solo en inglés y noruego, y el personal no entendía nada si no hablabas inglés, pero nos hizo la mejor campaña de publicidad que se podía hacer en ese momento y completamente gratis". Se refiere a su aparición en el programa de televisión noruego, que terminó beneficiando a todos los locales de la zona.

Pérez concluyó su homenaje destacando el impacto de Pettersen para los negocios locales: "Situó Puerto de Mogán en el mapa" tanto geográficamente como en el ámbito de la restauración. "Que descanse en paz y que los tambores de bienvenida resuenen en el cielo".